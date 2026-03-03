VW sliboval návrat tlačítek do kabin, a tak své poslední novince všechna sebral, to dá rozum
Petr ProkopecDobře, přeháníme, aktivaci výstražných blinkrů tlačítko zůstalo a ovládání oken též, ale to je opravdu vše. Ironií osudu je, že VW s tímto „řešením” přichází v momentě, kdy s ním vůz nebude schopen ani homologovat pro běžný provoz.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW sliboval návrat tlačítek do kabin, a tak své poslední novince všechna sebral, to dá rozum
včera | Petr Prokopec
Dobře, přeháníme, aktivaci výstražných blinkrů tlačítko zůstalo a ovládání oken též, ale to je opravdu vše. Ironií osudu je, že VW s tímto „řešením” přichází v momentě, kdy s ním vůz nebude schopen ani homologovat pro běžný provoz.
Koncern Volkswagen rád říká, že se jeho loňské prodeje oproti těm předloňským prakticky nezměnily, to je však pravda jen částečně. Němci totiž sice zákazníkům celosvětově dodali 8,98 milionu nových aut, což je jen o 0,5 procenta méně než v předchozím období, ovšem ve Spojených státech čelili 10procentnímu pádu. V Číně pak byl pokles 8procentní, kvůli čemuž se v celkovém pořadí před VW dostal nejen BYD, ale i Geely. Tohoto vývoje byl koncern svědkem už v průběhu toku, a proto dopředu začal bít na poplach. A ohlásil příchod řady novinek, které mají propad v Říši středu zvrátit.
Jednou z nich je i ID.Era 9x, tedy vůbec první elektromobil VW, který se dočkal spalovacího motoru. Benzinová jedna-pětka má vyrábět energii pro jeden či dva elektromotory, přičemž dojezd s ní se tak měl natáhnout na přibližně tisíc kilometrů. Jde pak sice o výpočet dle značně nereálného cyklu CLTC, ovšem i tak by obavy z prázdných baterií měly vzít za své. VW přitom pro vůz nabídne pakety o kapacitě 51,1 a 65,2 kWh, kdy druhý zmíněný je standardně spojen s pohonem všech kol, a tedy se dvěma agregáty. V této konfiguraci ID.Era 9x váží 2,7 tuny, ale to jen tak na okraj.
Pikantní je, že pro tuto novinku bůhvíproč neplatí to, co Němci už chvíli hlásají. Tedy že interiérům svých aut budou zase vracet fyzická tlačítka pro nejpoužívanější funkce. ID.Era 9x totiž místo toho sází prakticky jen na dotykové displeje - tlačítka v něm už nejsou až na dvě výjimky vůbec žádná. Podle šéfa VW pro čínský trh Ralfa Brandstättera v Říši středu nový přístup neplatí, protože pokud by Němci vsadili na kabinu plnou tlačítek, byli by na rozdíl od Evropy považováni za zpátečnické.
Elektromobil s prodlouženým dojezdem tedy dostane prakticky jen dva 15,6palcové displeje, které tvoří velkou část palubní desky. Roli přístrojového štítu pak převzal head-up displej, vedle něj ovšem dorazí také 21,4palcová obrazovka, která se vyklápí ze stropu a je určena pro cestující vzadu. Ti v prostředí řadě navíc ještě mohou počítat s dveřními projektory, které jim umožní přístup k mnoha multimediálním funkcím. Je tak vlastně skoro zázrak, že se dveře a okna ovládají s pomocí „obstarožní“ techniky a nikoli třeba s pomocí zatleskání či vyřčení „Das Auto”.
Němci zatím neupřesnili, kdy se ID.Era 9x začne prodávat, ve hře je nicméně buď březen nebo duben letošního. Otázkou však je, zda automobilka nebude muset vůz ještě před premiérou přepracovat. Čína totiž přijala nová pravidla, které výrobcům elektrických aut zakazují výklopné kliky dveří, jimiž ID.Era 9x disponuje. Kromě toho je rovněž nově nařízeno, aby výrobci do aut instalovali fyzická tlačítka pro nejběžnější funkce.
Je tak vskutku pikantní, že se VW sice tváří, že reaguje na požadavky zákazníků, reálně to ale dělá jen někde a nějak. A zrovna tam, kde to nedělá (jistě hlavně proto, že jej situace na trhu nutí trvat na nejlevnějším dotykovém ovládání všeho), bude legislativou donucen od toho ustoupit až po představení novinky, jejíž interiér zvedá obočí bez ohledu na cokoli. Žijeme ve skutečně zvláštní automobilové době.
Máte tlačítka? A mohli bychom je vidět? Němci je sice slibovali, to má ovšem platit pouze v případě Evropy. V Číně jde opačným směrem a je jen pikantní, že právě tam s tím může narazit na nová homologační pravidla. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Policie se pokusila otočit na střechu auto řidiče, který jen nepatrně vyšší rychlostí v nouzi vezl vlastní dítě do nemocnice
včera
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
27.2.2026
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
26.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Marc Márquez nominován na cenu Laureus pro světového sportovce roku 2026 včera 18:50
- Závod Moto2 v Buriramu: Těžké havárie a Lunettovo zranění včera 14:19
- KTM 390 Adventure R: dobrodružný jednoválec včera 10:20
- Proč Marcu Márquezovi „explodovala“ zadní pneumatika? 1.3.2026
- Trumf Aprilie, vítězství Bezzecchiho 1.3.2026
Nejnovější články
- VW sliboval návrat tlačítek do kabin, a tak své poslední novince všechna sebral, to dá rozum
včera
- Nové Audi RS5 schytává od lidí těžkou bídu, jedním z důvodů jsou i jeho výfuky. Podívejte se, jak je karikují
včera
- Policie se pokusila otočit na střechu auto řidiče, který jen nepatrně vyšší rychlostí v nouzi vezl vlastní dítě do nemocnice
včera
- Šéf čínského gigantu ve světlé chvilce upřímnosti přiznal, jak jsou na tom dnes ve skutečnosti čínské automobilky
včera
- Finové vyřešili odvěký problém zimních pneumatik s hřeby, revoluční novinka by teď excelovala i v Česku
včera
Živá témata na fóru
- VZKAZY 03.04. 02:06 - Lachende Bestien
- Lampárna (stěžovatelna) 03.04. 01:59 - Lachende Bestien
- Onboard videa 03.03. 22:39 - Kavis
- Politický koutek 03.03. 21:45 - mattonecz
- Přituhuje 03.03. 21:08 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 03.03. 15:05 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 03.03. 14:57 - pavproch
- Benzina paliva 03.03. 14:09 - pavproch