Volkswagen představil další nové SUV, pomoci mu má uchvátit jeho klíčový trh

/ Foto: Volkswagen

Němci říkají, že SUV nemají budoucnost a do kolen je pošle jejich hmotnost a fyzické rozměry s rozmachem elektrifikace. Je tedy naprosto logické, že jejich další novinkou SUV na elektřinu, e-Tharu.

V posledních měsících jsme se hned několikrát dotkli nejasných vyhlídek Volkswagenu Golf na další existenci. Tyto spekulace svými kroky přiživuje samotná automobilka, a to nikoliv pouze tím, že na osmé generaci poněkud šetřila. Zároveň se rozhodla, že populární hatchback již nebude nabízet ve Spojených státech, tedy alespoň ne ve standardní formě. Přes oceán tak nakonec vyrazí pouze GTI a čerstvě odhalený Golf R, který si navíc oproti Evropě ponechá i manuální převodovku. Hlad zákazníků po běžnějším kompaktu má ukojit SUV Taos.

Za tímto názvem se přitom skrývá již dva roky známý model, který je v Číně prodáván pod názvem Tharu. Tyto modely tu ani neznáme (třebaže jde o blízké příbuzné Škody Karoq) a jen připomínají, že slova VW o konci módy SUV zatím nenacházejí oporu v činech firmy. Aby toho pak nebylo málo, Volkswagen dnes vyrukoval s další novinkou.

Jde o elektrickou variantu právě modelu Tharu, jíž ovšem prozatím hodlá ponechat v nabídce jen na největším trhu světa. Dáno je to i tím, že v USA se lidé všeobecně elektrifikace spíše bojí a přes dílčí úspěchy Tesly prodeje elektrických aut po prvotním vzepětí klesají. A jelikož na ně příliš úřady (pokud bude prezidentem Biden, změní se to), logicky se do něj nehrnou.

Na čínském trhu je nicméně situace o trochu jiná. Přivítat proto můžeme provedení e-Tharu, které se dočkalo lithium-iontových baterií o kapacitě 44,1 kWh. Ta má být dle automobilky dostačující na 315 kilometrů dojezdu, daná vzdálenost nicméně byla vypočítána dle cyklu NEDC. Reálně tedy budete muset ke stojanům častěji, i když samozřejmě záleží na rychlosti, s jakou se pohybujete. Volkswagen totiž dodává, že při ustálené šedesátce může dojezd narůst až na 415 km, znovu na základě laboratorních výpočtů, reálně bychom vzhledem k typu auta a kapacitě akumulátorů (jde o ekvivalent asi 17 litrů benzinu v nádrži vozu se spalovacím motorem, při započtení odlišné efektivity pohonných jednotek) nesázeli ani na 200 km.

Vyjma akumulátorů dostala novinka do vínku také jeden elektromotor, který roztáčí přední kola s pomocí 134 koní a 290 Nm točivého momentu. Zrychlení se tak odehraje za pouhých 3,7 sekundy, ovšem nikoliv na stovku, nýbrž na pouhých 50 km/h. Rozlet SUV pak zastavuje omezovač již na 150 km/h, na více už pohonné ústrojí koncipováno není - pro udržování vysokých rychlostí je třeba konzistentní dodávání vysokého množství energie.

Elektrické SUV přitom nebylo postaveno na platformě MEB vyhrazené alternativnímu ústrojí, místo toho stejně jako základní VW Tharu používá architekturu MQB A1. Z toho důvodu je třeba zapomenout na přední zavazadelník, zde se totiž nachází zmíněný elektromotor. Baterie se poté nastěhovaly především pod zadní sedadla. Není to samozřejmě to nejlepší možné řešení, na druhou stranu ale za dané situace bylo bezesporu tím nejlevnějším.

Vyjma ústrojí se nicméně elektrická varianta od těch spalovacích nijak výrazněji neliší. Zvenčí si totiž můžete povšimnout jen absence výfuku, uvnitř se pak jedná víceméně jen o podložky palubního menu zasvěcené toku energie, dobíjení apod. Tím nám informační pramen vysychá, pročež jen dodáme cenu 194 800 CNY (cca 670 tisíc Kč), která již patří mezi ty vyšší, alespoň na čínské poměry. Bez dotací to tedy e-Tharu bude mít na trhu těžké.

Volkswagen ukázal nové SUV e-Tharu, které mu má pomoci rozšířit jeho působnost na čínskému trhu, největším světové odbytišti německé značky. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

