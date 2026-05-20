VW přiznal, že ho elektromobily potáhnou ke dnu ještě roky, hrozí mu desítky miliard pokut. Přesto nepoleví, radši prodá skleněný symbol své nadřazenosti

včera | Petr Prokopec
Němci zřetelně vidí, do jakých problémů se sázkou na jednu kartu uvrtali - přichází o zisky, zaměstnance a brzy i o továrny. Přesto nehodlají polevit, ač ví, že je stejná strategie bude táhnout ke dnu ještě roky a vyfutrovat ztráty dokážou jen dalším rozprodejem aktiv.
Od chvíle, kdy Volkswagen s velkou pompou oznamoval, že se od svého dieselového skandálu očistí sázkou na elektromobilitu, snažili jsme se Němce před tímto krokem varovat. Elektrický pohon jistě má své kouzlo, tomu ale propadá jen okrajová skupina lidí. Další jsou pak sice k němu dotlačeni či jinak donuceni, jasná většina lidí se ale těmto vozům i po dobré dekádě manipulací a ohýbání všeho v jejich prospěch vyhýbá. VW přesto dodnes drží lajnu, i když mu vidina naplnění jeho snů protéká mezi prsty.
Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume nedávno akcionářům po dalším zhroucení zisků oznámil, že jen v Německu firma propustí 50 tisíc lidí. Kromě toho automobilka omezí svou výrobu na maximálně 9 milionů aut ročně, aby se vyhnula tomu, že značná část produkce skončí na parkovištích či v dealerských skladech, odkud ji dostanou jen obrovské slevy. Hlavním důvodem je vykompenzovat nerentabilní investice právě do elektromobilů.
Automobilka o nich sice otevřeně odděleně neúčtuje, takže ekonomickou bilanci jejich výroby a prodeje neznáme, nedivili bychom se ale, kdyby byla dodnes silně ztrátová. Jak poznamenávají Auto News, automobilka veřejně přiznává, že marže z prodeje elektromobilů se nevyrovnají maržím z prodeje spalovacích aut dřív než v roce 2030. Očekávat v případě takového vyjádření, že firma teprve vyhlíží posun z červených čísel, není na místě.
Společnost si navíc tento obrat slibuje až od příchodu nové platformy SSP, která měla koncernovým elektromobilům začít sloužit již letos, aktuálně s ní ovšem Němci počítají právě až na konci dekády. A čekají od ní skutečně hory doly, neboť má přinést snížení nákladů o 20 procent. Zároveň s ní bude spárován software od Rivianu, do kterého VW napěchoval 5 miliard dolarů neboli 104 miliard korun. Tuto investici chce ovšem automobilka rozpustit v celém svém budoucím elektrickém portfoliu, neboť SSP má nahradit stávající platformy MEB, MEB Plus a PPE. Podepírat tedy bude vše od bateriových Škod přes Audi až po Porsche.
Proč Němci setrvávají ve stavu, kdy na elektromobilitu tlačí jako zběsilí, jde mimo nás. Jejich dosavadní modely osazené elektrickým pohonem zdaleka nezabodovaly tak, jak si malovali, takže krom devastace vlastních zisků se musí ještě obávat nesplnění emisních limitů EU. VW nesplnil tyto limity loni, nesplní je ani letos a je nepravděpodobné, že by je splnil v roce příštím. Pokud to tak bude, musí si k dosavadním starostem přičíst, že za každý takový rok na pokutách zaplatí mezi 10 a 12 miliardami Kč.
V takové situaci by měl VW tlačit na to, aby nebyl sám nucen do prodeje neprodejného, místo toho ale tlačí své zákazníky do koupě něčeho, co nechtějí. A své finance sanuje dalším a dalším rozprodáváním vlastních aktiv. Je nanejvýš symbolické, že se aktuálně hovoří o tom, že by čínský BYD od VW rád koupil jeho Gläserne Manufaktur, tedy Skleněnou továrnu v Drážďanech, která byla kdysi symbolem jisté nadřazenosti VW a později měla být výstavní skříní německé elektromobility. Teď je podle německých médií jen na obtíž.
Pokud toto převzetí klapne - a vedení VW k takovému kroku rozhodně nestaví odmítavě -, bude to symbolická tečka za pádem Němců a vzestupem Číňanů. Ti by se rázem mohli chlubit unikátem, jakým podnik v Drážďanech je. Zároveň obejdou cla zavedená EU a ještě si budou moci na své produkty nalepit značku „Made in Germany“. Přitom zůstanou levnější než místní automobilky, kterým tak skutečně nezbude nic jiného, než dál propouštět a předávat další nepotřebné továrny čínské konkurenci. Ale kdo chce kam...
Gläserne Manufaktur nejspíše převezme čínský BYD. Byla by to taková symbolická tečka za německou i celoevropskou marnou snahou o elektrifikaci místní automobilové branže. Ta se totiž začíná stávat globálně nekonkurenceschopnou. Foto: Volkswagen
