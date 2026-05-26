VW prodává i současný Passat jako sedan. A válí s ním, s cenou od 550 tisíc Kč je to terno
Petr ProkopecAktuální generace jedné z ikon Volkswagenu je u nás k mání jen jako kombík za cenu startující na smutně sedmimístné cifře. Jinde se dá totéž auto s karoserií sedan koupit za polovinu. A nově je k mání také na Středním východě.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW prodává i současný Passat jako sedan. A válí s ním, s cenou od 550 tisíc Kč je to terno
26.5.2026 | Petr Prokopec
Aktuální generace jedné z ikon Volkswagenu je u nás k mání jen jako kombík za cenu startující na smutně sedmimístné cifře. Jinde se dá totéž auto s karoserií sedan koupit za polovinu. A nově je k mání také na Středním východě.
Nabídka Volkswagenu Passat se průběžně mění už od roku 1973, kdy debutovala jeho první generace. Tu si klientela zpočátku mohla pořídit jen jako dvou- a čtyřdveřový fastback, než do prodeje dorazil také tří- a pětidveřový hatchback. Tuto čtyřku posléze doplnil také kombík, přičemž skladba u druhé generace byla prakticky identická. Passat B3 ovšem Němci už řádně ořezali, neboť jej nabídli jen jako sedan a kombi. Tohoto receptu se pak drželi až do roku 2008, kdy v rámci šesté generace debutovalo čtyřdveřové kupé CC. Z toho se však následně stal samostatný model a pak zase nic.
Dnes VW na evropských trzích nabízí Passat už jen v jediné verzi, jako kombík. Na jednu stranu to dává smysl, neboť klientela si tento vůz pořizovala především s praktickým „batohem“ na zádi. Nikdy jí ale nebylo 100 procent, ani zdaleka, takže o kupce klasických sedanů se VW dobrovolně připravil. Spřízněná (dnes znovu prakticky identická...) Škoda Superb je navíc dál k dispozici i jakožto liftback, takže Passat přichází o zákazníky i dílem tohoto bratrovražedného boje.
O to víc může překvapit, že aktuální Passat B9 jako sedan stále existuje, jen se u nás neprodává. Od roku 2024 je v Číně nabízen jako VW Magotan, kde si tak evropský Passat říká dlouhodobě. A je to pro Volkswagen mimořádně úspěšný vůz - letos si jen za první čtyři měsíce roku našel za velkou zdí 49 892 zákazníků a meziročně si polepšil o 31 procent. Není nakonec divu, za cenu od 179 900 CNY, tedy asi 550 tisíc Kč, je to terno.
Německá automobilka si je potenciálu tohoto auta po letech jeho ustrkování zjevně znovu vědoma, a tak přichází i s variantou pro nám o něco bližší Střední východ. Té navíc dala zpátky jméno Passat, což jen zintenzivní závistivé pohledy tím směrem - v Saúdské Arábii a okolí si můžou ikonický 4 990 milimetrů dlouhý sedan koupit s klasickým označením se vším všudy.
Po stránce venkovního designu se Passat od Magotanu nijak neliší, i klientela na Středním východě tedy může počítat kupříkladu s podsvícenými logy, které se u tohoto modelu objevují poprvé. Protože je pak sedan na trhu situován jako prémiová nabídka, neměly by nás překvapit chromové proužky propojující čelní diodová světla i „kapsy“ předního nárazníku. Standardně nechybí ani litá kola, jejichž velikost začíná 17palcovým rozměrem.
Zachována pak ostatně byla také základní architektura včetně palubní elektroniky, jedinou novinkou uvnitř je tak specifický software multimediálního systému. Kromě toho se změnila i skladba výbavy, kdy základní úroveň Trendline počítá třeba s digitálním přístrojovým štítem, 12,9palcovou centrální obrazovkou a sedadly v elektrice. Vyšší stupně Comfortline a Highline pak přihazují prvky jako panoramatickou střechu či sedadla s chlazením a masážními funkcemi.
Po stránce motorické je možné úrovně Trendline a Comfortline objednávat s přeplňovanou jedna-pětkou naladěnou na 160 koní. Vrcholný Passat Highline je pak k dispozici s dvoulitrem z VW Golf GTI, výkon jednotky byl ovšem stažen na 220 kobyl. Se šestiválcem či hybridní technikou značka na Středním východě nepočítá, dodat tak můžeme už jen ceny, které startují na 118 500 SAR neboli na pořád příznivých 650 tisících korunách. Co máme u nás? Základní kombík od 1 064 000 Kč, děkujeme pěkně.
VW Passat se pořád vyrábí i jako sedan a nyní se prodává také na Středním východě. Jde o o jinak pojmenovaný čínský Magotan, který stojí od 550 tisíc Kč, i „ech Passat” je ale s cenou od 650 tisíc Kč ve slušné specifikaci zajímavou nabídkou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
včera
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
27.5.2026
- Skutečné Bugatti vyzvalo na souboj dvacetkrát levnější „Bugatti pro chudé”. Opravdu to nemělo dělat
25.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- TT 2026: Daniel Ingham zemřel po pádu v tréninku kubatury Supersport včera 18:03
- Neuvěřitelné: Sidecary byly na Tourist Trophy 2026 zakázány včera 17:07
- Do Brna míří Euro Moto včera 12:11
- Nečekaný comeback Cala Crutchlowa včera 11:55
- TT 2026: A aby toho nebylo málo! Vážná nehoda Ryana a Calluma Croweových 27.5.2026
Nejnovější články
- Účastník prezentace Ferrari Luce popsal, jak firma zacházela s novináři, aby si nikdo netroufl být otevřený, drtivé kritice stejně neunikla
před 10 hodinami
- V následujících letech zemřou majitelé cenných klasických aut v hodnotě 12 bilionů Kč, trh s nimi to změní k nepoznání
před 11 hodinami
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
včera
- Spalovací Fabia měla rychle zemřít, nakonec ji bude Škoda mačkat jako citrón, sám šéf prozradil detaily
včera
- VW našel cestu, jak směšné nové Polo GTI vnucovat i těm, kteří ho nechtějí. Může se mu to vrátit jako bumerang
včera
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.28. 21:30 - Truck Daškam
- Onboard videa 05.28. 16:45 - řidičBOB
- Rychlodotazy 05.28. 15:42 - mattonecz
- VZKAZY 05.28. 15:30 - pavproch
- whitelist & blacklist 05.28. 13:33 - pavproch
- Kdo má přednost? 05.28. 07:50 - Truck Daškam
- BMW Divize 05.27. 16:51 - pavproch
- Koníci z Maranella obecně 05.27. 09:12 - Vrooom