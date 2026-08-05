VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot

Neděláme si legraci, ke všem spalovacím a hybridním modelům nyní Volkswagen zdává záruku na díly z výroby i ty později vyměněné až do konce životnosti vozu, v jejich případě neexistuje žádné omezení. Pro Čechy ale tato nabídka neplatí.

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VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot

před 9 hodinami | Petr Prokopec

VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot

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Foto: Volkswagen

Neděláme si legraci, ke všem spalovacím a hybridním modelům nyní Volkswagen zdává záruku na díly z výroby i ty později vyměněné až do konce životnosti vozu, v jejich případě neexistuje žádné omezení. Pro Čechy ale tato nabídka neplatí.

Nechybělo mnoho a Volkswagen si svůj klíčový trh spletl s horskou dráhu, která míří jen vzhůru. Tak se po dekády vyvíjelo jeho působení v Číně, jako každý podobný „vláček” ale nakonec i tento dospěl do bodu, po kterém následuje brutální sešup.

Zatímco ještě v roce 2019 jen samotný VW dosáhl na „lidovém trhu“ na 3,16 milionu prodaných, o čtyři léta později šlo už jen o 2,23 milionu vozů. Loni Němci jen těsně překonali dvoumilionovou laťku, za pouhých šest let tedy přišli skutečně o hodně. A pád jen pokračuje.

Za první letošního půlrok se čínské registrace značky vyšplhaly jen na 971 tisíc vozů, což představuje další 26,1procentní meziroční zhoršení. Už to samo o sobě není dobrá zpráva, pohled na výkony automobilky v jednotlivých kvartálech však maluje ještě horší obrázek. Zatímco v tom prvním byl propad prodejů „jen“ 14,8procentní, v tom druhém již jde o 36,6 procenta a pouhých 422 300 nových vozů.

Pokud tedy VW bude padat dolů podobným tempem, dost možná na konci roku nepřekročí ani hranici 1,5 milionu prodejů. To by ovšem znamenalo, že během pouhých sedmi let by Němci přišli o polovinu odbytu na svém daleko nejdůležitějším trhu. Rázem je jasné, proč automobilka bije na poplach a bojí se nejhoršího. Stejně tak se dá pochopit, že ji zoufalá situace začíná hnát k zoufalým činům.

Jak informují čínská média, automobilka nově v Číně všechna svá auta nabízí doživotní záruku, dokonce „dvojitou”. Není to úplně zcela nový nápad, VW jej už dřív zkusil aplikovat na SUV vyráběná ve spolupráci s automobilkou FAW. Momentálně se týká všech aut v nabídce, tedy až na jednu výjimku. A dobrá vizitka pro Němce to není, neboť doživotní záruka neplatí pro žádný z nabízených elektromobilů. Na firmu, která v posledních pár letech tlačí elektromobilitu jako smyslů zbavená, je to tragikomické omezení.

Jinak je záruka skutečně bezpodmínečná - můžete ujet libovolné množství kilometrů s autem jakkoli starým, ona „dvojitost” pak spočívá v tom, že doživotní záruka platí i na vyměněné díly. I když tedy dojde k výměně problémového komponentu, pakliže bude originální a namontovaný v autorizovaném servisu VW, neomezená záruka pokračuje i na něj. Limity tedy samotná záruka nemá prakticky žádné, pouze není přenosná, platí tedy jen pro prvního majitele. Ten logicky nesmíte auto užívat ke komerčním účelům (taxi apod.) a stejně tak je třeba ho servisovat v autorizovaných dílnách s využitím originálních komponentů. A stejně samozřejmě nesmí dojít k poškození dílů jejich používáním.

Automobilce to jednoho dne může přinést náklady, kterých dnes ani nedokáže dohlédnout, byť je samozřejmě otázkou, kolik lidí si jeden vůz nechá 10 nebo 15 let. Ale nikdy nepodceňujme snahu zákazníků přizpůsobit se podobným podmínkám. Jestli novinka pomůže rozhýbat prodeje, je otázkou, uškodit ale snad nemůže.


VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 1 - VW Sagitar S 2026 nova sada 01VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 2 - VW Sagitar S 2026 nova sada 02VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 3 - VW Sagitar S 2026 nova sada 03VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 4 - VW Sagitar S 2026 nova sada 04VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 5 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 01VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 6 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 02VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 7 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 03VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 8 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 04VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 9 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 05VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 10 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 06VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 11 - VW Sagitar S 2026 nova sada 05VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 12 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 07VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 13 - VW Sagitar S 2026 nova sada 06VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 14 - VW Sagitar S 2026 nova sada 07VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 15 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 08VW dělá v krizi zoufalé věci, ke svým autům teď dává „dvojitou” doživotní záruku bez omezení ujetých km. Ale jen tam, kde mu teče do bot - 16 - VW Sagitar S 2026 prvni sada 09
Nový VW Sagitar S je jedním z těch aut, které si Číňané mohou pořídit s doživotní zárukou. Jak moc jich k tomu krok automobilky skutečně přiměje, uvidíme brzy. Foto: FAW-VW

Zdroj: IT Home

Petr Prokopec

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