VW trvale omezil výrobu svých klíčových elektromobilů v továrně poblíž Česka, lidé se bojí o práci před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Ani opakované odstávky za upadajícího zájmu o elektrická auta nevedly k tomu, aby VW srovnal svou nabídku s poptávkou. Nezbývá mu tedy, než aby dál omezil výrobu, což vyvolává obzvlášť nepříjemné pocity v zaměstnancích, kteří spolu s firmou uvěřili elektrické iluzi.

Jaký je skutečný tržní potenciál elektrických aut za současného stavu věcí? To je otázka za miliardu, na kterou nedokáže dát odpověď prakticky nikdo. Být podmínky na trhu nepokřivené, pak si snadno můžeme říci, že vzhledem k současným limitům použitelnosti těchto aut a jejich cenám jde nanejvýš o jednotky procent tržního podílu. Za stavu masivního přerozdělování, které na jednu stranu uměle zvyšuje ceny konvenčních auta až do absurdních výšin na straně jedné, a uměle snižuje ceny elektrických aut na straně druhé, je ale možné kdeco.

Električtí evangelisté jsou přesvědčeni, že tohle bude stačit k tomu, aby podíl elektromobilů na trhu jednoho dne dosáhl sta procent. A může se to teoreticky stát, ne že ne, ovšem nikoli tak, že se místo 10 milionů spalovacích aut bude prodávat 10 milionů elektromobilů - to přinejmenším v situaci, kdy pořád existuje spousta lepších alternativ (mj. nespočet ojetých spalovacích aut) prostě nebude možné. Kam až politici a automobilky zajdou v tomto - hezky česky řečeno - „offsetu”, je otázkou, jsme ale přesvědčeni, že je mnohem dříve, než stihnou toto dílo dokončit, dožene ekonomická realita, tedy negativní dopady takových tlaků.

Problém je v tom, že automobilový sektor je obrovský průmyslový moloch, který primárně i sekundárně živí nespočet firem a lidí. Nemůžete jej přidusit, sebrat mu desítky procent tržního potenciálu a doufat, že se nic nestane. Celkové zmenšení oboru připraví o práci spoustu lidí všichni zaměstnanci ve strojírenství nezačnou dělat manikúry. A problém je i v tom, že elektromobily by vzhledem ke své nemohoucnosti začaly omezovat efektivitu dalších odvětví - nelze s nimi za stejných nákladů obstarat totéž zásobování, převézt tolik osob, objezdit tolik obchodních schůzek... Já sám bych svou primární práci s elektrickým autem vůbec nemohl zvládnout a buď bych toho musel dělat méně za stejné peníze, nebo si obstarat víc aut, z nichž bych jedno dobíjel a druhé používal, a účtoval více, protože jinak bych nepokryl náklady. Je to absurdní představa.

Kam věci míří, se ostatně ukazuje už při současných, vlastně prvních hmatatelných patáliích s odbytem těchto vozů. Sešlo se pár faktorů, které zájem o ně brzdí - významné ekonomiky jsou v útlumu, lidé mají obavy z budoucnosti, dochází peníze na dotace a další podpory. A také se vyčerpává počet těch, kteří si elektromobily mohou nejen dovolit koupit, ale i dovolit používat, protože to opravdu nejsou auta pro každého. Přidejte si k tomu, že výrobci takových aut bez jakékoli vazby na reálnou poptávku nabízí víc a víc, a to vede k jedinému pro stále větší část z nich nejsou kupci.

Naráží na to kdekdo, Teslu nevyjímaje, nejvíce ale tato situace ublížila velkým tradičním automobilkám, které naprosto nepochopitelně vsadily na elektrická auta skoro vše. Ford, GM, Volkswagen... O jejich problémech slýcháme skoro denně a nyní se ke slovu znovu hlásí VW, který má ještě jiný problém - jeho elektrické modely ID za moc nestojí technicky ani kvalitativně, navíc jeho klientela je zvyklá na skoro dokonalé spalovací vozy. Co se jen mohlo pokazit?

No, kazí se toho hodně a pomalu neuplyne týden, abychom od VW neslyšeli o nějakém novém problému či jeho problematickém řešení. Tento týden není výjimkou, neboť německá média informují, že VW po dočasných odstávkách výroby klíčových elektromobilů VW ID.3 a Cupra Born trvale omezil jejich výrobu v Cvikově ze tří na dvě směny. VW tento krok oficiálně potvrdil, odmítl ale uvést, o kolik méně aut kvůli tomu bude vyrobeno. Tipovali bychom zrušení třetiny produkce, VW ale pochopitelně má pro tento krok pozitivnější vysvětlení, prý tím „zajišťuje produktivní provoz a budoucí životaschopnost závodu“.

Jak už jsme zmínili, výroba těchto modelů už dříve stála mezi 2. a 13. říjnem právě v továrně ve Cvikově, mezi 2. a 16. říjnem se totéž stalo v závodě v Drážďanech. Omezení se ale dotkla také produkce VW ID.4 a ID.5, Audi Q4 e-tron a Audi Q4 Sportback e-tron. Věc se navíc nemá tak, že by se situace změnila ze skvělé na skoro skvělou, zejména závod ve Cvikově asi 50 km od hranic s Českem měl vyrábět až 360 000 aut ročně. Loni jich ale bylo je 218 000, na letošní čísla si musíme počkat.

Do této továrny dojíždí za prací i spousta Čechů, kteří se podobně jako jejich kolegové z jiných zemí bojí o práci. Už v minulých týdnech a měsících nebyly obnoveny smlouvy řadě zaměstnanců, další podobné kroky budou s ohledem na zmíněné skoro nevyhnutelně pokračovat. „Teď je cílem dosáhnout nejlepšího možného stavu,“ řekl k věci Thomas Knabel, zástupce odborů IG Metall v Cvikově. „Trápí nás nejistota z toho, kam nás tato cesta zavede,“ dodal. Inu, kamkoli? Když vsadíte na něco na základě vlastního ideologického přesvědčení a nikoli požadavků trhu, je to hazard se vším všudy. Zítra padne červená, černá, možná také nula... Je to jen věštění, hádání, ne odpovědné podnikání.

VW po opakovaných zastavení výroby elektrických modelů ID v Cvikově, v Drážďanech a v Emdenu ruší třetí směnu v první zmiňované fabrice. Důvody jsou jasné, příčiny současného stavu též, jen slepý je nemohl nevidět už dávno. Foto: Volskwagen

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.