VW nám stále častěji prodává staré zboží v novém hávu, srovnání to ukázalo v plné nahotě

Kde jsou ty časy, kdy jste se s novou generací auta stejného jména mohli spolehnout na zásadní technický posun vpřed, dynamiku nevyjímaje?

Otázka položená v úvodu nebyla řečnická - jsou pryč a písmeno „v”, mezeru a tyčinku Deli jsme vynechali jen ze slušnosti. Platí to minimálně v případě koncernu VW, který se všechny nejnovější generace svých klíčových kompaktů rozhodl udělat tak, že přepudruje jejich předchůdce a bude doufat, že se na to nepřijde. Jenže ono se na to přišlo.

Už při srovnání technických parametrů Golfu 8 proti Golfu 7, Octavie IV proti Octavii III nebo při porovnání dvou posledních Seatů Leon jste si mohli všimnout toho, že jsou si až nápadně podobné. Není to mylný dojem - německý koncern skutečně rezignoval na vývoj většiny nové techniky a použil maximálně evoluční verze stejné platformy, motorů, převodovek a dalších prvků. Nepochybujeme o tom, že spousta věcí byla doladěna, vylepšena, posunuta dál, ale základ je pořád stejný. A byť je pro koncern VW jistě ekonomicky efektivní, nás to jako zákazníky příliš nedojímá - dostáváte prakticky totéž auto v jiném balení za podstatně vyšší cenu, víc nic.

Že to tak je, připomíná svým srovnáním nového Audi S3 generace 8Y s předchozí S3 generace 8V Mat Watson z Carwow. V případě S3 byl dříve zárukou jasný mezigenerační posun v dynamice - první 8L přišla s motorem 1,8 s 210 koňmi a akcelerací na stovku za 6,8 sekundy. Tehdy to byl uragán, v roce 2006 ale musela přijít generace 8P s 265 koňmi a stovkou od 5,5 s, aby si udržela místo v potravním řetězci. Pak (2013) dorazila už docela nedávná 8V s až 310 koňmi a stovkou od 4,5 s. To je pozoruhodný posun, uvážíme-li, že koní přibylo „jen” 100 a auto se za tu dobu stalo o 200 kg těžším.

Teď tu máme generaci 8Y, která má stejných 310 koní, které přes stejnou převodovku míří na stejná čtyři kola. Auto je prakticky stejně těžké (přibližně +10 kg ve srovnatelné specifikaci, navzdory mylným informacím některých). A výsledkem je... světe div se, přibližně stejná dynamika. Tovární údaje hovoří o 4,8 s, ale pár desetin sem tam udělá konkrétní specifikace, takže to samo o sobě neberte jako důkaz úpadku.

Přímé srovnání na letišti jím ale je. Stará i nová S3 jedou prakticky stejně, aby také ne. Je celkem jedno, jestli jde o start z místa nebo z „běhu”, je to dvakrát totéž. S novou S3 dostanete možná atraktivnější design, jistě lepší elektroniku a pár dílčích vylepšení, ale nové auto to prostě není. Je to staré zboží v novém hávu, ať koncern VW nebo Audi říká cokoli. A Octavie RS, Golf GTI a spousta dalších modelů jsou na tom úplně stejně.

