VW se pochlubil novým 286koňovým motorem, jako první ho má dostat nástupce Passatu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to řešení zajímavé, popravdě řečeno ale není v ničem převratné. Také to nakonec sráží šance nástupce německé legendy na úspěch, však výkonem nevyrovná konkurenční Teslu ani pět let po jejím debutu.

V případě spalovacích aut se poměrně často rozepisujeme o jejich pohonných jednotkách. Není to až tak překvapivé, neboť právě s jejich pomocí se jednotlivé značky od sebe odlišují. Nejde pouze o objem či počet válců, ale rovněž o další prvky, které branži často posouvaly kupředu mílovými kroky. Ostatně ještě před několika málo lety byli výrobci rádi, že v rámci termální účinnosti překračují metu 30 procent. Dnes jsou až na 50 procentech a potenciál pro další zlepšení existuje.

Nejde nicméně pouze o pokrok. Navzdory stále většímu zapojení elektronických hračiček dokáže i moderní pohonnou jednotku vyndat z vozu, rozebrat, vyčistit, složit a opět usadit do motorového prostoru většina mechaniků, i těch amatérských. To logicky usnadňuje opravy, neboť nemusíte čekat klidně i týdny, než na vás dojde řada v jediném autorizovaném servisu v širokém dalekém okolí. Řadu dílů si navíc nadšenci vyrábí sami, a tak auta udržují při životě i dlouho poté, co s nimi výrobci skončili.

Přesunout se můžeme k elektromobilitě, která je prezentována jako jednodušší řešení. S tím lze do jisté míry souhlasit, máme zde totiž menší počet komponentů. Ovšem protože jde o systém vysokého napětí, nemá k němu přístup kdokoli. Ostatně v případě elektrických Mercedesů majitelé dokonce už ani neotevřou kapotu. I kdyby tedy porucha spočívala v podobě jednoho rozpojeného kabelu, musí ke specialistům. Těch ale skutečně není mnoho, jejich práce je navíc kvůli bezpečnosti zdlouhavější.

Navíc je nutné dodat, že zatímco u spalovacích aut jsou motory alfou i omegou všeho bytí, u těch elektrických hrají podružnou roli. Dojezd či dynamika totiž závisí především na bateriích. Ač tedy nechceme ani v nejmenším hanět jakýkoli vývoj, je třeba zmínit, že skrze pohonné jednotky mohou výrobci elektrických aut dosáhnout jen malého pokroku. Dokládá to ostatně i Volkswagen, který se momentálně pochlubil novým ústrojím s poněkud nelibozvučným názvem APP550.

Touto jednotkou bude jako první osazen elektrický sedan ID.7, tedy nástupce Passatu, který by se oficiálně měl ukázat v pondělí 17. dubna, neoficiálně už jsme ho ale mohli vidět. Agregát produkuje 286 koní a 550 Nm, což jistě není málo. Ovšem zároveň se nejedná o nic světoborného, třeba Tesla Model 3 disponovala jednotkou naladěnou na 287 koní a 450 Nm již v roce 2018. Po pěti letech tak VW přichází pouze s vyšším točivým momentem, za čímž má stát použití mnohem silnějšího magnetu a zesílení housingů. Vylepšen pak byl i stator.

Automobilka zároveň zmiňuje vyšší efektivitu, jenž je mimo jiné dána zlepšením chladicího systému. Ten již nevyužívá elektricky poháněnou olejovou pumpu, která bateriím odčerpávala energii potřebnou k většímu dojezdu. Místo toho tu máme unikátní okruh, v jehož rámci dochází na samoochlazování skrze ozubená kola převodovky a specificky vyvinuté komponenty zajišťující dodávky oleje a jeho distribuci. Tím je u oleje dosaženo optimální teploty.

Nová jednotka bude spojena s bateriemi o využitelné kapacitě 77 a 86 kWh, které jsou ekvivalentem asi 20litrové nádrže nafty. Do prodeje pak pod kapotou zmiňovaného ID.7 zamíří ve čtvrtém kvartálu letošního roku, přičemž ceny základních verzí nejspíše budou startovat okolo dvou milionů korun. To opravdu není málo, pročež jsme vskutku zvědavi, jak se elektrickému sedanu povede. Zatím nás totiž nepřesvědčil ani vzhledově, ani svou technikou. Pokud jste ale na tom jinak, mračit se na vás nebudeme.

Nové elektrické ústrojí APP550 je sice spojeno s působivými hodnotami, ovšem na zadek si z něj evidentně nikdo nesedne. Zvláště když taková Tesla nabízela vyšší výkon již před pěti lety. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.