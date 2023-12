VW skutečně končí s Arteonem, na koupi v Česku nebývale populárního auta máte zřejmě poslední měsíce před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jeho konec nebyl žádnou spekulací, avizoval ho sám šéf Volkswagenu, v dnešní automobilové době si ale stěží můžete být něčím jistí, než se to skutečně stane. Teď zřejmě faktický konec Arteonu opravdu nastal, vůz modelového roku 2024 pro USA už nevznikne.

Je to jedno z těch aut, která bylo stvořena „přesně podle síťového grafu”, dostala velmi líbivý design, široce zaměřenou techniku a ne až tak ambiciózní cenu, přesto na trhu propadla. Arteon měl být hvězdou, která nakonec zastíní i legendární Passat, nakonec to ale byla wolfsbfurská ikona, která zastínila jej až do té míry, že prostě končí.

Proč se taková věc občas stane, nevíme. Samozřejmě, vnímání designu je velmi subjektivní, potkal jsem ale minimum lidí, kterým se Arteon nelíbil, palců nahoru jsem naopak zaznamenal bezpočet. Základní ideou je to v podstatě Škoda Superb, tedy velký liftback (který časem doplnil i stylový kombík) a technicky tohle auto mohlo být prakticky cokoli. Sám jsem poznal verzi 2,0 TSI 4x4 s 280 koňmi a byl to praktický i agilní vůz. Komu by toto spojení nesedělo, mohl v obou těchto ohledech možnosti vozu posunout o dost dál. Verze 2,0 TDI je „normální” a přitom líbivé auto s minimálními provozními náklady, varianta R v podstatě Golf R pro celou rodinu. Ještě loni přitom Arteon v Česku začínal pod 900 tisíci Kč, to je dost muziky za peníze.

A Češi snad i souhlasili, Arteon chvílemi kupovali víc než Passat a také letos, kdy v prodeji zůstává méně a méně verzí a nyní lze pořídit už jen 200koňové TDI s pohonem všech kol nebo 320koňové R, ubytovali ve svých garážích 602 Arteonů vedle 915 Passatů. Být to tak všude ve světě, Arteon je pecka, tohle je ale české specifikum - v Evropě se letos prodalo jen 18 tisíc Arteonů vedle 62 tisíc Passatů a automobilka už dříve přiznala, že auto je propadák. Vše je tedy relativní, protože 20 tisíc prodaných ID.5 stačí na to, aby elektrické SUV bylo za hvězdu, ale to dnes nechme být.

Více se vozu nedaří ani jinde, v USA letos prodal jen 1 155 kusů, a tak právě tam začne jeho skon. Automobilka už oznámila svým severoamerickým dealerům, že auto končí ve výrobě, a tak pro rok 2024 vypadne z nabídky. Až takové oznámení pro Evropu před sebou nemáme, s ohledem na dřívější poznámky šéfa VW ale něco podobného čekáme i zde. Není to tedy překvapivý krok, přesto je vždy - a takto před Vánoci si to můžeme říci obzvlášť jasně - rozdíl něco čekat a něčeho jiného se skutečně dočkat.

S ohledem na tenčící se nabídku Arteonu u nás bychom řekli, že máte posledních pár měsíců na to si tento vůz koupit jako nový. A s ohledem na prodejní data máme pocit, že tuto možno dost lidí využije. Proč Arteon neuspěl víc, můžeme jen spekulovat, jeden obecněji platný důvod od známého, který si nedávno koupil Passat, se ale nabízí.

Když jsem se ho ptal, proč místo Passatu nevzal Arteon, řekl mi, že ho chtěl a velmi se mu líbí, bál se ale, že na něj lidé v tak stylovém autě budou pohlížet jako na někoho moc bohatého a budou mu škodit. A to už si pak může koupit klidně BMW. Asi nežiji v tom „správném” prostředí, abych tohle chápal (v Česku bydlím v menším městě, kde si lidé závidí i novou Fabii, takže je to jedno...), ale třeba to tak vidí i většina jiných. Komplexnost předností Passatu je zkrátka velmi specifickou a pro mnohé asi nepochopitelnou záležitostí...

VW Arteon měl všechno, co měl mít, aby uspěl, přesto končí. Teď už je to definitivní - v USA je s ním amen, konec v Evropě musí přijít co nevidět. Foto: Volkswagen

Zdroje: Zheng Fen Yap@Facebook, Volkswagen, SDA, JATO Dynamics

Petr Miler

