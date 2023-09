VW při vývoji srovnává nový elektromobil s 20 let starým spalovacím vozem, ani tomu se reálně nevyrovná před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

To je ten pokrok o kterém se v souvislosti s elektrickými auty dokola mluví? Neřiďte se tím, co říkají, ale tím, co dělají, praví jedno moudré sousloví. A soudě podle činů VW je novému ID.2 GTI vzorem spalovací GTI z počátku století. Navíc ani tomu se v celé své komplexitě nemá šanci vyrovnat.

Na Volkswagen Golf GTI páté generace vzpomínám rád. Jen pár měsíců po premiéře jsem s novinářským exemplářem, který byl jedním z prvních dovezených do Česka, vyrazil na tuningový sraz do Hradce Králové, kde nový německý hot hatch způsobil nemalé pozdvižení. Byl to svým způsobem přelomový vůz, kterým po poněkud nemastných a neslaných GTI třetí i čtvrté generace VW zasadil konkurenci ránu, ze které se dodnes nevzpamatovala. Tak univerzální řidičské náčiní schopné tak nekompromisně obsloužit každodenní ježdění mimo GTI páté, šesté, sedmé i osmé generace nikdo jiný nenabídl.

Auto nám tehdy v redakci zůstalo po dalších šest měsíců, během kterých jsme s kolegy soutěžili o to, kdo dosáhne nejnižší spotřeby. Což na první pohled u vozu disponujícího přeplňovaným dvoulitrem a 200 koňmi může působit divně. Nicméně cílem všech byla maximální porce zábavy při minimálních nákladech. Kdo vyhrál, se mi po těch zhruba dvou dekádách již vypařilo z hlavy.

Co si ovšem pamatuji, to je ona spotřeba. Dostat se pod reálných 7 l/100 km totiž nebyl sebemenší problém, a to přesto, že jste se po dálnicích nemuseli ploužit ve vzduchovém pytli kamionu rychlostí 80 km/h. Samozřejmě, pokud člověk zatoužil po větší porci zábavy, musel si za ni v podobě zvýšeného apetitu připlatit, podstatně víc než 20 litrů na sto ale GTI nikdy nevzalo. Ve srovnání s jinými dvoulitrovými turby, která v extrému „papala“ i přes 40 litrů na sto kilometrů, to byla jiná liga provozní efektivity.

Proč ale dnes vzpomínat na novinku ze samého úvodu nového milénia? K lovení v paměti mně přivedla informace kolegů z britského Autocaru, podle nichž VW odstartoval testy produkční verze nedávno odhaleného konceptu ID.2 GTI. Označili jsme ho za nesmysl a pokus zaživa pohřbít tři legendární písmena, čemuž nyní VW paradoxně dává zapravdu.

Při vývoji totiž jako nastavenou laťku pro srovnání - a to je v automobilovém průmyslu samo o sobě obvyklou praxí - používá právě GTI páté generace. To člověka nutí až k smíchu. Elektromobily jsou totiž soustavně prezentovány jako auta budoucnosti, jako něco lepšího, co stávající spalovací auta překonává o parník. My říkáme, že je to naopak, VW ne. Ale jeho činy svědčí o tom, že realitu dobře zná - elektrické novince je soupeřem vůz, který se začal vyrábět v roce 2004, tedy skoro před 20 lety.

Šéf vývoje německé automobilky Kai Grünitz uvedl, že produkční ID.2 GTI „nabídne úžasný cit v řízení a jemný způsob, jak vykrajovat zatáčky“. To sice zní skvěle a je to možné, ale k čemu vám to bude, když spalovací ikonu není možné překonat z hlediska použitelnosti? Něco takového je prostě nereálné už jen proto, že u GTI naplníte 55litrovou nádrž za pár minut a jedete dál s větrem o závod další stovky kilometrů. Na 56kWh baterie ID.2 GTI ujedete stejným stylem stěží 100 km, spíše počítejte tak se 70 km. A pak budete dobíjet a dobíjet...

Pokud byste si tedy stejně jako u Golfu GTI páté generace chtěli užívat zábavy od rána do večera, pak je třeba, abyste si koupili hned několik aut. Jejich cena má přitom startovat okolo 30 tisíc Eur (cca 738 tisíc Kč). Elektrická budoucnost tedy již předem prohrává svůj závod s vozem konstrukčně starým více než dvě dekády.

VW má tento fakt přímo před očima, přesto veřejně v souvislosti s bateriovým pohonem soustavně mluví jen o pozitivech a náskoku. Ten ale ve skutečnosti neexistuje a v případě VW ještě dlouho existovat nebude. ID.2 GTI, které má dorazit v roce 2026 či 2027, totiž stojí na platformě MEB, která byla v některých ohledech zastaralá již v době premiéry, tedy před čtyřmi lety.

Dvacet let starý Golf GTI... Foto: Volkswagen

...se při vývoji stal nastavenou metou pro moderní elektromobil, který vzejde z koncepu ID GTI. Je třeba k tomu ještě něco dodávat? Typ dopravních prostředků, které mají představovat náskok, zjevně nic takového nepředstavuje ani v očích VW. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

