VW skutečně zabil Golf GTD. Vysvětlení šéfa vývoje nedává smysl stejně jako v případě „vybíjené” u verze GTI

/ Foto: Volkswagen

Jedna éra, která začala už před před 42 léty, náhle skončila. Proč? Toť otázka, nečekejte ale, že se kloudné odpovědi dočkáte byť od šéfa vývoje Volkswagenu. Říká věci, které v širším kontextu jednoduše nedávají smysl.

Psal se rok 1982 a Volkswagen ještě pokládal základy tomu, co se postupem času stalo zřejmě nejuniverzálnějším lidovým autem světa. Svůj Golf tehdy stále prodával v jeho první generaci, když přišel s modelem GTD - naftovým derivátem veleúspěšného GTI, který měl spojit sportovnost a každodenní použitelnost také s nízkými provozními náklady. Při 70koňovém výkonu turbodieselu 1,6 se můžeme ptát, jak moc bylo toho prvního, při hmotnosti pouhých 865 kg ale tohle auto nemohlo jet úplně špatně.

Tak či onak z toho byl prodejní úspěch a Golf GTD z nabídky vlastně nikdy nezmizel. Jeho označení tedy na chvíli ano (obdobný Golf IV použil jméno GTI TDI a Golf V GT TDI), jinak ale přežil i kauzu Dieselgate a jako naftový cesťák se úspěšně prodával ve své šesté, sedmé i osmé generaci. Všechny tři poslední zmíněné iterace jsem mohl dobře poznat na vlastní kůži a v každé z nich mi GTD přišlo jako sympatické auto - nebyl problém s ním brázdit Autobahny v naprosté pohodě v rychlostech mezi 180 a 200 km/h a dočkat se spotřeby klidně okolo 7 litrů nafty na 100 km jízdy. Zkuste to vyrovnat s autem jiné koncepce.

Poslední GTD postavený na základech Golfu generace osmé sice trpěl problémy osmičky jako takové, navíc poprvé přišel o žádoucí manuální převodovku, přesto šlo o jeden z nejlepších derivátů v nabídce. Vůz dostal 200koňový 2,0 TDI, se kterým poprvé opravdu dobře jede a je na auto s dvoulitrovým čtyřválcem velmi kultivovaný. Nedokážeme přesně říci, jak moc úspěšný na trhu byl, nemáme statistiky, které by zacházely až do takového detailu a VW konkrétní data zveřejnit odmítá. Nicméně pohledem na nabídku německých ojetin se zdá, že tvoří okolo 26 procent prodejů Golfů GT, což s ohledem na ikonický statut benzinového GTI není vůbec špatné. Podíl prodejů na předchozí generaci je stejnou optikou prakticky úplně stejný, o nějaké ztrátě zájmu na klíčovém trhu tedy nemůže být řeč.

Byli jsme tedy velmi překvapeni, když VW minulý týden odhalil nepřesvědčivý facelift osmé generace Golfu a o verzi GTD neztratil ani slovo. Vypadalo to, že skončila, což by s pouhou mezigenerační modernizací bylo překvapivé. Ale je to fakt, jak kolegům z Car Throttlu potvrdil sám šéf vývoje Volkswagenu Kai Grunitz. Něco takového logicky volá po jediné otázce: Proč?

Ta padla, odpověď ale nečekejte, tedy aspoň ne tu upřímnou. Grunitz naštěstí neargumentoval ztrátou zájmu, protože ta zjevně neexistuje, vytáhl ale jiný pochybný důvod: „Rozhodnutí zabít GTD bylo přijato s cílem zaměřit vývoj na (dobíjecí - pozn. red.) varianty eHybrid a GTE,” uvedl s tím, že dva diesely bez písmen GT ve jméně v nabídce zůstávají. A dodal: „Stále věříme v diesel. Takže nezemře, ale zaměření zákaznické skupiny je trochu jiné.”

Na jednu stranu se chce říci: Dobře, VW si zvolil jiné priority. Sice pochybné, do jeho nesmyslných rozhodnutí posledních let ale zapadají - GTI je hit, GTD jde velmi slušně na odbyt, GTE je poslední v řadě a zejména po konci německých dotací na dobíjecí hybridy se prodává velmi špatně, a tak přednost dostane GTE. Ale i kdybychom se smířili s tímto přístupem, jaký smysl má s GTD končit? Však tohle je facelift, nějaké vývojové práce se s modernizací jistě odehrály, ale tohle auto bylo jinak dávno hotové. A i kdyby na něj VW nesáhl ani trochu, pořád by se prodávalo dobře jen s jinou karoserií. Z nějakého důvodu ale muselo ven z kola.

Ten důvod jistě existuje, racionální ale není. Je to úplně ta samá píseň jako v případě verze GTI s ručním řazením, kterou VW s faceliftem též vykopl z nabídky, ač ji na některých významných trzích dává přednost polovina kupců. Znovu ji stačilo jen zachovat, ale ne, VW ji aktivně zařízl.

Co je tohle za signál směrem k zákazníkům? Volkswagen je dál na scestí a bude chtít opravdu razantní změny v uvažování společnosti, aby se z něj vrátil zpět na správnou cestu. Vyřadit s faceliftem Golfu z nabídky GTI s manuálem a GTD jako celek nedává absolutně žádný smysl vzhledem k tomu, co tím VW získal (téměř nic) a co tím ztratil (docela hodně). Přesto takto jedná?

VW Golf GTD (zde ve své sedmé generaci jako kombík) byl sympatickým cesťákem. Už ho nekoupíte, i když se i ve své osmé iteraci prodával velmi slušně. Proč se to muselo stát, nemáme tušení. Foto: Volkswagen

Petr Miler

