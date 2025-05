VW se chce zachránit s pomocí nové verze svého nejprodávanějšího produktu, do obchodů ho teď hrne jako hotovku včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Působí to trochu zoufale, ale nakonec to může fungovat. Pokud automobilka nedokáže tak jako dřív bodovat s auty, má v zásobě ještě svůj „karibuřt”, jehož nabídku lze zjevně dál rozšiřovat.

Volkswagenu už pěkných pár pátků teče do bot, jeho finanční výsledky jsou stále rozpačitější. Navíc se nezdá, že by šlo o nějaké krátkodobé vyosení, firma udělala řadu špatných strategických rozhodnutí, které ani tváří v tvář současné krizi nechce vzít zpět a naopak volá: „Jen houšť a větší kapky!” Přesto má pořád možnosti, jak firemní kasu úspěšně plnit, i když se mu s auty dál dařit nebude.

Jeho nejprodávanějším produktem totiž není auto nebo nějaký náhradní díl, je to párek, který loni zaznamenal dokonce rekordní prodeje. Říkáme mu s nadsázkou „karibuřt”, ale je to správně currywurst, kořeněná uzenina podávaná obvykle s hranolkami a kečupem. V loňském roce VW prodal těchto párků 8,552 milionů kusů, čímž jasně překonal prodeje všech aut své značky (5,2 milionu vozů) a dostal se takřka na úroveň celokoncernové produkce (9,03 milionu aut).

Němci s currywurstem přišli poprvé v roce 1973, kdy se začal vyrábět ve firemním řeznictví ve Wolfsburgu. Původně měl přitom sloužit k nasycení dělníků a manažerů ve firemních kantýnách, ovšem jeho sláva zakrátko překročila hranice továrny. Němci se totiž do párků, jejichž chuť ovlivňuje právě kari, doslova zamilovali. Dokonce natolik, že když VW v roce 2021 zkusil masový pokrm ve své centrále nahradit vegetariánskou verzí, dočkal se kritiky i od někdejšího německého kancléře Gerharda Schödera.

Klasická verze měří 25 centimetrů na délku a váží 170 gramů. Víc než to ale nejspíš zaujme, že jakožto Volkswagen Originalteil neboli originální díl VW má i své vlastní číslo v katalogu produktů, a sice 199 398 500 A. Automobilka jeho nabídku currywurstů soustavně rozšiřuje, kupříkladu v roce 2021 tak přišla s variantou „hot dog“. Té se loni prodalo 2,18 milionu kusů, což jednoznačně potvrzuje trefu do černého. K mání je ostatně i v běžných prodejnách s potravinami.

Němci nicméně už nějakou chvíli mluví o tom, že chystají „karibuřtovou revoluci“. K té dochází nyní, neboť od června se párky dostanou také do regálů supermarketůj jako hotové jídlo. Zatím v řetězcích Edeka a Netto tak půjde přitom krabičku určenou pro mikrovlnky, kdy jednoduše odstraníte papírový obal, krabičku strčíte do trouby a za pár sekund si již můžete pochutnat na naporcovaných párcích v kečupu. Extra pytlík kari přitom není třeba, neboť dle šéfa gastro divize VW Dietmara Schulze je koření dostatek jak v samotných párcích, tak v omáčce.

Automobilka chce přitom mikrovlnkovou variantu dostat pomalu do všech obchodů, již příští rok se tak zřejmě pochlubí novým prodejním rekordem... párků. Zda ho to spasí, nevíme. Raději ale předem varujeme před případnou „Currygate”, ve které by aktivisté brojící proti chovu prasat mohli vytáhnout na VW nějaké nové nepříjemnosti. Pak už by opravdu neměl co pořádně prodávat...

Dost možná nejslavnější a rozhodně nejchutnější dílo VW nově míří do regálů supermarketů ve verzi pro mikrovlnky. Taková verze nás popravdě moc neláká, ale kdo chce kam... Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

