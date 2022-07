VW rozjede nový způsob, jak vás nechat znovu platit za auto, které už jste si koupili, účtovat bude každý km před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jakkoli jde o kontroverzní věc, která se setkává s velmi negativní odezvou, automobilky od ní zjevně nehodlají dát ruce pryč. Naopak VW počítá s tím, že vás za některé funkce nechá platit od najetých kilometrů, po které je použijete.

Po více než 130 let bylo vlastnictví automobilu spojeno s jednoduchým modelem. Tedy že co zaplatíte, to je také vaše. Z některých úhlů pohledu nešlo o optimální řešení, neboť čím lepší výbava zamířila do útrob vozu, tím výše rostla cena. Vrcholné motorizace a výbavy si tedy nemohl dovolit každý. Pomocnou ruku nicméně zákazníkům podaly různé finanční instituce, které přišly s novými modely financování, kdy vás nakonec i drahá výbava přišla jen na pár korun na měsíčních splátkách. A dříve rozevřené nůžky se začaly zavírat.

I tento model se ale nyní z pohledu výrobců začal vyčerpávat. Z aut se staly počítače na kolech, a tak sále více ke slovu přichází modely předplatného, v jehož důsledku zaplatíte při pořízení za auto podobně jako za mobil, ať už si jej pořídíte v hotovosti nebo na splátky. Mobil sice máte, aplikace či jiný obsah si do něj ale musíte dále přikupovat. Od prodejce tak pořídíte v podstatě jen karoserii se sedadly, hnacím ústrojím a počítačem, který sice ovládá řadu systémů, jejich funkce jsou pro vás ale uzamčené. A za to, že někdo otočí virtuálním klíčkem, již musíte zaplatit. Vybrat si přitom můžete, zda opakovaně, třeba formou měsíčních či ročních poplatků, nebo jednorázově doživotně.

Lidem tento model zřetelně nevyhovuje a hledají cesty, jak jej obejít, automobilky to ale neodrazuje. Volkswagen se proto rozhodl, že lidem nabídne ještě jednu možnost, jak znovu platit za už pořízené auto. V případě některých systémů (jako například autonomního řízení) by totiž majitelé platili za jejich používání od ujetého kilometru. Německá automobilka by tak z jejich vlastního vozu udělala taxík, který vás třeba po tahu doveze bezpečně domů. Ovšem stejně jako taxikáři budete muset i jemu zaplatit. Svým způsobem to bude stejné jako volat firmě odvážející auta opilců, jen na rozdíl od ní nebudete čekat, až dorazí příslušný člověk z masa a kostí.

„Máme tu nový obchodní model - model předplatného či funkce na požádání -, který vás dokáže autonomně přepravit po dalších 80 kilometrů, chcete-li. Tento model podporujeme,“ uvedl Dirk Hilgenberg, šéf nové divize Cariad, která pro Volkswagen vše výše popsané zařizuje. Ten zároveň dodal, že ve finále by daná služba nebyla spojena pouze s autonomním řízením. Místo toho by dodatečné platby byly spojené s dalšími funkcemi, i těch od externích firem.

„Je třeba zajistit, abyste měli to, co nazýváme platformou digitálních služeb. Ta umožní okolnímu světu - společnostem jako Google, Apple či Amazon - aby se staly součástí hry. Díky tomu se budete moci na palubě bavit či pracovat, pořádat videokonference nebo se připravovat na další schůzky. To je produkt, který chceme prodávat. A tím produktem jsou naše platformy,“ popsal dále situaci, na jakou se musíme do budoucna připravit, Hilgenberg.

Otázkou ale zůstává, jak moc lidí bude něco takového ochotno akceptovat. Je jistě fajn, pokud si po pořízení budete moci nechat zprovoznit třeba vyhřívání sedadel, na které jste při nákupu neměli. Nicméně ze slov šéfa Cariadu vyplývá, že za pár let budete platit extra peníze pomalu za cokoli, co nesouvisí se základním řízením. Nikoliv tedy jen za vyhřívání sedadel či autonomní jízdu, ale třeba i za klimatizaci a podobně.

Pokud si přitom uvědomíme, že nová auta jsou stále dražší, ovšem v základu toho budou nabízet stále méně, pak tu máme další důvod, proč většina lidí zamíří ze showroomů do autobazarů pro kompletně vybavené vozy, jejichž prvky vám už nikdo nevezme. Navíc je třeba připomenout, že ony technologie, za které si chce VW nechat dodatečně platit, zvyšují hmotnost (a tedy zvyšují spotřebu, zhoršují dynamiku apod.), i když je nepoužijete. Vykompenzují vám ovšem Němci něco takového? Na něco takového rozhodně nesázejte.

Elektrický VW ID.4 je již uzpůsoben k dodatečnému výběru peněz za používání funkcí, které má na palubě. Nově chce VW za některé jeho funkce platit nejen jednorázově, ale i za každý ujetý kilometr, kdy je použijete. Foto: Volkswagen

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

