VW přiznal, že zájem o jeho elektromobily se masivně propadá, počet objednávek klesl oproti loňsku o polovinu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Běžně dostupná data neukazují celý obrázek, to říkáme už měsíce. Teď vzal do ruky štětec sám Volkswagen a domaloval jej do docela hrůzné podoby. 50procentní meziroční propad objednávek je vskutku masivní sešup.

Díky bohu za veřejně obchodované společnosti, chce se říci. Jen díky tomu se nyní dozvídáme, co se nyní děje na trhu s elektromobily, a to hodně dříve, než k nám dorazí prodejní data mapující reálný stav věcí. Šéfové automobilek, kteří nasypali bez kontaktu s trhem, jen z vlastního ideologického přesvědčení do těchto aut obrovské peníze, by jinak nebyli moc svolní k tomu taková data zveřejňovat. Před akcionáři si ale nikdo soudný nedovolí lhát, však zamlčovat podstatné informace o ekonomické kondici firmy zavání kriminálem.

Tak se stalo, že s pravdou ven musel jít i koncern VW. Popravdě řečeno, že se mu s elektromobily zdaleka nedaří tak, jak si představoval, tušíme dávno - od dealerů víme o propadu zájmu několik měsíců, je tu už dobře zmapovaný kolaps pro něj klíčového německého trhu a i kdyby nic z toho existovalo, ohlášená propouštění, zastavování výroby i rušení výstavby nových fabrik byly velmi výmluvné kroky. Slyšeli jsme od vedení také o „rostoucím odporu Evropanů k elektrickým autům”, ale co všechno to znamená v číslech?

Není to hezké čtení, řekněme diplomaticky. Na jednu stranu se VW - jako mnozí jiní - bije v prsa mohutným růstem prodejů za předchozí období. Ono z nízkých čísel se za stavu obrovských dotací a dalšího přerozdělování spolu s neuspokojenou poptávkou okrajových skupin zájemců o tento druh aut stoupá snadno. Dávno ale říkáme, že potenciálních zákazníků je limitovaný počet, který bude limitovaný tím spíš, čím více budou lidé obracet každou korunu. Tohle si automobilky roky nebyly ochotné připustit a teď jedna za druhou přichází na to, že je to právě tak.

Za prvních devět měsíců letošního roku se tedy VW Group může pochlubit 531 500 prodanými elektromobily a 45% meziročním růstem odbytu. Zní to jako hodně, 7,9% podíl na celkovém odbytu je ale těžce minoritní. Téměř vše se navíc prodává v Evropě - 341 100 prodaných elektromobilů si našlo majitele právě zde, 50 300 prodejů v USA je bída a jen 117 100 dodaných elektroaut do Číny je vzhledem k velikosti tamního trhu s nimi tragédií. O meziročním 4% růstu lze říci to samé.

Ten největší problém je ale ještě jinde. VW konečně musel přiznat, že byť prodeje elektromobilů VW rostou, počet objednávek se rapidně zmenšuje. Počet otevřených objednávek na konci třetího čtvrtletí roku se podle firmy propadl z loňských 300 tisíc na letošních 150 tisíc, což znamená masivní poloviční propad jednotek. A to víte, že situace není dobrá, když prodeje za tři kvartály skoro meziročně o polovinu rostou, zatímco z čekajících objednávek meziročně skoro polovina zmizí.

Dříve VW připouštěl pouze zmenšování tohoto počtu, o tak mohutném pádu promluvil poprvé. Z nastalého stavu viní nižší poptávku a situaci na trhu: „Náš příjem objednávek je pod našimi cíli kvůli horšímu než očekávanému celkovému trendu trhu,“ padlo oficiálně. A ani VW si nedovoluje odhadovat, kdy by se situace mohla změnit.

Dodejme, že ani struktura prodejů elektrických aut skupiny není nijak zvlášť odzbrojující. Nejprodávanějšími modely jsou letos typy ID.4 a ID.5, kterých se dohromady prodalo 162 100 kusů. ID.3, který byl kdysi označovaný za „nový Golf a Brouk”, paběrkuje s 90 500 prodanými kusy a Audi Q4 e-tron je na dalším místě 77 900 prodeji. Zbytek skoro nestojí za řeč - Škoda Enyaq iV s 54 400 dodávkami, Cupra Born s 32 300 prodeji a Audi Q8 e-tron s 21 800 kupci jsou vzhledem k očekávaným 9,5 milionům prodaných aut VW Group v letošním roce kapkou v moři, bavíme se jen o pár promile celkového odbytu skupiny.

Očekávání Volkswagenu, že se z jeho elektrických aut stanou prodejní hity marně odolávající zájmu davů, se nenaplnila. Ani ID.4 nedosahuje bůhvíjakých výsledků, a to měl být hlavní nadějí německé automobilky. Počet objednávek nových elektrických aut se navíc masivně propadá. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.