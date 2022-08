VW zkouší vzkřísit upadající prodeje SUV na svém největším trhu, lidé se k nim v poslední době obrací zády před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Automobilky už jistě musely začít mít pocit, že SUV je univerzálním receptem na úspěch kdykoli a kdekoli, prodejní čísla Volkswagenu o tom ale tak úplně nesvědčí. Nedá se ovšem čekat, že by to s nimi Němci hned tak vzdali, při jejich rozbujelé nabídce zejména v Číně určitě ne.

Pro Volkswagen zůstává Čína stěžejním trhem, třebaže se v poslední době jeho prodeje za velkou zdí mohutně propadají. Už nelze říci, že by šlo o krátkodobý trend, je to spíše větší problém s hlubšími kořeny, faktem ale je, že Němci tamní klientelu rozhodně neodbývají. Po léta nahoru na čínském trhu (jako skoro kdekoli jinde...) mířila hlavně SUV, a tak jich tam VW začal více než kdekoli jinde prodávat.

Jeho tamní portfolio modelů této třídy se tak postupem času stalo neuvěřitelně květnatým, a to i v případě tzv. SUV-kupé. U nás v případě mainstreamových značek téměř nedostupný typ auta je v Číně mnohem obvyklejší a Volkswagen zjevně nechce být mimo hru. Mezi typy Tacqua, T-Cross, T-Roc, Tharu, Tayron, Tiguan, Tiguan, Teramont, Touareg a Talagon tak nabízí s přídomkem X (který značí právě SUV-kupé) hned čtyři modely, mj. i u nás velmi populární Tiguan. Nejoblíbenější mezi nimi ale po nějaký čas byl vůz, který možná ani nebudete znát - Tayron X. V jednu chvíli byl dokonce třetím nejprodávanějším VW vůbec, tyto časy ale rychle pominuly.

Auto, kterého se v jednu chvíli prodávalo přes 16 tisíc kusů za jediný měsíc, v posledních měsících těžce zachází na úbytě. Tayron X včetně výchozího Tayronu a hybridní verze GTE spadly prodejně až ke 4 tisícům vozů měsíčně. Navíc nejde o problém jediného modelu, Číňané se letos začali k SUV od VW obracet zády zcela systematicky. Němci v posledních měsících znovu bodují, jejich nejžádanějšími vozy jsou ale Lavida, Bora, Sagitar, Passat a Magotan. Jen letos si tato pětka připsala přes 600 tisíc prodejů a víte, kolik z nich je SUV? Nula, právě tolik. Modely jako Tiguan, T-Roc nebo právě Tayron prodejně padají a poslední jmenovaný je letos až 13. nejprodávanějším vozem značky. V posledních měsících je na tom dokonce ještě mnohem hůř a dříve preferovaná verze X je na tom najednou pohledem celoroční bilance ještě o fous hůř.

Proto VW zatroubil k modernizaci, která přichází dva roky po příchodu Tayronu na trh a pouhý rok po začátku prodejů některých variant. Inovace pozměnily hlavně příď a pohrály si s elektronikou na palubě, neboť na to si Číňané potrpí. Jinak ale nešlo a nejde zrovna ohromující projev designérské a konstruktérské kreativity. Tayron vychází z Tiguanu a verze X je to samé se střešní linií sníženou o 25 milimetrů, pozměněnou zádí, upravenými sloupky C a specifickými koncovými světly. Přidejte specifický nárazník s falešnými koncovkami výfuku a máte před sebou vše podstatné.

Ani po stránce motorické tu nemáme nic převratného, do vozu lze volit jen přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec TSI naladěný na 180 nebo 220 koní. Primárně veškerý výkon míří skrze automatickou převodovku na přední kola, za příplatek je ovšem k mání také pohon 4x4. Digitální přístrojový štít uvnitř je však již jako novodobá klasika Volkswagenu opět součástí standardní výbavy, ani interiér ale po modernizaci nemá moc čím zaujmout a skoro si říkáme, proč by tohle mělo Tayronu a Tayronu X pomoci.

Ceny auta zatím nejsou známé, v případě stylovější verze X ale před faceliftem začínaly na 235 800 CNY (tedy asi 851 tisíc Kč) a stoupaly až k 295 800 CNY (cca 1,07 milionu Kč), takže nešlo ani o moc výhodnou nabídku. Skoro se divíme, že tohle auto někdy kupovalo tolik lidí. A naopak ani se nedivíme, že už ho kupovat přestali.

Vrátí jej facelift prodejně na výsluní? Toť otázka, vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby složitější časy dál tlačily do popředí modely klasických koncepcí. SUV ve své současné podobě, tedy v podstatě městská či obecně silniční auta nenabízející oproti hatchbackům nebo kombíkům nic krom větší hmotnosti, velikosti, vyšší spotřeby a horších jízdních vlastností, nám přišla vždy jako rozmar. Rozmar pro rozmařilou dobu, ta může být snadno u konce.

VW modernizoval model Tayron, jeden ze svých padlých bestsellerů v Číně, hlavně pak ve stylovější verzi X. Zda mu to pomůže k vyšším prodejům, je otázkou, momentálně jeho odbytu vládnou sedany. Foto: Volkswagen



Pro srovnání Tayron X před faceliftem, jeho fotky (ani obecně více fotek Tayronu) modernizované verze zatím nemáme. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM, JATO Dynamics

Petr Miler

