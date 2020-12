VW se chlubí tím, že software klíčové novinky dokončil měsíce po začátku prodejů před 5 hodinami | Petr Prokopec

Zkazky o německé kvalitě a preciznosti dostávají na frak, když firma posílá do prodeje nehotové auto, které teprve s odstupem několika měsíců zákazníkům dokončí. Proto teď musí všichni do servisů.

Elektrický hatchback ID.3 považuje Volkswagen za nejdůležitější vlastní model posledních několika dekád. Nicméně jeho příchod je již od počátku spojen s nemalými problémy. Díky nim nejprve došlo k odkladům a nakonec k možná i poněkud nešťastnému rozhodnutí, na jehož základě Němci začali ID.3 v září prodávat nehotový. Nyní se mluvčí automobilky pochlubil tím, že vše již bylo napraveno. Je třeba se ale logicky ptát, zda je v tomto případě vůbec čím se chlubit.

Není to navíc jediný problematický aspekt. Pokud zatápete v paměti, možná si vzpomenete, že Němci ve spojitosti se svou klíčovou novinkou zmiňovali možnost online aktualizací ve stylu Tesly. Znamená to tedy, že aktuálně jednoho večera zapojíte svůj ID.3 do zásuvky a ráno přijdete k vozu, který již bude zcela kompletní? To bohužel ne, kvůli updatu softwaru totiž stávající majitelé budou muset do servisů, kde navíc musí svá auta ponechat přes noc. Upgrade je totiž prý na rychlejší zásah příliš velký.

To je ovšem poněkud překvapivé, neboť dosud VW zmiňoval hlavně problémy v rámci systému AppConnect, díky čemuž zákazníci dosud nemohli využívat funkce jako Apple CarPlay a Android Auto či head-up displej s rozšířenou realitou. Z výše oznámeného se nicméně spíše zdá, že modernizace bude daleko rozsáhlejší. Ovšem i tak bychom si u revolučního vozu představovali, že vše se zvládne online a nikdo nebude muset podnikat hned dvě zbytečné cesty do servisu a zase zpátky.

VW si přitom zjevně uvědomuje, že jeho krok způsobí zákazníkům (zvaným kvůli průkopnické roli First Movers Club) nepohodlí, a proto nabízí jistou v kompenzaci, třeba v podobě snížení měsíčních leasingových splátek. „First Movers jsou pyšní na své vozy a fungují jako firemní ambasadoři. Čím šťastnější je učiníme, tím větší je šance, že svůj vůz doporučí přátelům a známým,“ uvedl k tématu zástupce Volkswagenu.

Je nicméně otázkou, zda se značka oněch doporučení dočká. Slibované online modernizace mají totiž dorazit až v rámci nového softwarového balíčku, který bude k mání v prvním čtvrtletí roku 2021. Teprve poté by návštěvy servisů kvůli podobným záležitostem měly být minulostí. VW nicméně musí doufat, že se neobjeví další mouchy - zatímco Tesly se mohou rozpadat vejpůl a většině jejích „First Movers” je to ukradené, VW nejspíše tolik velkorysosti očekávat nemůže.

Volkswagen ID.3 má být konečně dokončený a mají mu být nahrány funkce, které zákazníci při koupi nedostali - č je dostat měli. Majitelé ale kvůli tomu musí do servisů, ačkoliv značka slibovala online aktualizace. Foto: Volkswagen

