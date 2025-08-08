VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál

Volkswagen má dnes dost problémů sám se sebou, ve světlejších chvilkách se ale bůhvíproč zavázal pomáhat financovat jinou ztrátovou automobilku Rivian. A ta se dál potápí do červených čísel, prodělat 23 miliard při obratu 27 miliard je docela kumšt.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál

před 7 hodinami | Petr Prokopec

VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál

/

Foto: Volkswagen

Volkswagen má dnes dost problémů sám se sebou, ve světlejších chvilkách se ale bůhvíproč zavázal pomáhat financovat jinou ztrátovou automobilku Rivian. A ta se dál potápí do červených čísel, prodělat 23 miliard při obratu 27 miliard je docela kumšt.

Rivian dávno není žádnou začínající firmou. Základní kámen této automobilky Robert „RJ“ Scaringe položil už v roce 2009 a o osm let později se pochlubil prvními modely - pětimístným elektrickým pick-upem a taktéž elektrickým sedmimístným SUV. V roce 2018 se tyto vozy dočkaly oficiálních názvů R1T a R1S, přičemž v plánu bylo rozjetí sériové výroby do dvou let. Tento cíl značka o rok nesplnila, na první dodávky tak došlo až v září 2021. V té době byl Rivian první automobilkou, která poslala na trh čistě elektrický pick-up.

Jakkoli ovšem hned od počátku očekával vysoká prodeje, zájem publika se držel hodně u země. I když se tedy Rivianu dařilo navyšovat výrobu, počet kusů, které opustily fabriku, byl takřka pokaždé vyšší, než počet prodaných aut. Dealerům se tedy začaly tvořit nemalé skladové zásoby, kterých se zvládali zbavovat jen s pomocí slev. Rivian však oproti tomu oficiální ceny a tedy i ty velkoobchodní soustavně zvyšoval. Nepříliš vysoký prodejní vrchol tak značka zažila v roce 2023, od té doby jde znovu dolů.

Potvrzují to i výsledky za druhý letošní kvartál, kdy značka sice vyrobila pouhých 5 979 aut, dodat jich však zvládla 10 661. Znamená to, že víc než kdy dřív dealeři vyprázdnili sklady, jenže samozřejmě se tak znovu dělo hlavně s pomocí slev. R1T přitom oficiálně startuje na 70 900 dolarech (cca 1,49 milionu Kč), R1S pak o 6 000 USD (asi 126 tisíc Kč) výš. V prvním letošním kvartálu přitom náklady na každý prodaný elektromobil Rivianu činily 118 375 USD (2,48 milionu Kč).

Asi všem při srovnání těchto částek dojde, že automobilka s každým předaným vozem zatíná dluhovou sekeru do firemních futer stále hlouběji. Za duben, květen a červen si tak připsala další ztrátu ve výši 1,1 miliardy dolarů neboli 23,13 miliardy korun, což je obzvláště pozoruhodné vedle obratu - ten činil jen 1,3 mld. USD, tedy 27,34 miliardy Kč. Záporná marže je tedy opravdu brutální i touto optikou.

Problém to ale není je pro Rivian, ale i pro Volkswagen, který do firmy mocně investoval a musí do ní dnes přilévat další desítky miliard. Dřív to byly pro VW drobné, ale dnes, při jeho víc a víc churavějícím hospodaření? Horší moment pro takové přesuny kapitálu snad nastat nemohl.

Scaringe k věci uvádí, že ztráty byly očekávané, jak jinak. Příští rok ale prý Rivian čeká bod obratu, do výroby a prodeje má totiž zamířit dlouho očekávané SUV R2. To využívá nové platformy, což by mělo zlevnit výrobu. Zároveň má základní verze startovat pod 50 tisíci dolary (1,05 milionu Kč), načež by mělo oslovit širší publikum. Jenže na trhu je takových aut již mnoho, a relativně dobře se vedle Tesly Model Y daří jen Chevroletu Equinox, který za výrazně méně nabízí více. Tohle může snadno dopadnout úplně jinak, než si Scaringe maluje. Ostatně už zbytek letoška může být pro Rivian strastiplný.


VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál - 1 - Rivian R2 R3 R3X 2024 prvni sada 09VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál - 2 - Rivian R2 R3 R3X 2024 prvni sada 11VW si musí připravit šrajtofli v nejnevhodnější moment, jeho miláček mezi akvizicemi právě prodělal 23 miliard za kvartál - 3 - Rivian R2 R3 R3X 2024 prvni sada 15
Rivian je ztrátovou automobilkou od svých počátků, nic na tom nejspíše nezmění ani chystané SUV R2. To má navíc dorazit až příští rok, letos tak firemní dluhy jen dál porostou a s nimi i vrásky na čele šéfů VW. Foto: Rivian

Zdroje: Rivian, Autoblog

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše