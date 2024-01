VW říká, že zabije model ID.3, aby nechal vyniknout už jen elektrický Golf. Aby tím ale nezabil i samotný Golf před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Slova o zabití dvou much jednou ranou obvykle používáme tehdy, když se nám naráz podaří současně vyřešit dva problémy. VW si může jedním tahem hned dva velké problémy způsobit, jsme ale přesvědčeni, že to neudělá.

V roce 1999 prodal Volkswagen jen v Evropě takřka 704 tisíc kusů modelu Golf. Šlo o rekord, ke kterému se značka následně ještě párkrát přiblížila, vůbec naposledy však půlmilionovou metu překonala před devíti lety. Golf se ovšem i tak stále držel na evropském trůnu, kde snadno odolával vzedmuté vlně zájmu o SUV. Nicméně od chvíle, kdy Němci podlehli elektrickému vábení a začali hlasitě mluvit o tom, kterak jejich dosavadní bestseller je přežitkem a budoucnost patří elektrickému modelu ID.3, Golf začal neskutečně ztrácet. V roce 2022 tak bylo na starém kontinentu prodáno jen 177 203 aut, loňské číslo bude navzdory růstu celého trhu v nejlepším případě podobné.

Němci si hlavně v posledních měsících začali sypat popel na hlavu a přiznávat, že se u osmé generace dopustili mnohých chyb. Dle jejich slov je však všechny měl napravit facelift, na jehož odhalení došlo minulý týden. Momentálně ale rozhodně nepočítáme s tím, že by se Golf vrátil zpátky na trůn. Jakkoli je sice pravdou, že některé detaily jsou lepší, značka jako by v prvé řadě zapracovala na tom, aby její někdejší bestseller přišel o další zákazníky. Verze GTI se totiž musí obejít bez manuálu, provedení GTD pak skončilo úplně.

Šéf vývoje německé značky Kai Grünitz k tomu uvedl, že přednost dostaly elektrifikované varianty eHybrid a GTE. Tedy takové, které se na prodejích podílí mnohem menší měrou, po konci německých dotací na dobíjecí hybridy GTE paběrkuje. VW tak jen potvrdil, že zákazník pro něj opravdu znamená stále méně. Jde navíc jen o pouhý předkrm ve srovnání s tím, co nás má čekat za zhruba čtyři pět let. Němci v tuto chvíli počítají s tím, že Golf deváté generace dorazí pouze s elektrickým pohonem.

Grünitz o tom v rozhovoru pro Top Gear hovoří s jistou opatrností, takže ani sám není přesvědčený o tom, že je budoucnost Golfu je právě taková, alternativní cesta jistě existuje. Nicméně už fakt, že si VW v tuto chvíli, po zjevném fiasku jeho elektrických plánů s takovou myšlenkou vůbec zahrává, je svým způsobem fascinující. V éře následující po skandálu Dieselgate působí automobilka bezradně a pro později narozené může být neuvěřitelné, že to není tak dávno, když šlo o jednoho nejracionálněji a nejpragmatičtěji uvažujících výrobců na světě. Tohle je prostě pryč.

Automobilka tedy nyní pracuje nejen s možností, že kompletně elektrifikuje Golf, ale že současné odpraví ještě donedávna vzývaný model ID.3, který měl být novým Golfem pro jeho elektrickou éru. Jednoho problému se tím VW zbaví, ID.3 se se zájmem mas nepotkal, ale vyřeší tím ještě jeden? Tomu odmítáme uvěřit, elektrifikace Golfu může současně zabít i tuto automobilovou legendu.

„Nemáme prostor na to, abychom stejnému zákazníkovi nabízeli dva nebo tři vozy stejného ražení. Na plně elektrickém Golfu jsme již začali pracovat. Máme konkrétní představu o tom, jak by měl vypadat, nicméně ještě uvidíme, jak se trh vyvine,“ uvedl Grünitz v duchu výše uvedeného - pokud trh o elektromobily dál stát nebude, devátá generace německé ikony elektrická též nebude. Pokud ovšem VW z nějakého důvodu dospěje k přesvědčení, že elektrický Golf IX je to pravé ořechové, ID.3 po krátkém překryvu obou vozů v nabídce skončí.

Nevěříme ale tomu, že se to stane. Šance, že by elektromobily bez převratných technických novinek, které za pár jednotek let nemohou přijít, prorazily, je prakticky nulová. A VW snad ještě neztratil hlavu natolik, aby ji dobrovolně strčil do oprátky. Předpokládáme tedy, že Golf a ID.3 budou koexistovat dál a Golf IX bude znovu spalovací. A pokud něco umře, bude to ID.3 kvůli nezájmu o něj - připomeňme, že VW loni prodal 4 866 800 nových aut, z čehož na elektromobily připadá jen 393 700 registrací. A čemu věnoval pozornost v prvé řadě? Elektromobily zůstávají odpovědí na otázku, kterou zákazníci nepoložili, to už snad dnes není tak těžké pochopit.

Faceliftovaný Golf dorazil již bez verze GTD, která se dobře prodávala. Padla však za oběť elektrifikaci, která má přitom na celkových registracích značky mizivý podíl. Němci vše chtějí zvrátit devátou generací své ikony, která ovšem má dorazit jen s bateriovým pohonem. Pokud by to ale udělali, nezabili by tím jen ID.3, ale i po léta svůj největší bestseller. Proto nevěříme, že to udělají, nevěříme. Foto: Volkswagen

Zdroj: Top Gear

