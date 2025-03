VW propustí víc lidí, než se zdá. Ze softwarové divize jich vyhodí dalších 1 600, funguje ale jako samostatná firma včera | Petr Prokopec

/ Foto: IG Metall, tiskové materiály

Nedá se říci, že by „oficiální” propouštění u VW bylo malé, pořád ale neukazuje celý obrázek. Část lidí tak jako tak pracujících na vývoji aut Volkswagenu dělá pro jím stoprocentně vlastněné dceřiné firmy, které budou tišeji propouštět též. Cariad patří mezi ně.

Psal se konec roku 2022 a Cariad, softwarová divize koncernu Volkswagen, chystal svou první prezentaci na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Firma za sebou měla nábor zhruba 1 500 nových talentů z oblasti informačních technolofií, které mělo v následujícím roce doplnit dalších 1 700 nových zaměstnanců. S ničím jiným než se skvělou budoucností tedy Cariad nepočítal, přičemž ve Vegas svou dosavadní práci prezentoval na produkčním ID.Buzz.

Přesunout se můžeme do současnosti, která nepřeje ani elektromobilu VW, ani samotnému Volkswagenu. ID.Buzz je propadák a celý Volkswagen schytává jednu finanční ránu za druhou. Potýkat se s nimi bude mj. masivním propouštěním a zavíráním továren v Německu, dosud skloňovaných 35 tisíc zrušených pracovních míst ale není kompletní bilancí. Ačkoli to není malé číslo, firma dále zaměstnává spoustu lidí v různých dceřiných firmách, které nejsou součástí kolektivních dohod a jednají samostatně. Jednou z nich je právě Cariad.

A ani té se nedaří, jak rozebírá Handelsblatt. Ten informuje dalších o škrtech, které softwarovou divizi čekají. Společnost bude muset opustit 1 600 lidí neboli 30 procent všech zaměstnanců. O překvapení se ale ve finále nejedná, spíš čekáme, až Němci oznámí, že končí celá divize, neboť zatím se předvedla pouze v negativním světle a automobilka za ni má náhrady.

Koncern VW se už dříve začal pozvolna obracet na třetí strany, přičemž loni přistoupil k velké dohodě s americkým Rivianem, jehož software bude používat hlavně v Americe a Evropě. V Číně pak Němci najeli na spolupráci s Horizon Robotics, a to přesto, že Cariad loni odstartoval vývoj společné architektury se značkou Xpeng. Vozy využívající nové platformy CEA by přitom měly dorazit příští rok, k mání ale budou pouze v Říši středu.

VW již Reuters potvrdil, že na propouštění dojde ještě letos, a to především skrze různé „dobrovolné“ programy. Minimálně u části výpovědí se tak dá očekávat štědré odstupné. Automobilka zároveň uvedla, že tzv. transformační program, jehož součástí ono propouštění je, byl odsouhlasen již v roce 2023. Mimo to prý softwarová divize hrála v koncernu jen okrajovou roli, načež jeho podnikání nemá být nějak výrazně zasaženo.

To je v přímém rozporu s tím, co Němci hlásali ještě vcelku nedávno či s oním náborem nových pracovních sil v roce 2023. Ale to nakonec není podstatné, hlavní zprávou je něco jiného - pokud pro VW pracujete v jakémkoli vztahu, jisté nemáte nic. Vlastně máte jistotu tím menší, čím dál jste od mateřské firmy. To nakonec platí i o Škodě, také tam se budou pracovní místa ve velkém rušit a sekeře uniknou jen kmenoví zaměstnanci se smlouvami na dobu určitou, kteří sami nemají v úmyslu odejít. Zatím.

Softwarová divize Volkswagenu se ještě loni po spojení s Xpengem chlubila zářnou budoucností. Teď míří ji automobilka demontuje a říká, že to plánovala už v roce 2023. Co nám to jen připomíná? Foto: Cariad

Zdroje: Handelsblatt, Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.