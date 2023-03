VW se propadá na svém největším trhu a cpe 12 miliard do slev, nad vodou ho drží podivně vypadající model včera | Petr Miler

Po letech obvykle ne až tak dramatických, ale soustavných propadů začíná jít z pohledu Němců do tuhého. Pozoruhodné pro ně navíc může být, že když už s něčím opravdu skórují, není to ani SUV, ani elektrický model.

Jak být první a truchlit? Zeptejte se Volkswagenu. Ten se letos v únoru stal - jako ostatně obvykle - nejúspěšnější značkou na největším automobilovém trhu světa, tedy v Číně. Jenže jeho odbyt klesl už jen na 126 289 aut, meziročně se po předchozích letech plných propadů dostal níž o 19,5 % a druhá Toyota se 118 053 prodanými vozy už mu zezadu do ouška šeptá: „Banzai!”

Agentura Reuters tak informuje, že VW ve spolupráci se svým místním partnerem, firmou SAIC, rozjel program masivní podpory prodejů, který bude platit až do 30. dubna. Na všechny modely ze své nabídky tak nabízí slevy od 15 do 50 000 CNY (cca 49 až 163 tisíc Kč) a počítá s tím, že takto utratí v přepočtu 12 miliard Kč. Není divu, že někteří analytici hovoří o „panickém módu” a snaze zachránit, co se ještě da. „Neexistuje jiný způsob, jak popsat, co se děje, než jako katastrofický pokles výkonu,” řekl k věci Bill Russo z šanghajské poradenské společnosti Automobility.

VW přitom má recepty na úspěch přímo před očima. U nás automobilka nabízí stále větší nesmysly za stále větší peníze, omezeně využitelný model ID.3 za víc 1,2 milionu korun je absurdita non plus ultra. A není to tak, že my si to myslíme a lidé jsou šťastní. Když vám šéf velkého dealerství otevřeně řekne: „Také jsme s prodeji v háji (nepřesná citace pro zachování slušné mluvy - pozn. red.). Od podzimu se po elektrikách nikdo ani neptá. Na ID.Buzz se nikdo nepřišel ani podívat,” je jasné, jak se věci mají. Také v Číně se VW snaží sázet na elektřinu, modely jako ID.3 (-72,04 %), ID.4 X (-84,75 %) nebo ID.6 X (-74,71 %) se ale až brutálně prodejně propadají. A dobře na tom nejsou ani SUV, další černý kůň VW.

Že lidé pořád chtějí hlavně „normální” auta za „normální” ceny, ukazuje obliba nového velkého liftbacku VW, který se začal prodávat teprve loni. Vizuálně se tedy vzdálil od dosavadního pojetí podobných aut Volkswagenu a vsadil na vzhled, který je mixem Tesly Model 3 a německých modelů řady ID, elektromobil to ale není. A je to aktuálně prodejně nejrychleji rostoucí vůz značky.

Jde o novou generaci modelu Lamando s přídomkem L, která stanula na konvenční platformě MQB a pohání ji jen a pouze benzinový motor 1,4 TSI se 150 koňmi. To zní jako recept na auto nižší střední třídy, jde ale o už hodně velký vůz, jak ono písmeno L naznačuje. S délkou 4 784 mm, šířkou 1 831 mm, výškou 1 469 mm a rozvorem 2 731 mm je asi o 10 cm delší než Škoda Octavia IV, je větší než čínská Octavia Pro, je dokonce větší než současná Škoda Superb. Je to tedy skutečně hodně, hodně velký liftback.

Zezadu vypadá jako některé další novinky VW i novější Peugeoty a byť ani to nám nepřijde jako něco krásného - design spíše působí dojmem, jako by měl být úlitbou elektrickým vozům VW, aby nevypadaly tak neobvykle, jak dnes působí. Ona zploštělá příď s prakticky úplnou eliminací masky chladiče nám ke konvenčnímu autu prostě a jednoduše nesedí. Svou podstatou je to ale zajímavé auto i tak a jeho ceny jsou zajímavé též. Na poměry čínského trhu jsou tedy relativně vysoké, ale na poměry VW nikoli. Zvláště uvážíme-li, že jde o stroj větší než Škoda Superb, pak cena začínající na 150 900 yuanech prostě nezní špatně, na české koruny jde asi o 492 tisíc Kč. Teď lze navíc počítat se slevami v řádu desítek procent.

Vrcholné provedení napráskané veškerou technickou i komfortní výbavou stojí 190 900 CNY, tedy něco málo přes 620 tisíc - pořád daleko pod základním Superbem se stejným motorem, dokonce i pod základním Karoqem s motorem 1,0 s třemi čtvrtinami „válcového minima”. Na dnešní dobu to prostě nejsou špatné ceny za auto německé značky, které svými rozměry zapadá na samý vrchol střední třídy a díky liftbackové zádi je i velmi praktický, jak dosvědčují fotografie.

Prodeje tomu odpovídají. Lamando letos oslovil už 17 109 lidí, meziročně míří vzhůru o 273,74 % a prodává se 15krát lépe než všechny zmíněné elektromobily dohromady. Tomu se říká hit. Někdo má realitu před očima a dokáže je otevřít. VW podle všeho spíše vsadil na mrtvého koně. A bude ho drancovat, dokud nevydechne naposledy.

Nový VW Lamando se prodává jen pár měsíců a je z něj hned prodejní hit s odbytem meziročně vyšším skoro trojnásobně. Vypadá sice všelijak, je to ale velké a prakticky neomezeně použitelné auto za rozumnou cenu. To je pro zákazníky pořád nejsilnější argument, VW ale jako by ho nechtěl vidět. Foto: Volkswagen

