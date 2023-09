VW se skutečně rozhodl zaživa pohřbít legendární písmena GTI, je to jeden z vrcholných nesmyslů před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Novou strategií automobilek, které dogmaticky lpějí na nechtěných řešeních, se stalo „dorazit i to, co nám ještě zbylo”. VW v tomto případě rozhodně nechce zůstat stranou, kastrace písmen GTI je ale obzvlášť absurdní.

Pokud s koncem letošního prosince budeme volit vítěze ankety Elektrický nesmysl roku, budeme před sebou mít opravdu slušnou paletu kandidátů. Nechápejte nás špatně, proti elektromobilům jako takovým nic nemáme. Pokud by s nimi bylo zacházeno rozumně, neexistuje důvod některým záležitostem vůbec věnovat pozornost. Problémem je, že s nimi rozumně zacházeno není a pokusy nacházet pro ně aplikace, pro které se z podstaty nehodí, či vytváření argumentů na jejich podporu malující černou na bílo bije do očí tak, že se o tom nelze nezmínit.

Mým osobním favoritem na výše zmíněnou cenu bylo dosud vyjádření RJ Scaringe, který říká, že koupit si spalovací auto bude brzy jako stavět stáj pro koně v roce 1910, i když koupě elektrického auta připomíná stavění stáje pro koně právě teď. Velmi vážného soupeře ale bude nacházet v krocích Volkswagenu, který se svého elektrického snu zjevně nevzdá, dokud jej nepřivede na buben. A jeho poslední novinka je opravdu obzvlášť velkou absurditou.

Už nedávná patentová registrace VW naznačovala, že Němci ve své snaze elektrifikovat všechno a pro všechny překročí pomyslný Rubikon a čisté elektromobily udělají i z verzí GTI. To je nesmysl už sémanticky, GTI je Gran Turismo Injection, elektromobily ale neumí nic, co by připomínalo skvělé nebo velké cestování, nebude u toho ani žádné vstřikování. Tedy pokud nepůjde o vstřikování sedativ do žil, až v půl třetí ráno budete zuřit, když budete muset vykonat potřebu v lese u opuštěné dobíječky kdesi u Autobahnu. Může to být leda Grande Tragedia (dell’)Induzione, pokud chcete něco italsky znějícího. A víte co? Přesně ta přijde, tedy alespoň má přijít.

Autu samotnému ani nechceme věnovat pozornost, je to pojízdný nesmysl. Jde o koncept ID.GTI, který se právě představil na jakési parodii na IAA v Mnichově a na základech elektrického konceptu ID2.all staví studii elektrického GTI. Automobilka říká, že písmeno I teď zastupuje inteligenci, což je obzvlášť velký protimluv, neboť té při jeho konstrukci chybělo nejvíc. Opravdu nemusíte investovat mnoho potenciálu vaší mozkovny, abyste pochopili, že auto, které musí mít více než 231 koní, které dostal původní koncept ID.2, nepředvede žádné velké divadlo na platformě, pro níž jsou maximem 56kWh baterie, tedy ekvivalent něco málo přes 14 litrů nafty. Co to je za GTI?

Dojem z vozu rozhodně nezlepšuje ani funkce GTI Experience Control, která dovolí elektrickému hot hatchi napodobovat projev tradičních gétéiček Volkswagenu. Automobilka zašla dokonce tak daleko, že auto bude s jednostupňovou převodovkou imitovat řazení. Není to už zoufalost? Falešné řazení, které auto zpomalí a bude s vámi škubat, jako náplast na technické nedostatky elektrického pohonu? A to pořád není vše. Sériový ID.2 má stát od 25 000 Eur, tedy více jak 600 tisíc Kč, verze GTI s výše naznačenými parametry bude jistě o statisíce dražší. To bude jistě skvělá hodnota za peníze.

GTI s elektrickým pohonem dnes zkrátka nemůže fungovat, argumentovat bychom mohli stejně jako při výhradách ke slovům RJ Scaringe. GTI je symbolem snadných a rychlých přesunů na dlouhé cesty, ničeho takového auto s obdobou čtvrtiny nádrže vašeho současného vozu, kterou budete doplňovat desítky minut, nikdy nebude schopno. Pokusy zakrýt to věcmi, jako je falešné řazení, jsou pak leda trapné, tohle se opravdu nepovedlo.

VW by v konceptu ID.GTI rád viděl nástupce původního Golfu GTI. Něčeho takového ale současná auta s elektrickým pohonem jednoduše nejsou schopna, „takhle je to prostý”. Foto: Volkswagen

