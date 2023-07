VW přiznal, že o jeho elektromobily není zájem. Věří, že se vrátí, lidé se ale zatím vrací k benzinům a dieselům před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Už není třeba číst mezi řádky, Volkswagen oficiálně přiznal, že poptávka po jeho elektrických autech zůstává za očekáváními. Říká, že do budoucna věří v obrat, podle analytiků tomu ale ani sám nevěří.

Řídit se jen tím, co automobilky říkají - a mnohá média servilně papouškují -, pak člověk snadno získá pocit, že elektrická revoluce je v plném proudu, výrobci sotva stíhají produkovat dramaticky lepší typ nových aut a za pár let nebude pomalu nikdo jezdit ničím jiným. Realita je ale úplně jiná.

V Česku se letos prodalo 2 359 elektromobilů, které představují 2,48 procenta trhu. Kdyby se neprodal ani jeden, nepozná to nikdo, je to naprosto bezvýznamné množství aut. A prodává se prosím za situace, kdy v jeho prospěch hraje absolutně všechno od masivního celoevropského přerozdělování přes přízeň automobilek a jejich marketing až po vstřícnost médií k něčemu, co odmítá v závislosti na trhu něco mezi 80 a 100 procenty lidí, Němce nevyjímaje.

Pokud je někde situace zásadně jiná, pak je to primárně dáno dotacemi elektrických či potíráním spalovacích aut. Tím neříkáme, že elektromobily nemají své zákazníky, nakonec Tesla dokázala vystavět slušný marketing kolem toho, že je Teslou, ne kolem toho, že vyrábí elektrické vozy. I ona by ale byla s prodeji na zlomku svých aktuálních hodnot, kdyby její prodeje nesubvencovala mlčící většina, která o elektrická auta nemá zájem ani trochu.

Pokud nejste Tesla, máte problém, protože prodat elektromobil per se je opravdu složité i v takto zdeformovaném prostředí. V poslední době to poznává hlavně koncern VW, který musel přikročit k omezení výroby elektrických modelů ID v Emdenu. To, co bylo tehdy jen zkazkou od zástupce odborů, je teď oficiální - Emden čeká minimálně šestitýdenní pauza ve výrobě, o práci přijde asi 300 dělníků a zahájení produkce modelu ID.7 bude přesunuto z července na konec roku.

Německá automobilka už i oficiálně přiznává, že současná poptávka po elektrických vozidlech v Evropě klesla asi o 30 procent oproti jejím interním prognózám. V prohlášení vydaném pro The Times to všechno mluvčí Volkswagenu otevřeně přiznal a propad poptávky po elektrických vozidlech připsal „snížení dotací, vyšší inflaci a nedávným delším dodacím lhůtám kvůli nedostatku dílů”. To poslední je nesmysl, to poptávku opravdu nesnižuje, ale budiž. Co je pozoruhodné, řekl také, že značka je „přesvědčena”, že se poptávka „vrátí v průběhu roku”. VW tak v podstatě jen doufá, že zahřmí a něco se změní. Pochybujeme o tom.

Že nálada na trhu - nejen v Německu a nejen v EU - není k elektromobilům bůhvíjak vstřícná, potvrdil pro The Times i šéf britské Asociace výrobců a obchodníků s motorovými vozidly Mike Hawes. To je známý „elektrický fanatik”, který by nedávno klidně řekl, že prodej jednoho elektrického auta je úspěch o jeden prodaný vůz překonávající očekávání. I jemu ale už spadl hřebínek: „Říkával jsem: 'Nikdo, kdo řídil elektromobil, se nevrací k benzínu nebo dieselu, protože zážitek z jízdy je fantastický',” praví dnes a přiznává, že už to neplatí. Lidé se vrací k tradičním řešením, neboť s elektromobily bývá život složitý. „Teď začínám slyšet lidi, jak říkají: 'Já prostě nemůžu žít s úzkostí kolem toho, kde budu moci dobít',” dodává Hawes.

A světlé budoucnosti elektrických Volkswagenů nevěří ani někteří analytici. Ti uvádí, že snížení výroby VW naznačuje, že evropský trh s elektromobily se nevyvíjí dobře. „Snížení počtu dočasných zaměstnanců a zrušení směn signalizuje, že VW neočekává, že se situace v krátkodobém horizontu zlepší,” řekl agentuře Reuters analytik Daniel Schwarz. Firma Morgan Stanley pak uvádí, že očekává další zpomalení evropské poptávky po elektromobilech po škrtech dotací a že ostatní výrobci automobilů zpomalí nebo odloží své elektrické plány o mnoho čtvrtletí nebo dokonce let. Co k tomu dodat?

Elektrické portfolio VW je jedna velká marnost a divit se nezájmu o něj může jen někdo velmi naivní. Většina ostatních elektromobilů na tom nebude jinak, je to trhem nevyžádané řešení, které většina spotřebitelů jednoduše nebude akceptovat. Foto: Volkswagen

Zdroje: The Times, Reuters, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.