VW prý pro nezájem bez nástupce zařízl auto, které se loni prodávalo o desítky procent líp než všechny jeho elektromobily dohromady
Petr ProkopecTolik k současné obchodní „logice” kdysi největšího automobilového koncernu světa. Auto, které se bez jakékoli propagace potichu prodává lépe než úplně všechny horem dolem tlačené elektrické modely dohromady, mu nestojí ani za prodloužení jeho života, natož pak novou generaci.
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VW prý pro nezájem bez nástupce zařízl auto, které se loni prodávalo o desítky procent líp než všechny jeho elektromobily dohromady
včera | Petr Prokopec
Tolik k současné obchodní „logice” kdysi největšího automobilového koncernu světa. Auto, které se bez jakékoli propagace potichu prodává lépe než úplně všechny horem dolem tlačené elektrické modely dohromady, mu nestojí ani za prodloužení jeho života, natož pak novou generaci.
Za celý loňský rok u nás Volkswagen prodal 999 kusů MPV Touran. To je stejné množství, na jaké dosáhlo také SUV Taigo. Přičemž lépe než této dvojici se dařilo pouze modelům Caddy (1 470 ks), Golf (3 082 ks), Multivan (1 081 ks), Passat (1 379 ks), Tayron (1 199 ks) a Tiguan (2 432 ks). Pokud by vás přitom zajímalo srovnání s německou elektrickou letkou, pak ta letitému Touranu ani nesahá po kotníky. A teď nemyslíme vozy jako ID.5 s pouhými třemi registracemi, ale celou rodinu všech elektrických modelů do posledního prodaného kusu. Ty souhrnně dosáhly jen na 796 prodaných vozů.
Je navíc třeba si říci, za jakých okolností se tak stalo. V elektrických modelech spatřuje VW svou jedinou budoucnost, už skoro dekádu je tlačí do popředí jako nic jiného a utrácí miliardy za jejich vývoj, výrobu propagaci a boj proti všem, kteří v nich nespatřují světovou spásu. Co za tu dobu udělal s Touranem? Nic. Je dávno vyvinutý, prodává se od roku 2015 v sotva změněné podobě, do cesty k úspěchu mu naházel leda klacky a propagace? Kdy jste naposledy viděli jakoukoli zmínku o něm? Přesto skoro o 26 procent prodejně překonal celou tu elektrickou bídu, pardon smetánku.
Normální obchodník by všechen ten elektrický šrot narval do popelnic a začal prodávat jen auta jako Touran, co VW? Ten 29. dubna ukončil výrobě právě Touranu bez jakékoli pompy a bez jakéhokoli nástupce, jak se dozvídáme jen oklikou přes WAZ. Podle Němců za tím stojí směrnice General Safety Regulation II Stage C, za kterou stojí Organizace spojených národů a kterou za svou prakticky jako jediná přijala Evropská unie. A ta od 7. července letošního roku vyžaduje, aby všechna nová prodávaná auta byla osazena monitoringem řidiče, stejně jako asistenčními systémy, které detekují chodce a cyklisty. Bez splnění těchto pravidel totiž mohou být prodávána jen po udělení výjimky.
Těžko říci, zda o ni VW požádal či nikoli. Tak či onak mohl auto upravit, aby bylo dále v prodeji, zájem o něj by to snadno ospravedlnil. Německá automobilka ovšem neměla chuť do něj investovat ani haléř a jeho výrobu raději ukončila. To je s ohledem na zmíněné registrace vskutku překvapivé, zvláště když o Touran byl zájem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Od roku 2002, kdy byla představena první generace, totiž VW celkově prodal zhruba 2,3 milionu exemplářů. A jakkoli zájem o MPV postupně klesal, v zemích s nepokřiveným tržním prostředím vůz snadno porážel všechny tak protežované elektromobily.
Jak už padlo, s druhou generací Němci přišli už v roce 2015, a protože u toho využili modulární platformu MQB, je jasné, že jeho úprava pro plnění libovolných nových směrnic by nebyla složitá, MQB používá dodnes. Dodatečnou investici by VW snadno umořil, však Touran zjevně prodávat s úspěchem ještě hezkých pár let. Jenže to by Wolfsburg nesměla ovládat ideologie, která má před elementární obchodní logikou dál přednost.
Můžeme tak už jen připomenout, že počátky Touranu mají spojitost s velmi neobvyklým programem značky zvaným „5000krát 5000“ . Němci totiž chtěli prokázat, že i ve své domovině dokážou vyrábět auta velmi levně. Proto VW po dohodě s odbory začal najímat pouze dosud nezaměstnané lidi, kteří byli vyškoleni jen na výrobu tohoto modelu. Za to pak dostávali plat 5 tisíc marek měsíčně, který byl o poznání nižší než výplaty normálních zaměstnanců VW.
Program byl natolik úspěšný, že divize Auto 5000, která jej měla na povel, se v roce 2009 stala součástí automobilky. Její zaměstnanci pak obdrželi stejnou kolektivní smlouvu jako zbytek personálu. Program měl ovšem přesah i mimo brány VW, neboť jej začali používat také ostatní výrobci při vyjednávání s odbory, aby ty odsouhlasily horší podmínky, jinak dojde na stěhování výroby do levnějších částí Evropy, tedy hlavně směrem na východ. To ještě logikou zavánělo, že? Dnes už platí to samé co kdysi v armádě: Ať jsme blbí, jen když jsme zelení.
VW Touran se velmi dobře prodával i jedenáct let po svém příchodu, i tak se z výroby musel potichu pakovat. Němci jako o důvodu mluví o nové regulaci, té ovšem mohli dostát, kdyby chtěli. Nechtěli. Foto: Volkswagen
Zdroj: Wolfsburger Allgemeine Zeitung
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