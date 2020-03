Manažer VW řekl, kdy se podle něj svět vrátí k normálu, je to velký optimismus před 4 hodinami | Petr Prokopec

Svět se zmítá v dlouho nepoznaném chaosu a otázky, kdy tohle může skončit, zůstávají bez jednoznačné odpovědi. Podle prodejního šéfa koncernu Jürgena Stackmanna se to stane už v létě.

Kdy skončí koronavirová pandemie a svět se vrátí do normálu? To je otázka, na kterou můžete dostat bezpočet odpovědí. A každá bude jiná v závislosti na tom, koho se ptáte. Prodejní a marketingový šéf koncernu VW Jürgen Stackmann nicméně předpokládá, že německý trh by se mohl vzpamatovat již toto léto. Za příklad dává ten čínský, který se již pomalu začíná zvedat ode dna. A mimo to dodává, že delší odstávka by napáchala nevratné škody nejen pro Volkswagen.

„Předpokládám, že Německo se do normálu vrátí v létě. Musíme se naučit, jak žít s virem. Stop-stav nemůže trvat déle než do léta, společnost a ekonomika to neustojí. My jsme proto na chvíli, kdy se vše znovu spustí, připraveni,“ uvedl Stackmann. Zároveň uvedl, že automobilka momentálně mění výrobní postupy, aby do budoucna zajistila, že dělníci budou na montážních linkách stát dále od sebe. Nejspíše však i v létě budou muset pracovat v rouškách, byť to je prozatím spekulace.

Stackmanovo prohlášení je přitom v přímém kontrastu s tvrzením ostatních výrobců. Aston Martin nepředpokládá, že by továrnu otevřel dříve než před koncem dubna. I to je dost optimistický termín, jakkoliv zní reálněji než v případě Detroitské trojky. Ford, GM a FCA totiž původně hodlaly spustit montážní linky již na konci března. Nyní mluví o první polovině dubna, nicméně jelikož USA jsou již lídrem v počtu nakažených, je to znovu nepravděpodobný datum.

Nelze samozřejmě míchat hrušky s jablky, neboť na každém kontinentu je situace jiná. Nicméně i když budou spuštěny továrny, otevření showroomů nejspíše bude povoleno až později. Lidé se do nich navíc nepohrnou ani přes to, že se dosud museli obrnit nemalou trpělivostí. Řadu z nich totiž bude trápit ekonomická nejistota, a proto bude nákup nového vozu tím posledním, nač pomyslí. I kdyby se tedy v létě německá dealerství otevřela, stále nebudou praskat ve švech.

Navíc je třeba dodat, že ani situace v Číně není zdaleka růžová. Jens Puttfarcken, šéf čínské divize Porsche, uvedl, že trh by se měl začít vracet k normálu zhruba v květnu. Ovšem ani tak nedojde na vyrovnání prodejů z loňského roku. Kromě toho se země obává příchodu druhé vlny koronaviru. Pokud by se tak stalo, pak začínají stále reálněji vyznívat scénáře, které zmiňovaly roční či dokonce až dvouletý boj s infekčním virem COVID-19.

V takové chvíli by samozřejmě letní návrat k normálu byl naprosto nereálný. A dá se předpokládat, že nereálný vlastně bude i za předpokladu, že na žádnou druhou vlnu již nedojde. Pokud budou do léta prodeje klesat, pak přijde masové propouštění podobné tomu americkému - jen za minulý týden přišly v USA více než 3 miliony lidí, tedy pětkrát více než kdy v historii. Americe nejsou zaměstnanci chráněni tak jako v Evropě, čili podobný bezprostřední efekt zde nehrozí, během pár měsíců tu ale můžeme mít totéž. A to by pochopitelně jen roztočilo spirálu ekonomických nejistot, neboť čím více lidí bude na pracovním úřadu, tím méně lidí bude následně chodit kupovat cokoli nákladnějšího.

Nejde přitom o žádné zbytečné strašení, jak naznačují třeba data z USA. Již dříve zaznělo, že pokud v zámoří nebude po jeden jediný týden prodán jediný vůz, přijde o práci 94 400 lidí. Prozatím registrace celonárodně poklesly „jen“ o 22 procent, ovšem v některých státech již jde o 40procentní pokles. A tam, kde byla vyhlášena přísná karanténa, se má během příštího týdne klesat dokonce o 80 %.

Jinými slovy se tedy Spojené státy skutečně blíží k bodu, kdy prodeje nových aut budou minimální či zcela nulové. Další propouštění je v takové chvíli jistotou a nedá se předpokládat, že by Evropa na tom výhledově byla jinak. Stackmann tak možná může doufat, že do léta se začne obnovovat provoz v továrnách a začnou se otevírat showroomy. Návrat trhu do normálu je ale v tuto chvíli fantazie, na jejíž realizaci můžeme čekat roky.

