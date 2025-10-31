Volkswagen se poprvé po letech propadl do ztráty, za kvartál odepsal desítky miliard
Petr MilerTak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Němci dráždili hada bosou nohou opravdu dlouho, až se dočkali toho, čeho se dočkat museli. „Pomoci” jim musely i jiné faktory, klíčový problém se ale finanční šéf ani nepokouší zastřít.
Volkswagen se poprvé po letech propadl do ztráty, za kvartál odepsal desítky miliard
Petr Miler
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Němci dráždili hada bosou nohou opravdu dlouho, až se dočkali toho, čeho se dočkat museli. „Pomoci" jim musely i jiné faktory, klíčový problém se ale finanční šéf ani nepokouší zastřít.
Co se asi stane, když roky investujete obrovské peníze do vývoje téměř nikým nevyžádaného produktu s vysokými výrobními náklady, který musíte opentlit další hromadou peněz, aby ho vůbec někdo přijal za svůj? A současně zanedbáváte produkt naopak téměř všemi žádaný, který akorát uměle zdražujete a marketing o něj necháte zavadit, jen když vám opravdu teče do bot? Že by to způsobilo výrazné zvýšení nákladů a vaše dřívější pohádkové zisky to požíralo tím víc, čím větší množství prvně jmenovaných aut prodáte? Až se jednoho dne stane, že se černá čísla změní v červená?
Pokud existuje nějaká zvláštní ekonomická škola pro slabé studenty, tyhle otázky tam padají. Ani tu ale lidé z vedení Volkswagenu neabsolvovali, nebo prostě roky ignorovali, co se dozvěděli. A tak dlouho chodili se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo. Přitom varovné signály dostávali průběžně, přímo finanční šéf automobilky Antlitz před půl rokem přiznal, že čím víc elektromobilů firma prodává, tím víc prodělává. A zdá se, že jich konečně prodala „dost”...
Abychom byli fér, tohle není jediný problém automobilky, je to ale její hlavní slabina, která ji činí zranitelnou před okolnostmi, jež nedokáže ovlivnit. Ale k tomu se dostaneme. Klíčové v tuto chvíli je, že VW včera zveřejnil své výsledky za třetí letošní kvartál a poprvé od koronavirových časů, kdy v tom byl opravdu nevinně, vykázal záporné výsledky. Prodej aut skupiny mírně rostl, protože ale platí výše zmíněné, ani 2,2 milionu prodaných aut za kvartál a 6,6 milionu od ledna do září (+1,8 procenta oproti roku 2024) nezabránil ztrátě 1,1 miliardy Eur (bezmála 27 miliard Kč) při tržbách přesahujících 80 miliard Eur (skoro 2 biliony Kč).
Finanční ředitel Arno Antlitz kupodivu otevřeně jmenuje elektromobily jako jednoho z viníků nastalé situace. Jejich prodeje rostou, marže ale označuje za „nízké”. Jsou velmi pravděpodobně záporné, když dokážou s rostoucími prodeji stále více nulovat a nyní dokonce přebíjet zisky z jiných aktivit firmy, samostatně o nich ale VW neúčtuje, a tak si můžeme jen domýšlet. Výsledky negativně ovlivnily i jednorázové odpisy spojené se strategickými změnami uvnitř skupiny (odklon od elektromobilů u Porsche apod., pořád stejná píseň), takže zisk šel masivně dolů i za tři čtvrtletí letošního roku - pryč je ho 60 % (zbylo 3,4 miliardy Eur), provozní marže zůstává na velmi skromných 2,3 procentech.
VW nepřekvapivě dodává, že dolů ho táhnou i záležitosti, nad kterými nemá kontrolu. Uvádí cla zavedená Spojenými státy a nedostatek čipů od nizozemské společnosti Nexperia. Obojí ho jistě stojí další miliardy, zdravě fungující firma by to ale ustála. Společnost, která léta rajtuje mrtvého koně jako smyslů zbavená, nikoli.
Automobilka tak varuje před horšími než očekávanými celoročními výsledky při zachování původně předpokládaného obratu. A také před nutností dalšího snižování nákladů. Očekávejme tedy mj. omezování investic a ještě víc technické uniformity mezi značkami. To ale ve výsledku může Volkswagenu dál uškodit v jeho konkurenceschopnosti. Je na čase dělat zase smysluplný racionální byznys, od toho má ale dnešní VW tak daleko, že jej budou muset nejspíš stihnout větší problémy, aby si sundal z očí zelené brýle s růžovými skly a začal znovu
Finanční ředitel VW Group Antlitz nikdy nepůsobil jako ten, který ztratil smysl pro realitu. Dokázal už dříve pojmenovat problémy a přispět ke změně investičních priorit, vše se ale odehrálo příliš pozdě a příliš málo intenzivně na to, aby to otočilo trend. I nyní VW sype dvě třetiny investic do zjevně nekonkurenceschopného zboží, to jinak než propadem do červených čísel nemohlo skončit. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
