VW padá ke dnu na svém největším trhu, v Číně přišel už o milion zákazníků, s elektromobily strádá před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

V posledních letech padají prodeje různě velkých automobilek na různě velkých trzích, ani jeden z významných poklesů se ale ani zdaleka neblíží tomu, co tak trochu mimo hlavní dění prožívá VW v Číně.

Když se v hovoří o strůjci moderní podoby Volkswagenu coby hybatele světového automobilového dění, jedné z největších automobilek na Zemi a firmy ovládající kde co od Bugatti po Man, řeč je obvykle o Ferdinandu Piëchovi. Ve stínu manažerské superstar, která svým géniem a umíněností posunula celý VW i jeho jednotlivé značky přinejmenším o jednu úroveň výš, ale trochu zapadá hvězda člověka, bez nějž by to také nešlo - Carla Hahna.

Muž, který stál v čele koncernu od roku 1982 do roku 1983, možná postrádal některé Piëchovy vlastnosti, které by mu dovolily zapsat se do historie tak nesmazatelným způsobem, bylo by ale nesprávné vnímat jej jako někoho, který přivedl VW do ekonomických problémů, jež Ferdinand Karl Piëch musel řešit. K obratu zavelel už Hahn a byl to on, kdo se díky svým vazbám na Českou republiku (jeho rodina pochází z Nových Hradů) postaral o akvizici Škody. A také to byl on, kdo si navzdory odporu části vedení firmy vymohl vstup VW do Číny.

Stalo se tak skutečně už v 80. letech a bylo od Hahna velkým vizionářstvím, že na tomto trhu začal budovat pozici Volkswagenu dekády před tím, než nastal tamní ekonomický boom. Z toho totiž VW těží dodnes - už na začátku milénia, kdy se v Číně pořád neprodávalo skoro nic, měl VW podíl na trhu okolo 30 %. A i když se v posledních letech smrskl asi na polovinu, nominálně to znamenalo i přes 3,1 milionu prodaných aut za rok, tedy kolem 250 tisíc aut prodaných za měsíc. Pozice VW je v Číně nadále silná, ale slábne. A to velmi rychle.

Když v poslední době zmiňujeme úpadek nám blízké značky za velkou zdí, jde o Škodu. Ta už ke dnu nepadá, ta na dně je. VW ale přes veškerou svou tradici míří stejným směrem a byť k úplnému dnu má ještě daleko, propady jsou skutečně obrovské - mnohem větší, než téměř úplné mediální ticho kolem tohoto vývoje naznačuje. Důvody nejsou zcela jednoznačné, hovoří se mimo jiné o následcích někdejšího pokusu šidit kupce, výsledek ale zcela jednoznačný je.

Doby, kdy VW mohl počítat s čtvrtmilionem aut prodaných každý měsíc, jsou fuč. Zatím nemáme čísla za celý rok 2021, za jeho 11 měsíců ale prodal dle dat CAAM za velkou zdí jen 1 919 098 vozů. Může znít jako vtip označovat 2 miliony prodejů slovem „jen”, oproti loňským 2 342 404 prodejům za stejné období je to ale propad o dalších 18 %. A ve srovnání s rokem 2019 je o více jak 31 procent níž. VW tak během 2 let přišel v Číně o milion kupců, to je obrovský propad zatínající sekyru i do veškerých světových prodejů firmy.

Jakkoli Hahnův někdejší krok firmě přihrál neskutečné kvantum prodaných aut navíc, učinil také VW na Číně do značné míry závislým. Prodává tam okolo třetiny všech svých vozů a pokud by utrpěl velkou ránu tam, je docela nedůležité, co zmůže jinde - druhá Čína není, tento propad prodejů ani není kde nahradit.

Pochopitelně uvidíme, jak se VW z této situace otřepe. Jeho pozice v Číně je mnohem silnější než v případě Škody, má tam záplavy tradičních zákazníků a svou roli v současném vývoji jistě hraje i nedostatek dílů na výrobu čehokoli. Přesto je třeba dodat, že tyto problémy přichází v době, kdy to Němci nejméně potřebují. Masivně investují do pro ně prodělečných elektromobilů a pokud by jim vyschla čínská zlatá žíla, nebudou si snad moci ani dovolit snít o nějaké expanzi trhem nevyžádaným směrem. Tušíme, že tohle ve Wolfsburgu nečekali a samotné elektromobily je rozhodně nespasí - v Číně jich loni prodal 70 625. To je plivnutí do vody a nesplnění ani nepříliš ambiciózního cíle dodat 80 až 100 tisíc elektrických aut za rok.

VW v Číně prodává spoustu specialit, hlavně mezi SUV. Takový Teramont X je zajímavý velký model nabízený za ceny, o kterých se nám tu nesní, ani takové vozy ale nedokáží zabránit rychlému poklesu prodejů v poslední době. Milion zákazníků je za dva roky fuč. Foto: Volkswagen

Zdroje: CAAM, Volkswagen

