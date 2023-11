VW se oficiálně vrátil do Ruska oknem, Rusové si za českou cenu Pola mohou koupit auto velké skoro jako Octavie před 4 hodinami | Petr Miler

Je to ve své podstatě nepřekvapivý krok, který jen potvrzuje, že sankce uvalené na Rusko nejsou s to plnit svůj účel. Ani Volkswagen zjevně už nemá problém se do této země vrátit, akorát to nedělá úplně okatě.

Je to jedno z velmi ožehavých témat posledních let, o kterém jsme si skoro zakázali diskutovat, abychom náhodou nedošli k nehodícím se závěrům. Téměř dva roky po začátku otevřeného konfliktu na Ukrajině si ale na tradiční otázku: „Fungují sankce uvalené na Rusko?” snad už můžeme odpovědět bez emocí. Fungují, ale nemají efekt, který si od nich jejich strůjci slibovali.

Tak to prostě je a důvod netkví ani tak konstrukci sankcí samotných, ty jsou nepochybně drsné, problém je v tom, že se k nim nepřipojilo dost zemí. Jako lidé žijící ve středu Evropy jsme i díky tomu, jak tu byla situace svého času podávána, mohli dojít závěru, že se celý svět otočil k Rusku zády, ale tak to prostě není. EU, USA, Velká Británie, částečně Japonsko, k tomu pár dalších zemí... A to je v podstatě vše. Svět je ale mnohem větší a Rusové zjevně dokázali najít cestu, jak se v ekonomické rovině držet dostatečně vysoko nad vodou ve spolupráci s ostatními státy. Ty nemusí nutně s válkou souhlasit, to je ale samo o sobě nevede k tomu, aby od Ruska nekupovaly ropu apod.

Prim mezi takovými pochopitelně hraje Čína, a to svým významem i teritoriální blízkostí. Z našeho pohledu dokáže do Ruska dodat hlavně dostatek moderních aut domácí provenience, která postupně ovládla tamní trh, už od prvních měsíců platnosti omezení daných sankcemi se ale mluvilo také o tom, že touto cestou mohou do Ruska proudit i vozy „západních” značek. Krom pár exotických výrobců typu Ferrari se přímo v Číně vyrábí téměř všechna auta od Audi po Volva, jejichž vývozu do Ruska nebrání (či nemusí bránit, záleží na způsobu výroby) v podstatě nic krom rozhodnutí automobilky, že touto cestou to může probíhat.

Zdálo se, že bude jen otázkou času, než ekonomická racionalita zvítězí nad morálními postoji - ruský trh je moc velký na to, aby se jej firmy, které na něm dříve tak vládly (typicky koncern VW), jednoduše vzdaly. Nyní se zdá, že jsme se dostali přesně do tohoto bodu.

Ještě to není stoprocentně otevřený návrat, ruská média ale informují o tom, že se do země oficiálně - tedy nikoli skrze jakési „šedé dovozy” - začnou dovážet auta Jetty. To je značka koncernu VW vytvořená speciálně pro čínský trh, jejíž auta vznikají pod hlavičkou tradičního joint venture FAW-VW. Ten vyrábí spoustu dalších „koncernových” aut, mj. VW Golf, Passat (v Číně Magotan) nebo T-Roc, dělá také Audi A3 A4, A6, Q3 nebo Q5, dělá zkrátka kdeco. A vedle toho také Jetty VA3, VS5 a VS7. Technicky vzato tedy může do Ruska „vyslat” prakticky cokoli, vše ale začíná u modelů Jetty, neboť ty nebudou tak dráždit.

Ruští oficiální dealeři Avtodom a AvtoSpets tedy začnou auta prodávat ještě v listopadu prodávat model, který je čímsi jako někdejší Škodou Rapid v modernějším balení. Auto s cenou odstartuje na 1,8 milionu rublů, což je asi 458 tisíc Kč, a zákazníci v základu dostanou motor 1,5 s atmosférickým plněním a výkonem 112 koní a manuální převodovkou. Automat bude za příplatek. Kompletní standardní výbava zatím není známa, zdroje ale hovoří mj. o základním bezpečnostním vybavení a multimediální systému se čtyřmi reproduktory.

Rusové si tak budou moci koupit auto velké skoro jako Škoda Octavia (dlouhé je přes 4,5 metru) za cenu, na kterou se u nás v aktuální akci zdaleka nedostane ani menší VW Golf, maximem bude Polo. A pokud tohle projde bez připomínek, otevírá to VW cestu jak k dovozu dalších aut Jetty (dvě SUV VS5 a VS7), tak dalších zmíněných aut z portfolia svých známějších značek. Bod zlomu bude asi jen jeden, chvíle, kdy si firmy - zdaleka ne jen VW - řeknou, že s válkou sice stejně jako mnohé země, které s Ruskem dál spolupracují, nesouhlasí, ale trestají jen samy sebe, když nevyužívají cest, kterých využívají konkurenční firmy.

Jetta VA3 asi není nějaká hypermoderní krasavice, ale za 458 tisíc Kč může být snadno hitem i v Rusku. Brzy tam bude k mání oficiálně přímo na základě spolupráce ruských dealerů VW s joint venture FAW VW. Foto: FAW-VW

Zdroje: Gazeta.ru, FAW-VW

Petr Miler

