VW se v těžkých časech pouští s novinkou do neprobádaných vod, zde skoro doslova dnes

Jeden by řekl, že současná situace bude automobilky nutit soustředit se na jejich hlavní aktivity, které musí fungovat co nejefektivněji. Jak je ale patrné z příkladu Volkswagenu, i tak trochu na rozmary se najde prostor.

Spolupráce mezi automobilkami a výrobci jachet nejsou ničím neobvyklým, prakticky vždy je ale součástí takového projektu prestižní značka. Ty mainstreamové si podobné špásy odpouštěly, jednoduše proto, že se jim finančně nevyplácely. Nedá se ostatně předpokládat, že by si majitel Volkswagenu Golf koupil jachtu. O to více překvapí, že v době, kdy výrobci aut neprožívají zrovna zlaté časy, takovou spojnici ve Wolfsburgu kdosi uzřel. A proto německá automobilka skutečně míří na vodu.

VW oznámil, že začíná spolupracovat se společností Silent-Yachts. Ta momentálně není příliš známá, ostatně i Němci se o její existenci dozvěděli teprve před osmnácti měsíci. Ovšem záměry firmy je nadchly natolik, že chtěli být jejich nedílnou součástí. Silent-Yachts je totiž výrobcem solárních elektrických katamaránů a hlavouni z Wolfsburgu s jeho pomocí hodlají propagovat platformu MEB. Právě ta bude použita pro konstrukci chystaného modelu Silent Yacht 50, který by se měl objevit na trhu již příští rok.

Ani jedna z firem prozatím nezachází do přílišných podrobností, nicméně aktuálně se zdá, že jachtařská společnost bude používat bateriové pakety Volkswagenu. Na jednu palubu se přitom mají vejít až čtyři, které následně mohou být spárovány s elektromotory o výkonu 2x50 kW, 2x150 kW nebo 2x300 kW. „Vodní nabídka“ tak bude do jisté míry kopírovat tu silniční, což má usnadnit adopci ústrojí bez nutností výraznějších úprav a stěžejních úprav. A i díky tomu se mají věci hýbat kupředu neobvykle rychle.

Šéf jachtařské firmy Michael Köhler totiž uvádí, že jachty nejsou masově vyráběnými prostředky jako auta. Jen výroba trupu zabere třem směnám zaměstnanců dlouhé čtyři týdny práce. Jakkoliv tedy první vlaštovka dorazí již příští rok, následovat bude čtyřletá zaváděcí fáze modelu do výroby. A teprve poté by jachtařská společnost měla vyrábět 50 kusů ročně. Či případně více, pokud bude existovat poptávka. Mimo to se technologie VW má rozšířit také do dalších modelů jachet.

Německá automobilka přitom v rámci nové spolupráce evidentně nehodlá propagovat pouze platformu MEB zasvěcenou alternativnímu pohonu, ale také novou značku Cupra spadající pod Seat. Ta se totiž v případě nového katamaranu podílela na designu. Pokud přitom její rukopis nerozpoznáte, netrapte se, jsme na tom stejně. Jakkoliv je třeba uznat, že oproti dosavadnímu portfoliu tu máme posun, který minimálně duch sportovních aut evokovat dokáže.

Na výsledný produkt jsme tedy zvědavi, pro tuto chvíli už jen dodáme, že firma Silent-Yachts dosud spoléhala zejména na solární ústrojí. Model Silent Yacht 55 tak dokázal na alternativní pohon urazit i 160 kilometrů denně, přičemž pro případy nouze dostal ještě záložní dieselový generátor. Ten nejspíše dostane i novinka, s ohledem na aktuální evropské nálady se tím ale ani jedna ze stran chlubit nebude.

Spolupráce VW a Silent-Yachts na společné jachtě již nabírá pevné obrysy pod designovou taktovkou Cupry. Foto: Silent-Yachts



Předchozí modely jachtařské firmy dostaly kromě solárních panelů do vínku i záložní dieselový generátor. Ten nejspíše vyfasuje i novinka, která se však designem výrazně liší. Foto: Silent-Yachts

Zdroj: Volkswagen, Silent-Yachts

