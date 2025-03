VW přiznává, že svůj „levný” elektrický model nedokáže prodávat se ziskem, ztráty zmírní čínskými díly a portugalskou výrobou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Takže to bude „echt” německé auto přesně tak, jak šéf značky sliboval, že? A postará se o vynikající finanční výsledky firmy. Nebýt to k pláči, člověk by se celé té komedii okolo Volkswagenu ID.1 musel smát.

Koupím si ještě někdy nové auto? Na to je těžké jednoznačně odpovědět, má touha zvěčnit podpis na kupní smlouvě však klesá pomalu s každým dnem. A důvodem nejsou ani tak ceny, které za posledních pár let rychle rostou, jako spíše to, co za ně dostáváte. Moderní produkce je plná elektroniky, která vám život spíš zhoršuje, než usnadňuje. Kromě toho je ovšem třeba počítat také s horšící se kvalitou, bez ohledu na to, zda utrácíte u prémiové nebo mainstreamové značky.

Laciné materiály v nemalé míře používá i koncern Volkswagen, který je momentálně až po uši v problémech a jeho šéf hovoří o tom, že nejsnazší cestou z nich by byl řízený bankrot. Něco takového by ještě před pár lety do automobilky, která byla co do objemu největší na světě a konkurencí si v řadě ohledů vytírala zadní partie, nikdo neřekl. Jenže stačilo pár chybných rozhodnutí a Němci rázem musí řešit, koho propustit, jakou továrnu uzavřít a kde přistoupit k dalším úsporám.

Přesto dál sází na elektromobilitu, která je do problémů dostala především. Nejnovější nadějí VW je tak chystaný model ID.1, který bývá s gustem označován za „levný” nebo „dostupný”. Při ceně přes půl milionu korun ale nebude ničím z toho, navíc co za tyto peníze nabídne? Velikost modelu up!, 95 koní, 130 km/h maximálky a teoretický dojezd 250 km. To je taková mizérie, že o jakékoli dostupnosti nemůže být řeč. A to pořád nevíte vše.

Němci o tomto autě naplácali už spoustu nesmyslů, nyní ale musí alespoň s částí pravdy ven. Ačkoli vrchní pohádkář, pardon generální ředitel Volkswagenu jako značky během později z éteru stažené nešťastné prezentaci řekl, mj. to, že s pomocí tohoto modelu firma „ukáže, že německé továrny mohou stále vyrábět auta konkurenceschopně” a ID.1 pomůže udržet Volkswagen v pozici „globální značky postavené na pevných finančních základech”, nyní se ukazuje, že ani tato nevinná budovatelská prohlášení nemají s realitou nic společného.

Kolegové z Auto News totiž s odkazem na slova stejného Thomase Schäfera uvádí, že sériový ID.1 se totiž bude vyrábět v Setubalu. Pokud ale toto město zkusíte najít na mapě Německa, neuspějete, nachází se totiž v Portugalsku. Asi německá továrna v Portugalsku, proč ne.

Pro tuto fabriku se firma pochopitelně rozhodla kvůli nižším mzdovým a energetickým nákladům, finanční šéf značky Arno Arlitz přesto přiznává, že společnost bude mít problém dosáhnout při zmíněné ceně „pozitivních marží”. Budou tedy negativní, což znamená, že firmě bude peníze prodělávat. To jistě vytvoří ony pevné finanční základy...

Aby nicméně VW prodělával aspoň míň moc, nebude při výrobě používat lokální komponenty, jako tomu bylo dosud, ale v některých případech přejde na díly z čínské produkce. S těmi jsou sice spojené nižší ceny, ovšem nezřídka také nižší kvalita. Navíc vznikají s pomocí uhelné energie, což opravdu není dobrá vizitka pro vůz, který má být díky absenci výfuku ekologickým.

Nové informace tak jen dál ukazují, jak absurdní cestou se VW vydává. Svou budoucnost spojuje se zřetelně nekonkurenceschopným modelem, na kterém bude i při relativně (vzhledem k tomu, co nabídne) vysoké ceně prodělávat, a to navzdory tomu, že je vyrobí v Portugalsku za pomoci čínských dílů. A do očí vám tvrdí, že ukáže konkurenceschopnost německých továren a pomůže firmě stabilizovat její finance? To už snad není ani virtuální realita, to už je čistě virtuální svět plný zbožných přání.

Bude vůbec možné produkční ID.1 považovat za německý vůz, když jej vyrobí Portugalci z čínských komponentů? Může poté vůbec automobilka pomýšlet na úspěch? A pokud přece přijde, bude to důvod k radosti, když na něm bude beztak prodělávat? Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

