VW prodává i současný Passat jako sedan. A válí s ním, s cenou od 550 tisíc Kč je to terno
Petr ProkopecAktuální generace jedné z ikon Volkswagenu je u nás k mání jen jako kombík za cenu startující na smutně sedmimístné cifře. Jinde se dá totéž auto s karoserií sedan koupit za polovinu. A nově je k mání také na Středním východě.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW prodává i současný Passat jako sedan. A válí s ním, s cenou od 550 tisíc Kč je to terno
26.5.2026 | Petr Prokopec
Aktuální generace jedné z ikon Volkswagenu je u nás k mání jen jako kombík za cenu startující na smutně sedmimístné cifře. Jinde se dá totéž auto s karoserií sedan koupit za polovinu. A nově je k mání také na Středním východě.
Nabídka Volkswagenu Passat se průběžně mění už od roku 1973, kdy debutovala jeho první generace. Tu si klientela zpočátku mohla pořídit jen jako dvou- a čtyřdveřový fastback, než do prodeje dorazil také tří- a pětidveřový hatchback. Tuto čtyřku posléze doplnil také kombík, přičemž skladba u druhé generace byla prakticky identická. Passat B3 ovšem Němci už řádně ořezali, neboť jej nabídli jen jako sedan a kombi. Tohoto receptu se pak drželi až do roku 2008, kdy v rámci šesté generace debutovalo čtyřdveřové kupé CC. Z toho se však následně stal samostatný model a pak zase nic.
Dnes VW na evropských trzích nabízí Passat už jen v jediné verzi, jako kombík. Na jednu stranu to dává smysl, neboť klientela si tento vůz pořizovala především s praktickým „batohem“ na zádi. Nikdy jí ale nebylo 100 procent, ani zdaleka, takže o kupce klasických sedanů se VW dobrovolně připravil. Spřízněná (dnes znovu prakticky identická...) Škoda Superb je navíc dál k dispozici i jakožto liftback, takže Passat přichází o zákazníky i dílem tohoto bratrovražedného boje.
O to víc může překvapit, že aktuální Passat B9 jako sedan stále existuje, jen se u nás neprodává. Od roku 2024 je v Číně nabízen jako VW Magotan, kde si tak evropský Passat říká dlouhodobě. A je to pro Volkswagen mimořádně úspěšný vůz - letos si jen za první čtyři měsíce roku našel za velkou zdí 49 892 zákazníků a meziročně si polepšil o 31 procent. Není nakonec divu, za cenu od 179 900 CNY, tedy asi 550 tisíc Kč, je to terno.
Německá automobilka si je potenciálu tohoto auta po letech jeho ustrkování zjevně znovu vědoma, a tak přichází i s variantou pro nám o něco bližší Střední východ. Té navíc dala zpátky jméno Passat, což jen zintenzivní závistivé pohledy tím směrem - v Saúdské Arábii a okolí si můžou ikonický 4 990 milimetrů dlouhý sedan koupit s klasickým označením se vším všudy.
Po stránce venkovního designu se Passat od Magotanu nijak neliší, i klientela na Středním východě tedy může počítat kupříkladu s podsvícenými logy, které se u tohoto modelu objevují poprvé. Protože je pak sedan na trhu situován jako prémiová nabídka, neměly by nás překvapit chromové proužky propojující čelní diodová světla i „kapsy“ předního nárazníku. Standardně nechybí ani litá kola, jejichž velikost začíná 17palcovým rozměrem.
Zachována pak ostatně byla také základní architektura včetně palubní elektroniky, jedinou novinkou uvnitř je tak specifický software multimediálního systému. Kromě toho se změnila i skladba výbavy, kdy základní úroveň Trendline počítá třeba s digitálním přístrojovým štítem, 12,9palcovou centrální obrazovkou a sedadly v elektrice. Vyšší stupně Comfortline a Highline pak přihazují prvky jako panoramatickou střechu či sedadla s chlazením a masážními funkcemi.
Po stránce motorické je možné úrovně Trendline a Comfortline objednávat s přeplňovanou jedna-pětkou naladěnou na 160 koní. Vrcholný Passat Highline je pak k dispozici s dvoulitrem z VW Golf GTI, výkon jednotky byl ovšem stažen na 220 kobyl. Se šestiválcem či hybridní technikou značka na Středním východě nepočítá, dodat tak můžeme už jen ceny, které startují na 118 500 SAR neboli na pořád příznivých 650 tisících korunách. Co máme u nás? Základní kombík od 1 064 000 Kč, děkujeme pěkně.
VW Passat se pořád vyrábí i jako sedan a nyní se prodává také na Středním východě. Jde o o jinak pojmenovaný čínský Magotan, který stojí od 550 tisíc Kč, i „ech Passat” je ale s cenou od 650 tisíc Kč ve slušné specifikaci zajímavou nabídkou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
včera
- Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
25.5.2026
- Nejošklivější nové auto týdne, měsíce i roku schytává těžkou bídu od jinak nekritických kolegů, je leda parodií na 8 let starého předchůdce
24.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- TT 2026: Dean Harrison se zlepšuje včera 18:30
- Časový program GP Mugella včera 16:00
- Stav zraněné Marie Costello je po nehodě vážný, ale stabilizovaný včera 15:30
- Petr Najman: „Zlaté Hořice“ včera 09:30
- Harley-Davidson Experience Tour 2026: pojď se svézt včera 08:36
Nejnovější články
- Nové elektrické Ferrari strhal i bývalý šéf značky. „Snad z toho aspoň sundají logo,” říká a vidí jen jedno pozitivum
včera
- Na objednání nejspíš posledního „čistého” BMW M3 v historii máte už jen pár měsíců, pak se za ním zavře voda
včera
- Otřesný nový Mercedes-AMG GT dělá z předchozí generace krasavce a terno, ani manažer VW donedávna nevěděl, že ji chce
včera
- Lotus se v krizi pokouší vzpomenout na to, čím byl. Představil nové lehké kupé, nejrychlejší čtyřválcové auto světa
včera
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
včera
Živá témata na fóru
- Kdo má přednost? 05.28. 06:04 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.28. 06:03 - řidičBOB
- Rychlodotazy 05.27. 17:16 - jerry
- BMW Divize 05.27. 16:51 - pavproch
- Koníci z Maranella obecně 05.27. 09:12 - Vrooom
- Přejetí čerstvě natřeného přechodu 05.27. 08:38 - Truck Daškam
- Lampárna (stěžovatelna) 05.26. 14:49 - pavproch
- Onboard videa 05.26. 10:40 - Truck Daškam