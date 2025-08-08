VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál
Petr ProkopecVolkswagen má dnes dost problémů sám se sebou, ve světlejších chvilkách se ale bůhvíproč zavázal pomáhat financovat jinou ztrátovou automobilku Rivian. A ta se dál potápí do červených čísel, prodělat 23 miliard při obratu 27 miliard je docela kumšt.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Volkswagen má dnes dost problémů sám se sebou, ve světlejších chvilkách se ale bůhvíproč zavázal pomáhat financovat jinou ztrátovou automobilku Rivian. A ta se dál potápí do červených čísel, prodělat 23 miliard při obratu 27 miliard je docela kumšt.
Rivian dávno není žádnou začínající firmou. Základní kámen této automobilky Robert „RJ“ Scaringe položil už v roce 2009 a o osm let později se pochlubil prvními modely - pětimístným elektrickým pick-upem a taktéž elektrickým sedmimístným SUV. V roce 2018 se tyto vozy dočkaly oficiálních názvů R1T a R1S, přičemž v plánu bylo rozjetí sériové výroby do dvou let. Tento cíl značka o rok nesplnila, na první dodávky tak došlo až v září 2021. V té době byl Rivian první automobilkou, která poslala na trh čistě elektrický pick-up.
Jakkoli ovšem hned od počátku očekával vysoká prodeje, zájem publika se držel hodně u země. I když se tedy Rivianu dařilo navyšovat výrobu, počet kusů, které opustily fabriku, byl takřka pokaždé vyšší, než počet prodaných aut. Dealerům se tedy začaly tvořit nemalé skladové zásoby, kterých se zvládali zbavovat jen s pomocí slev. Rivian však oproti tomu oficiální ceny a tedy i ty velkoobchodní soustavně zvyšoval. Nepříliš vysoký prodejní vrchol tak značka zažila v roce 2023, od té doby jde znovu dolů.
Potvrzují to i výsledky za druhý letošní kvartál, kdy značka sice vyrobila pouhých 5 979 aut, dodat jich však zvládla 10 661. Znamená to, že víc než kdy dřív dealeři vyprázdnili sklady, jenže samozřejmě se tak znovu dělo hlavně s pomocí slev. R1T přitom oficiálně startuje na 70 900 dolarech (cca 1,49 milionu Kč), R1S pak o 6 000 USD (asi 126 tisíc Kč) výš. V prvním letošním kvartálu přitom náklady na každý prodaný elektromobil Rivianu činily 118 375 USD (2,48 milionu Kč).
Asi všem při srovnání těchto částek dojde, že automobilka s každým předaným vozem zatíná dluhovou sekeru do firemních futer stále hlouběji. Za duben, květen a červen si tak připsala další ztrátu ve výši 1,1 miliardy dolarů neboli 23,13 miliardy korun, což je obzvláště pozoruhodné vedle obratu - ten činil jen 1,3 mld. USD, tedy 27,34 miliardy Kč. Záporná marže je tedy opravdu brutální i touto optikou.
Problém to ale není je pro Rivian, ale i pro Volkswagen, který do firmy mocně investoval a musí do ní dnes přilévat další desítky miliard. Dřív to byly pro VW drobné, ale dnes, při jeho víc a víc churavějícím hospodaření? Horší moment pro takové přesuny kapitálu snad nastat nemohl.
Scaringe k věci uvádí, že ztráty byly očekávané, jak jinak. Příští rok ale prý Rivian čeká bod obratu, do výroby a prodeje má totiž zamířit dlouho očekávané SUV R2. To využívá nové platformy, což by mělo zlevnit výrobu. Zároveň má základní verze startovat pod 50 tisíci dolary (1,05 milionu Kč), načež by mělo oslovit širší publikum. Jenže na trhu je takových aut již mnoho, a relativně dobře se vedle Tesly Model Y daří jen Chevroletu Equinox, který za výrazně méně nabízí více. Tohle může snadno dopadnout úplně jinak, než si Scaringe maluje. Ostatně už zbytek letoška může být pro Rivian strastiplný.
Rivian je ztrátovou automobilkou od svých počátků, nic na tom nejspíše nezmění ani chystané SUV R2. To má navíc dorazit až příští rok, letos tak firemní dluhy jen dál porostou a s nimi i vrásky na čele šéfů VW. Foto: Rivian
Zdroje: Rivian, Autoblog
Bleskovky
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
včera
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
- BMW stvořilo nejrychlejší kombík Severní smyčky Nürburgingu, okruhem se prohnal jako černý přízrak
4.8.2025
Nejnovější články
- Hyundai po třech letech v tichosti vyřadilo z nabídky svůj luxusní elektrický sedan, za celou dobu ho nekoupil skoro nikdo
před 2 hodinami
- „Dřevíčko”, manuál, motor V10. Naskytla se výjimečná šance koupit si kombík snů, existuje jen v pár kusech
před 3 hodinami
- Honda po letech cválání na mrtvém koni říká, že mrtvý kůň možná nikam nedojede. Tomu se říká objev
před 5 hodinami
- Stellantis vrací do nabídky osmiválce způsobem, ze kterého se Tavares bude obracet ve svém manažerském hrobě
před 6 hodinami
- VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Onboard videa 08.08. 16:36 - abgx1
- Policejní kontroly a měření 08.08. 10:00 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 08.08. 08:03 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.08. 00:48 - Truck Daškam
- Volkswagen obecne 08.07. 21:21 - Snowman000
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 08.07. 20:53 - řidičBOB
- Letní i zimní 225(př) + 255(z) 17 až 19" - které? 08.07. 11:08 - pavproch
- Detektory policejních radarů 08.06. 11:58 - pavproch