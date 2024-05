VW přiznal, že zájem o elektromobily klesá, spásu vidí v technologii, kterou před pěti léty odpískal před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

O dalších osm let dříve ji velebil jako skvělou, v roce 2017 ji ovšem označil za kasičku na dotace. Tomu se říká totální ztráta dlouhodobého strategického uvažování. Přesně ta definuje kroky německého koncernu už léta, proto také dnes přes všechno říká, že budoucnost je „absolutně” elektrická.

Co je v našich životech „absolutní”? Je to snad jen to, že jednoho dne zemřeme, všechno ostatní - dokonce i se smrtí často v jedné větě skloňované daně - jsou proměnné. Toto si stačí říci k tomu, abyste pochopili, že Thomas Schäfer, bývalý šéf Škody a nyní šéf Volkswagenu jako značky není mužem na svém místě, když říká, že budoucnost aut je „absolutně” elektrická. Přitom tím jediným, co lze rozumně říci, zůstává, že je „absolutně jakákoli”, jak moc dobře ví i jeho poloviční kolega z Bugatti.

Dogmatická zatvrzelost, až zabedněnost, která čiší ze slov některých manažerů koncernu VW, je do očí bijící. A je o to tragikomičtější, v jakých kulisách na ni dokola dochází. Thomas Schäfer totiž výše zmíněné vyřkl v rozhovoru pro Autocar, ve kterém jedním dechem uznal, že současnost vůbec není taková, jakou ji čekal, a v podstatě děkuje za „náhodné” (patrně nikoli jeho) dřívější rozhodnutí, které neposlalo prodeje VW ke dnu víc, než muselo.

Sám tedy jasně vidí, že budoucnost nelze odhadovat, že je třeba přizpůsobovat se realitě a reagovat na požadavky zákazníků. Sám jasně vidí, že se ve svém dřívějším úsudku spletl. A poučením je, že trvá na tom samém špatném úsudku, akorát ho spojuje s o něco pozdějším datem? Jak hloupé to je?

S panem Schäferem jsme kdysi mohli krátce hovořit ještě jako se šéfem Škody a od té doby to má u nás těžké, neboť z jeho slov bylo patrné, jak malý kontakt s realitou si ve své mysli udržuje. Zjevně v tom setrvává dodnes, ale protože i v pekle občas mrzne, pár faktů mu neuniklo - ve zmíněném rozhovoru tak přiznal, že si „zájem o elektromobily klesá”, což nakonec VW nejlépe vidí na domácím trhu v Německu. Tam přes úpornou snahu výrobců elektromobily přece jen prodávat skoro za jakoukoli cenu (doslova), ztratily skoro pětinu svého loňského tržního podílu.

Ve prospěch čeho? V případě VW jsou to hlavně ryzí (rozumějte bez jakékoli elektrické asistence, tj. ani ne mild-hybridní motory) diesely, které si za duben meziročně polepšily o 28,16 procenta. A pak hybridy všeho druhu, které u VW polepšily za duben polepšily o 26,42 procenta meziročně. Tuto realitu ale vidí Schäfer jen asi z třetiny - zkázu elektromobilů uznává, diesely ale totálně ignoruje a hovoří jen o zájmu o hybridní pohony. Ani to ale není celá pravda, neboť lidé nezačali vyhledávat hybridy, ani ty nechtějí. Snaží se vyhnout oněm elektromobilům a u hybridů končí jako u z nouze ctnosti jako u použitelné alternativy, často jediné takové, která je spojena s jiným než extrémním zdaněním či jinou formou penalizace.

„Bateriový elektrický pohon je v tuto chvíli trochu na ústupu,” řekl manažer VW Autocaru s tím, že sám považoval hybridy za překonanou věc, projev minulosti, jak ale sám uvádí: „Během posledních šesti měsíců najednou všichni chtějí hybridy.” Navzdory tomu je stále označuje za „přechodnou technologii”, které nefandí, ale je „velmi rád”, že firma v podstatě dílem okolností ponechala v nabídce hybridní verze Golfu, Passatu a Tiguanu, byť už s tím dříve nekalkulovala. Teď Schäfer uvádí, že by naopak hybridy nyní mohly zůstat v nabídce VW ještě déle, než se původně očekávalo, ovšem beztak s konečným datem skonu - automobilky prý bude nanejvýš „pokračovat s tím, co má” jakožto mostem do čistě elektrické éry, přes kterou prostě nejede vlak.

Přijde nám to skutečně jako jedna velká hořká komedie, stačí si připomenout minulost. Psal se rok 2019 a VW po mnoha letech investic do hybridních technologií oznámil, že v nich nevidí budoucnost a přestane je vyrábět. V roce 2011 je ovšem viděl jako jasnou budoucnost a to nejlepší ze dvou světů, kdesi v mezičase pak tehdejší šéf Volkswagenu Diess neměl problém přiznat, že je to vlastně nesmysl a kasička na dotace. Co tu máme dnes? Znovu polovičatou oddanost poté, co šlo téměř o mrtvou větev vývoje? A co ony diesely? Proč VW nevidí, že po letech upozaďování motorů TDI jde v době jím očekávané elektrické revoluce o typ pohonu, který nejvíc míří nahoru?

Pokud takhle vypadá inteligentní strategické řízení jedné z nejvýznamnějších automobilových značek světa, pak potěš pánbůh. Podle toho dnes VW vypadá a přesto ve stejně nesmyslném „hop sem, hop tam” s jedním zavřeným okem hodlá pokračovat. Kdy už si přizná, že jedinou smysluplnou strategií je oddanost představám zákazníků, která se v konkrétních podobách rozhodně tak často nemění a v principu už vůbec? Zákazník chce vždy co nejlepší řešení za co nejméně peněz. Plug-in hybridy jím nejsou a nikdy nebyly, elektromobily teprve ne.

Ex-šéf Škody a dnes šéf VW jako značky Thomas Schäfer nás nepřesvědčil a dále nepřesvědčuje, že je mužem na svém místě, už jen proto, že jako „absolutní” budoucnost vidí dokola něco, co se budoucností nestává. A před realitou dál ostentativně zavírá oči. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autocar, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.