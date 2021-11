VW si našel stejného odběratele elektroaut jako nedávno Tesla, s jeho akciemi to ale nic nedělá před 5 hodinami | Petr Prokopec

Stačilo, aby kalifornská značka začala mluvit o velké objednávce Hertzu a její akcie vyletěly ze stratosféry do troposféry, i když dodnes není nic jisté. Volkswagen ovládl Europcar a obdobným odběrem elektrických aut si může být jist, s akciemi to ale nic nedělá.

Na sklonku října se začalo hojně mluvit o dohodě Tesly a společnosti Hertz. Americká automobilka by totiž nejznámější síti autopůjčoven na světě měla dodat 100 tisíc exemplářů Modelu 3. V reakci na tuto zprávu její akcie vyletěly neskutečně vysoko, a to přesto, že dohoda dodnes není na papíře. A i kdyby byla, není to nic až tak mimořádného - půjčovny odebírají statisíce aut od současných automobilek už dekády a přesto měla jedná každá z nich zlomek hodnoty Tesly i před touto potenciální objednávkou, natož pak po ní.

I ve světle těchto skutečností mohl koncern VW cítit motivaci dotáhnout už loni avizované převzetí francouzské sítě autopůjčoven Europcar. Zejména šéf německé automobilky Herbert Diess má Teslu a Elona Muska pomalu za modly, a proto podniká v podstatě stejné kroky. Snaží se tedy o úplnou elektrifikaci celého portfolia a nalezení nových odbytišť.

Momentálně se Diess ke svému cíli přiblížil o další krůček. Francouzské úřady totiž akvizici Europcaru posvětily, německá automobilka navíc firmu nepřebírá sama. Nabídku ve výši 2,9 miliardy Eur (cca 73,9 mld. Kč), se kterou přišla v červenci, totiž stojí rovněž britská společnost Attestor Limited a nizozemský konglomerát Pon Holdings. První zmíněná firma by měla vlastnit 27 %, druhá pak 7 %, zatímco zbytek připadne VW.

Německá automobilka tak má jako ovládající subjekt zajištěn odbyt mnohem více než Tesla. A nejde o malou věc, Europcar je aktivní ve 140 zemích po celém světě a má flotilu více než 350 tisíc aut. S akciemi firmy to ale pochopitelně nic nedělá, v tomto směru žije Tesla v úplně jiném světě - problémy akcie dolů téměř neposílají, jakýkoli úspěch je pak žene vzhůru, i když předchozí cena předem počítala s nejlepším možným provedením toho, co sotva začíná realizovat.

Ale to nechme stranou a dodejme, že Němci tím navíc učiní další krok v rámci své transformace, po níž už nechtějí být vnímáni jako výrobce aut, nýbrž jako poskytovatel různorodých mobilních řešení. „Trh se velmi rychle mění, neboť zákazníci stále více požadují nové a inovativní přístupy, je se týkají jejich potřeb stran mobilních řešení. Patří mezi ně předplatné nebo sdílení aut,“ uvedl k tématu Diess. Volkswagen pak v rámci tiskového prohlášení dodává, že „daný trend vyžaduje operátory, kteří budou schopni nabídnout integrovanou platformu a jednu flotilu pro všechny“.

My už jen dodáme, že pro VW Group jde tak trochu o druhý vstup do stejné řeky. Europcar již v 90. letech minulého století vlastnil, než jej v roce 2006 prodal firmě Euroazeo za 1,26 mld. Eur (32,1 mld. Kč). Nyní si jej tak z velké části kupuje zpět.

Foto: Europcar

