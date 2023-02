VW se pokouší prodat svou ruskou továrnu, díky tomu by se mohl i se Škodou vrátit na tamní trh před 6 hodinami | Petr Prokopec

Co na první pohled vypadá jako naprostý paradox, se ve finále může stát řešením už skoro rok trvající, pro Volkswagen i Škodu jistě velmi nepříjemné situace.

Už za necelé tři týdny „oslavíme“ jedno nemilé výročí. Nejspíše nikdo neočekával, že válka na Ukrajině skončí během pár dnů, že ale i skoro po roce sledujeme jen zprávy o tom, kdo komu za dalších 6 nebo 12 měsíců dodá jaké zbraně, je velmi smutné. Na ruskou invazi nicméně skutečně došlo již na sklonku loňského února, na což zejména USA, EU a několik dalších mocností zareagovaly prvním kolem sankcí. To se dotklo zejména zpracovatelského průmyslu, tedy i automobilové branže. Do Ruska tak přestaly proudit jak mnohá auta, tak komponenty potřebné i pro fungování sestavení domácí produkce.

Trh s auty tedy zamířil prudce dolů, již v polovině loňského roku se ale ukázalo, že Rusko tímto způsobem zcela izolovat nepůjde. K sankcím se nepřidaly některé velmi významné země, zejména pak Čína, jejíž firmy začaly ty západní v Rusku nahrazovat. Automobilové koncerny jako Volkswagen pak pro změnu začaly sčítat škody, které jsou zejména v případě mladoboleslavské automobilky značné - Rusko pro ni bylo druhým největším odbytištěm.

Nejde přitom pouze o pokles prodejů či třeba příjmů spojených s opravami dříve dodaných vozů. VW měl totiž v Rusku svou vlastní továrnu, na jejíž otevření došlo již v roce 2007. O dvě léta později si již podnik vystačil skoro sám, neboť jeho součástí se stala i svařovna a lakovna. Němci přitom maximální kapacitu koncipovali na 225 tisíc aut ročně, předloni nicméně v Kaluze vzniklo jen 118 tisíc vozů. Mezi ně přitom patřila i Škoda Rapid, o kterou měli díky nižší ceně Rusové zájem především.

Jak jsme zmínili již na úvod, před rokem asi nikdo nečekal, že válka bude trvat tak dlouho. VW tedy sice výrobu kvůli sankcím pozastavil, ruský trh nicméně třeba na rozdíl od Renaultu a Nissanu neopustil. Místo toho Němci doufali v návrat, byť by je v takovém případě nejspíše čekal jistý morální políček. Ostatně, pokud si uvědomíme, za jakých okolností byla automobilka založena, pak spojení s válkou je to poslední, po čem by toužila.

Aktuální, stále neoficiální informace tak hovoří tom, že továrna VW v Kaluze je na prodej, neboť měsíce jejího udržování v jakési hibernaci stojí firmu obrovské peníze. Nyní navíc začíná být jasné, že výroba se hned tak nerozeběhne. Nemá smysl tedy dále držet ve hře jak samotné stroje, tak i jejich obsluhu. Kupodivu by přitom právě prodej továrny mohl VW opětovně na ruský trh vrátit.

Dle zdrojů listu Kommersant má totiž o podnik zájem jak čínská společnost AFK Sistema, tak kazašská firma Allur. Detaily případných dohod jsou sice mlhavé, nicméně jednou z možností je zachování výroby koncernových aut. Jen by došlo na přesměrování dodavatelských toků, neboť potřebné komponenty by šly do Kalugy z Číny či Turecka. Nově by si tak Rusové znovu mohli koupit zmiňovanou Škodu Rapid, ovšem ta by již odpovídala trochu odlišným čínským specifikacím.

Veškerá výroba by probíhala s oficiálním posvěcením VW, ten by se nicméně profiloval spíše jen jako tichý společník. Jinými slovy by se tedy vlk nažral, zatímco koza by zůstala celá. Technicky realizovatelná je taková věc snadno, otázkou je spíše to, zda si to VW troufne. Možné je v tomto ohledu cokoli - na jedné misce vah je případný boj se šrámy na image, na druhé ekonomická racionalita. Pokud VW, Škoda a další nejen evropské značky ztratí své pozice v Rusku ve prospěch Číňanů, potrestají tím leda samy sebe.

Až do počátku března loňského roku se Rapid vyráběl v ruské Kaluze. Poté došlo na zastavení linek, které dost možná změní majitele. Český vůz se ale díky tomu na ně paradoxně může vrátit. Foto: Škoda Auto

