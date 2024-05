VW přiznal, že elektromobily jsou moc drahé, slova finančního šéfa vyvolala u zaměstnanců zděšení včera | Petr Miler

Dosavadní skoro neochvějné přesvědčení VW o tom, že jeho elektromobily jsou skvělou nabídkou, se zřetelně rozkládá s tím, jak jejich prodeje víc a víc váznou. Vedení tak začíná zaměstnance připravovat na nepříjemné kroky.

Nejednou jsme letos psali o tom, že elektromobilům se v Německu poslední dobou nedaří. Přes enormní snahu dostat elektrická auta k zákazníkům skoro za každou cenu, což vede k obřím až 44procentním slevám, jejich odbyt dál klesá, což má pochopitelně největší vliv na domácí automobilky.

V dubnu si elektrické modely všech značek koupilo 29 700 zákazníků, což je oproti loňsku jen relativně malý sešup (-0,2 procenta). To nezní dramaticky, protože ale prodeje všeho ostatního rychle rostou, tržní podíl elektrických aut se smrskl skoro o celou pětinu z 14,7 na 12,2 procenta. V době, kdy měly tyto vozy pomalu ovládat silnice, je to tristní výsledek. Obzvlášť těžce je tím zasažen Volkswagen, který si toho je dobře vědom, a tak začíná uvažovat poněkud realističtěji než dříve.

Dosvědčují to slova finančního ředitele firmy Arna Antlitze, která pronesl v interním e-mailu citovaném německým News 38. Podle něj to má jeden hlavní důvod, automobilka žádá za své elektromobily příliš mnoho. A něco takového nepovažuje za únosné.

„Náklady odpovídající prémiové značce a mobilita pro každého nejdou dohromady. Týká se to zejména našich německých závodů, které v současnosti vyrábějí většinu našich elektrických vozů,” řekl vysoce postavený manažer Volkswagenu. To není až tak převratné, problém je spíš to, co v reakci na to naznačuje. Aby ceny elektromobilů klesly na úroveň přijatelnou pro zákazníky značky typu VW, v továrnách musí klesnou náklady a zvýšit se produktivita.

Antlitz se odráží od dříve ohlášených úsporných opatření, dodává však, že nový program úspor je třeba implementovat ještě důsledněji. To nepřekvapivě vyvolalo zděšení u zaměstnanců a odborů, neboť jeho sdělení zřetelně vytváří prostor pro krok, o kterém se též už nějaký čas hovoří - k bleskovému propouštění. Na to už si VW dal stranou 23 miliard korun, aby mohl zaměstnancům nabídnout dostatečně motivující kompenzace rychlého odchodu, ani to ale nepřináší uklidnění.

Antlitzova slova děsí jak závodní radu, tak odbory IG Metall, které očekávají dokonce požadavek na snížení mezd během blížících se kolektivních vyjednávání. Jak jinak než nižšími náklady v oblastech, nad kterými má VW moc, by ale automobilka mohla dokázat cenu svých elektrických aut snížit? Jiný prostor nevidíme. A jak pochopil i Arno Antlitz, se současnými cenami se modely ID neprosadí nikdy. Tohle bude ještě zajímavé.

Finanční šéf VW ťal do živého hned dvakrát, nezdá se ale, že by měl na výběr, pokud chce firmu udržet v černých číslech.

