VW se na chvíli zapomněl a postavil 1000koňový Golf s ikonickým pětiválcem, který zpívá okolí výfukem v předním nárazníku
Petr ProkopecTohle auto Němci postavili jako oslavu vlastního výročí, což vzhledem k jejich aktuálnímu ideologickému rozpoložení nedává smysl. To ale jen do chvíle, než zjistíte, že neslaví narozeniny VW jako takového, ale jeho jihoafrického zastoupení. Tam jsou asi věci ještě v pořádku.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW se na chvíli zapomněl a postavil 1000koňový Golf s ikonickým pětiválcem, který zpívá okolí výfukem v předním nárazníku
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto Němci postavili jako oslavu vlastního výročí, což vzhledem k jejich aktuálnímu ideologickému rozpoložení nedává smysl. To ale jen do chvíle, než zjistíte, že neslaví narozeniny VW jako takového, ale jeho jihoafrického zastoupení. Tam jsou asi věci ještě v pořádku.
Už déle než dekádu se mluví o tom, že by Volkswagen mohl napěchovat pod kapotu Golfu 2,5litrový pětiválec z Audi RS3. Vzhledem k tomu, že obě auta mají stejné základy, nemohlo by to být nic extra složitého, ostatně bychom se sami vsadili, že jsme na Ringu viděli pár vývojových prototypů přesně s touto technikou. Na odklepnutí produkční verze ale nakonec nedošlo, někdejší šéf sportovní divize značky Jost Capito v roce 2020 přiznal, že proti nápadu bylo vedení čtyř kruhů. To se totiž obávalo, že by pětiválcový Golf kradl zákazníky modelu RS3, což není zase tak nemístná obava.
Poslední dobou jsou ovšem zmínky o takovém voze znovu na stole, paradoxně zrovna ve chvíli, kdy Ingolstadt hodlá v Evropě poslat 2,5litrovou jednotku přes palubu. A přinejmenším v jednom případě už tato mise skončila úspěchem, byť produkční auto z toho zase není. Jihoafrické zastoupení značky totiž letos slaví 75. výročí od svého založení, a proto se rozhodlo, že je ideální chvíle pro prezentaci vrcholného Golfu osmé generace. Z pod přední kapoty se tedy pakovaly běžné tříválce a čtyřválce, přičemž jejich místo zaujal právě pětiválec.
VW ovšem nezůstal jen u výměny pohonné jednotky. Zakázkový Golf byl totiž postaven pro závodníka Jonathana Mogotsiho, který s ním bude objíždět africké závody do vrchu. Z toho důvodu se značka nemusela zabývat silniční homologací, a tak jednotku pořádně vyladila. Podrobnosti si zatím nechala pro sebe, zcela nevyhnutelně však muselo dojít na příchod větších turbodmychadel. Vedle toho ale nechybí ani karbonové sání či kované vnitřní komponenty, u kterých byl důraz kladen na robustnost.
Zatímco tedy v sériovém Audi RS3 produkuje pětiválec 400 koní, VW jej vyladil na více než 1 000 kobyl. Ty pak ržají opravdu hlasitě, za čímž stojí výfuk se snad nejkratším potrubím vůbec - jeho koncovka totiž vykukuje skrze čelní nárazník, tedy jen pár centimetrů od samotného motoru. Výdrž levé přední pneumatiky by to ale nemělo ohrozit. A i kdyby ano, Mogotsi se stále může spolehnout na tři další, neboť posílená jednotka je spojena s pohonem všech kol. Její potenciál pak krotí brzdy AP Racing.
Vedle toho si automobilka zároveň pohrála s bodykitem, ostatně příchod unikátního nárazníku byl dán už zmiňovaným výfukem. Na něj pak navazují rozšířené blatníky a mohutné boční prahy, zatímco záď zdobí střešní křídlo a difuzor. Informace o přítlaku si VW podobně jako u úprav motoru nechal pod pokličkou, je však jisté, že závodní Golf bude na asfaltu držet jako přibitý. Koneckonců, součástí úprav byly také práce na podvozku, ovšem i tady zatím značka detaily halí tajemstvím.
Pro nás je ostatně podstatné hlavně to, zda se pětiválcový motor skutečně pod kapotu Golfu nastěhuje. Pokud však ano, podobně jako v případě tohoto stroje nepočítáme s tím, že by se takové provedení dostalo na starý kontinent. Evropa je automobilové stále více pozadu ve všech směrech podobné libůstky nevyjímaje...
Tohle je Golf, který by řada evropských fanoušků značky jistě brala všemi deseti. Jenže smůla, i kdyby se pětiválec nakonec pod kapotu silniční varianty skutečně podíval, v Evropě s ním opravdu nepočítáme. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Richarda Hammonda dvakrát po sobě změřili při překročení rychlosti v jeho Porsche a Bentley, u soudu musel s pravdou ven. A kdo to s ním jede?
před 6 hodinami
- Novou generaci jednoho z nejprodávanějších Mercedesů odhalil únik a vypadá překvapivě „normálně”
včera
- Nikdy s elektromobilem: Prchající podezřelý ujel policejním autům i helikoptéře, pak zastavil pro benzin a ujížděl dál
včera
Nové na MotoForum.cz
- Triumph bude od roku 2027 používat v mistrovství světa Moto2 větší motory včera 18:00
- Tovární tým BMW potvrdil i druhého jezdce pro rok 2027 včera 14:00
- Pět současných jezdců MotoGP přijde o svá místa včera 09:05
- Petr Najman: „Další vydařené Chimay“ včera 08:26
- Mediálně neatraktivní Brad Binder 28.7.2026
Nejnovější články
- Mercedes oficiálně odhalil nové GLA a je to asi maximum, v co teď jde od Němců doufat
před 7 hodinami
- VW se na chvíli zapomněl a postavil 1000koňový Golf s ikonickým pětiválcem, který zpívá okolí výfukem v předním nárazníku
před 9 hodinami
- Spyker se vrací do Formule 1, na okruhu bude mít stejně aut jako zbytek týmů dohromady
včera
- Nejnovější Bentley ukázalo interiér a hned člověka nutí drbat si hlavu, zda to mají Britové opravdu zapotřebí
včera
- Novou generaci jednoho z nejprodávanějších Mercedesů odhalil únik a vypadá překvapivě „normálně”
včera
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 07.30. 16:38 - řidičBOB
- Koncernový EA888 - jaký olej používáte? Anketa 07.30. 15:59 - jerry
- Politický koutek 07.30. 14:26 - Stepan
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 07.30. 11:18 - Předseda
- Fiat a vše kolem nich 07.30. 09:46 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 07.30. 07:44 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 07.30. 06:35 - řidičBOB
- IT poradna 07.29. 15:00 - mattonecz