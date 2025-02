Volkswagen reálně čelí hrozbě bankrotu, Škodu by stáhl s sebou. Zatím mimo Evropu včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Když se daří, tak se daří, chce se s pozvednutým obočím dodat k nejnovějšímu dění. Patálie VW na jednom z jeho nejperspektivnějších světových trhů přichází pro firmu v ten nejnevhodnější možný čas.

Volkswagen je v problémech a všichni víme, proč tomu tak je. Jeho od počátku mimořádně hazardní sázka na elektrická auta nevyšla a firma nyní dělá, co může, aby následky toho ustála. Věci zvenku nemusí působit tak dramaticky, uvnitř se ale dramata odehrávají a odehrávat budou, neboť řízení takové firmy je něco jako kormidlování zaoceánské lodi. Rozhodnutí, která jste udělali před několika léty, vás ještě několik let budou dohánět tak, že jejich dopady nemusíte přežít. A v sázce je jistě hodně, pokud sám nejvyšší šéf firmy veřejně říká, že je zralá na bankrot a její potíže by se nejsnáze vyřešily řízenou restrukturalizací.

Obecně se tedy - alespoň zatím - bavíme o tom, že by VW jako celek možná raději zbankrotoval dobrovolně a začal s čistým stolem, jedna jeho významná část ovšem bankrot vyhlásit možná bude muset. A není to žádná prkotina - s touto hrozbou se nyní podle Reuters potýká Skoda Auto Volkswagen India, tedy indická divize společnosti, která zajišťuje fungování aktivit Volkswagenu a Škody v zemi. VW i Škodě tedy reálně hrozí krach na trhu, který je dnes třetím největším na celém světě a kde si plánoval kompenzovat ztráty, jež v posledních letech utrpěl na tom úplně největším - v Číně.

Pokud se ptáte, jak se firma do takové situace mohla dostat, odpovězme jedním slovem: Podvod. VW měl dlouhodobě, už od roku 2012, využívat situace, kdy může stejné věci klasifikovat různými způsoby a vyhnout se části odvodů s nimi spojenými. V principu jde o totéž, čím kdysi byla kauza lehkých topných olejů v Česku - pokud můžete naftě říkat LTO a neplatit z ní žádné spotřební daně, nebo ji říkat nafta a platit z ní 12 korun na litru, skýtá to velký prostor k daňovým podvodům. A VW v Indii 12 let dělal něco podobného s auty.

Nejlidnatější země svět zatěžuje v principu stejné věci (v tomto případě automobilové díly) rozdílnými odvody, pokud do země dorazí po částech nebo jako celý vůz. Logika za tímto přístupem je jasná - pokud do Indie dovezete hotové auto, můžete jej tam jen prodat, což má na domácí ekonomiku jiný vliv, než když do země přivezete díly, které musíte smontovat a auto z nich teprve vytvořit. VW a Škoda mají v zemi formálně továrny, které auta vyrábí, podle už od loňska probíhajícího řízení jde ale spíš o kamufláž než reálné výrobní provozy.

VW měl po celou zmíněnou dobu do země dovážet prakticky hotová auta, se kterými by za normálních okolností bylo spojeno 30- až 35% zdanění, udával je ale jako jednotlivé díly, se kterými jsou spojeny daně ve výši 5 až 15 procent. Rozdíl mezi oběma sazbami Indie považuje za únik, který vzhledem k rozsahu aktivit Volkswagenu v zemi činí 1,4 miliard dolarů, tedy skoro 34 miliard Kč. S penále a dalšími poplatky se pak země u soudu dožaduje po VW doplacení 2,8 miliardy USD, tedy víc jak 67 miliard korun. A pokud bude odsouzena k tomu takové peníze zaplatit, nejspíš vyhlásí bankrot.

Je to prostě příliš mnoho peněz vzhledem k tomu, jak významné aktivity společnosti v zemi jsou, a co si nyní může dovolit zaplatit. Arvind Datar, hlavní advokát firmy v této kauze, k věci řekl, že pokud společnost bude muset zaplatit všechny požadované daně a penále v celkové výši 2,8 miliardy dolarů, může to vést ke krachu celého podniku, který zaměstnává 6 000 místních pracovníků. „Tolik k vážnosti této věci... Teď jde o život,” řekl doslova.

Vyhlášení bankrotu pochopitelně nemusí znamenat absolutní konec VW v Indii, uvážíme-li ale, jaké strany se v tomto případě soudí, pro automobilku by jistě nebylo snadné vyhlásit prostě krach, založit si novou společnost a začít znovu. Neboť by se tak efektivně nadobro vyhnula placení části odvodů, kterému se dříve lstí účelově vyhnout zkusila. To by si Indové nenechali líbit. A sázet nemůže ani na to, že Indové na možný krach uslyší jako na hrozbu, které se budou chtít vyhnout - na to VW v zemi zase tak moc neznamená, Indii může být celkem ukradené, jestli tam německá automobilka bude působit anebo ne.

Oslovili jsme Volkswagen s žádostí o komentář a k věci uvedl pouze tolik, že doufá v konstruktivní rozuzlení celé kauzy a dále ji nebude komentovat. K tomu pochopitelně může dojít, ale také nemusí. Další soudní slyšení je naplánováno na čtvrtek a věc může skončit také tím, že Indie bude chtít ukázat svou sílu ve snaze ochránit své finanční zájmy a VW exemplárně potrestá. Ten by tím ke dnu stáhl i lokální aktivity Škody, která je v posledních letech pod hlavičkou německého molochu fakticky zajišťuje.

Skoda Auto Volkswagen India se stará mj. o výrobu modelu Škoda Kylaq v zemi, ve stínu nejnovějších událostí je ale třeba se ptát, o jak skutečnou výrobu vlastně jde. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Reuters, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.