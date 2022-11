VW ukázal nový levný model, představy zákazníků ho pořád zajímají. Pro nás ale není před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je vlastně až fascinující, do jaké míry automobilky typu VW rezignovaly na plnění přání zákazníků, na trh tlačí jeden model za druhým, o který si skoro nikdo ze zákazníků neřekl a levnější vozy zcela vypouští ze svých portfolií. To ale platí jen v Evropě.

Pokud nepatříte mezi nejbohatší Čechy a zapátráte v nabídce Volkswagenu, jen stěží dojdete uspokojení. Nejlevnějším vozem německé automobilky je dnes up!, který se začal vyrábět před dlouhými jedenácti lety. Za tu dobu muselo dojít k zaplacení veškerých vývojových nákladů asi pětkrát a vyrobit tento 3,5metrový hatchback nemůže být drahé. Měl by tedy být k mání doslova za hubičku, jenže není, místo toho musíte sáhnout do kapsy minimálně pro 323 900 Kč. To je přitom částka, která vám ještě nedávno stačila na auto, které se nenacházelo pouze o jednu, ale rovnou o dvě či dokonce tři třídy výše.

Ani pohled na další vozy ovšem nepřináší nadšení. Nejlevnějším SUV je Taigo za minimálně 519 900 Kč, na Golf si pak dokonce musíte připravit 608 900 Kč. Za T-Roc Cabriolet je pak třeba dát minimálně 838 900 Kč, spásná elektrická budoucnost v podobě ID.3 startuje na neskutečných 1 228 900 Kč. Přísaháme, není 1. duben. To jsou sumy, které lidové nejsou ani v nejmenším, přičemž VW již naznačil, že lépe nebude ani omylem. Automobilka totiž směřuje pouze k elektrifikaci, běžnou klientelu tak začne dříve nebo později zcela míjet. Ostatně i onen up! zjevně žije už jen na vypůjčený čas.

Neznamená to nicméně, že by VW zanevřel na veškeré zákazníky. Sebevražednou strategii zastává značka hlavně v Evropě. V takové Brazílii však Němci stále zůstávají u skutečnosti, že zákazník je pánem. Jakkoli tedy poměrně nedávno na tomto trhu přišli s faceliftovaným Polem, které zdražilo, nyní představili ještě zcela novou variantu Polo Track. A ta klade důraz na co nejnižší cenu.

Za příchodem novinky stojí skutečnost, že VW končí s výrobou modelu Gol. Ten byl brazilskou klasikou po dlouhých 42 let, přičemž po 27 roků šlo navíc o nejlépe prodávaný model v zemi. Současná třetí generace pak přišla na svět v roce 2008 a následně se v letech 2012, 2016 a 2018 dočkala omlazení. Letos se ale tato kapitola definitivně uzavře, přičemž značka jako rozlučku přichystala finální omezenou sérii Last Edition, která dorazí v tisíci kusech a nabídne rozsáhlou standardní výbavu.

Polo Track nicméně kráčí trochu jiným směrem než výše popsaná labutí píseň, nahradit má totiž zcela základní Gol. Z toho důvodu se VW rozhodl vůz poněkud ořezat. Pryč jsou tedy LEDky pro denní svícení, přičemž nárazník přišel o doplňky v barvě karoserie. Místo toho dorazila prostá halogenová světla a 15palcové „plecháče“. Nabídka barev pak zahrnuje pouze čtyři odstíny, přičemž nárazník na zádi disponuje větší porcí černého nelakovaného plastu.

Zatímco ovšem zvenčí se designérům povedlo vše naaranžovat tak, že Polo Track vypadá spíše stylově než lacině, uvnitř to již taková sláva není. Zákazníci se totiž musí spokojit s analogovým přístrojovým štítem, rádiem namísto multimediálního systému s dotykovým displejem, tvrdými plasty a látkovým čalouněním. Na druhou stranu nicméně nechybí klimatizace, elektrická přední okna, Bluetooth, úchyty Isofix nebo ESC a čtveřice airbagů.

Vůz je pak k mání pouze s atmosférickým litrovým tříválcem, jenž produkuje 84 koní a 101 Nm točivého momentu. U nás je základem přeplňovaná verze této jednotky naladěná na 95 koní, ta nicméně nedokáže spalovat etanol jako brazilské provedení. K mání je navíc za 459 900 Kč, zatímco Polo Track startuje na 79 990 brazilských realech (cca 350 tisíc Kč). Nezní to jako terno, auta jsou ale v Brazílii obecně drahá a na tamní poměry je to velká láce.

Zda se novinka stane důstojným nástupcem dlouholetého bestselleru, nám řekne teprve čas. Jelikož je ale oproti standardnímu Volkswagenu Polo levnější o takřka 60 tisíc korun, úspěchu by dosáhnout mohla. Pro německou automobilku by se přitom jednalo o dvojnásobné vítězství, neboť namísto dvou modelů bude nyní vyrábět pouze jeden, jen v trochu odlišných verzích. Ovšem při použití identické platformy MQB A0 jistě ušetří.

Německá automobilka představila Polo Track určené pro brazilský trh. Tam má přitom bodovat hlavně nízkou cenou, na něco takového v Evropě můžeme zapomenout. Foto: Volkswagen

