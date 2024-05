VW si dal stranou 23 miliard, aby mohl přistoupit k bleskovému propouštění, o práci má přijít okolo 20 tisíc lidí včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Tomu, co Tesla dělá rychle a rázně, zřejmě neunikne ve stínu svých aktuálních ekonomických výsledků ani koncern VW. Jen to udělá méně rázně a o něco pomaleji, na německé poměry přesto plánuje jednat bleskově.

Včera jsme vás informovali o tom, že ve finančních výkazech VW Group, Mercedesu a Stellantisu začala řádit červená. Ještě ne naplno, zatím jen o desítky procent snižuje dřívější zisky, už to je ale varovné. Důvodem tohoto trendu jsou totiž elektrická auta a jejich problematická prodejnost za vysoké ceny, což společnosti staví za současného politického klimatu před volbu hodnou té Sophiiny: Buď budou prodávat elektromobily se ztrátami a neplatit pokuty, což je ve výsledku připraví o část zisku. Anebo nebudou prodávat elektromobily a zaplatí pokuty, což je ale také připraví o část zisku.

Asi jen jedna automobilka si vybrala druhou možnost, většina jde cestou té první. Ta má ale na rozdíl od oněch pokut, které jsou dokonale vyzpytatelné, jednu velmi nepříjemnou vlastnost - může vás stát prakticky neomezené množství peněz. A může se dokonce stát, že nasypete peníze do elektromobilů, neprodáte jich dost, na těch prodaných proděláte a ještě zaplatíte pokuty. To firmy dostává do jistého panického módu, a tak čekejme, že zas jednou budou kopírovat Teslu. Tentokrát ale v tom smyslu, že začnou masivně šetřit, neboť náklady jsou nakonec to jediné, nad čím jako firma máte kontrolu.

Máte pocit, že jsou přehnaná slova? Mýlíte se, první vlaštovka už dorazila a je to pořádně tučná samice. Bloomberg informuje, že si VW dal bokem ohromných 900 milionů Eur, tedy skoro 23 miliard Kč, aby si udělal prostor pro případné „Blitzentlassung”, tedy bleskové vyhazovy. Proč? Protože v Německu není vůbec snadné se zaměstnance rychle zbavit, pakliže pro vás už neznamená přínos, a tak rychlé propuštění může proběhnout jen po vzájemné dohodě, tedy akceptaci štědrého odstupného.

VW si takto vyčlenil až 50 000 Eur (asi 1,25 milionu Kč) pro každého, kdo bude ochoten skončit ještě ve stejném měsíci, ve kterém automobilka zatouží po jeho odchodu. Firma se tak připravuje na rychlé propuštění asi 20 tisíc zaměstnanců, což je i na její poměry obrovské množství lidí. Víc jak 20miliardový výdaj s tím spojený tomu odpovídá, finanční ředitel VW Arno Antlitz ale očekává návratnost této svérázné investice přibližně do jednoho roku - nechat si nepotřebný personál vzhledem k očekávaným klesajícím prodejům by bylo střednědobě dražší.

Dodejme, že už v roce 2021 Volkswagen varoval, že přechodem na elektrický pohon může být ohroženo až 30 000 pracovních míst, současná aktivita firmy na tomto poli tedy nepřichází jako překvapení. Způsob provedení ale přece jen naznačuje, že VW musí jednat dříve a intenzivněji, než dosud předpokládal, jinak by volil jiná, i pro něj méně bolestivá a levnější řešení.

Ale ne, samozřejmě, my si děláme srandu, modely ID jsou skvělé a zákazníků ještě uhranou bandu. Anebo ne? Sám VW už to zjevně nečeká a raději vyhodí desítky tisíc lidí. Značka: ASAP. Foto: Volkswagen

Zdroje: Bloomberg, Volkswagen

Petr Miler

