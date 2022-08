VW pořád neví, co udělá se svou největší legendou, prodeje se propadají, rozumná náhrada neexistuje před hodinou | Petr Prokopec

Co si Volkswagen navařil, to si nyní vyjídá. Rozhodl se ignorovat přání zákazníků, jít cestou vytyčenou politiky a dostal se do pasti. Nemá k dispozici patřičně konkurenceschopný Golf, současně ale nemá nic, co by jej dokázalo nahradit. Vylepší jej, nebo ho odpíská?

Tento týden jsem náhodou narazil na rozhovor s Martinem Jahnem. Zpočátku jsem nevěnoval pozornost datu jeho pořízení, proto mě slova prodejního a marketingového šéfa Škody zarazila. Jahn totiž pln víry a naděje mluvil o tom, kterak by letos již neměl produktivitu automobilky brzdit nedostatek čipů. Zároveň také uvedl, že zatímco v rámci Evropy se značka zaměří hlavně na elektrifikaci, v zemích jako Indie, Afrika a Rusko bude tlačit spíše levnější vozy.

Poté, co jsem si nevěřícně promnul oči, jsem teprve zaregistroval, že Jahn se se svými optimistickými vizemi svěřil médiím v lednu. Tedy měsíc před vypuknutím konfliktu na Ukrajině, v jejímž důsledku má automobilová branže ještě větší problémy než kdy dříve. Škoda se navíc kvůli zavedeným sankcím stáhla z Ruska, které bylo do té doby jejím druhým největším odbytištěm na světě. Jahn, ač jde jinak o schopného ekonoma, prakticky každým svým slovem zamířil zcela mimo terč.

Jahn mohl věřit, že na invazi nedojde, ač se nyní ukázalo, že americká rozvědka ji jako reálnou hrozbu vnímala a varovala před ní už na podzim. Ovšem právě to, že k ní skutečně došlo, jen dokládá, že svět je dnes značně nepředvídatelný. V hlavní roli je dnes chaos a nikdo neví, co se skutečně odehraje příští ráno, natož za 10 let. Tlačit tedy nekonkurenceschopná elektrická auta, aniž by zajištěné bylo cokoli kolem nich, je ryzím nesmyslem.

Uvědomil si to zřejmě i koncern VW, který ještě donedávna na elektrický pohon sázel vše. Respektive k tomu byl tlačen Herbertem Diessem. Za jeho nadvlády se nicméně z kdysi největší automobilky světa stal o poznání menší výrobce kritizovaný z mnoha stran. Diess tak nepřekvapivě skončil, přičemž jeho místo za pár dní převezme dosavadní šéf Porsche Oliver Blume. Ten sice taktéž nemalou měrou mluví o elektromobilitě, dodává však, že jen na tu se spoléhat nelze.

Dá se předpokládat, že rozhodnutí, jakou cestou či cestami se koncern vydá, padne nejspíše až příští rok, a to poté, co skončí topná sezóna. Ceny elektřiny a plynu jsou na rekordních výšinách, řada lidí tak pomalu ani nebude mít peníze na zajištění základních potřeb. V takové chvíli je zcela jisté, že po novém voze, natož pak elektrickém, nesáhnou ani omylem. Pokud by ovšem VW Group opravdu nic jiného nenabízel, pak zakrátko může jen paběrkovat.

Právě z těchto důvodů Němci nemají ani potuchy, jaká budoucnost čeká jejich největší legendu, tedy Volkswagen Golf. S faceliftem naplánovaným na rok 2024 sice počítat můžeme, nicméně co bude poté, je záhadou. „Uvidíme, zda má smysl vyvinout nový vůz, který se nemusí dožít sedmi- či osmiletého životního cyklu. Něco takového by bylo mrháním peněz,“ uvedl už dříve šéf VW Thomas Schäfer s odkazem na návrh EU zakazující prodej spalovacích aut.

Na tomto stavu se nic nezměnilo, třebaže Schäfer říká, že „Golf je pro Volkswagen velmi důležitým vozem“. Nastalá situace tak jen ukazuje, jak pošetilé bylo ošidit osmou generaci vozu, doufat, že s ní VW dál bude úspěšný a někdy ke konci jejího životního cyklu přepne na elektrický hatchback ID.3. Ten sám VW prezentoval jako nástupce své legendy, teď je ale jasné, že něco takového je nereálné.

VW si přál pokud možno hladký přechod z jednoho hitu na druhý, v rukou ale má spíše dva nepřesvědčivé modely. Golf VIII ztrácí publikum bezprecedentním tempem (loni se prodala jen třetina aut ve srovnání s dobami jeho největší slávy a méně než polovina oproti roku 2018) a ID.3 jeho ztráty zdaleka nevykrývá - jeho 8 353 kusů prodaných v celé Evropě za celý první letošní kvartál je číslo na pomezí komedie a tragédie. VW tak chce Golf udržet na výši, současně ale pořád neví, zda má smysl vyvíjet celou další generaci.

V tuto chvíli je tak jisté jen to, že vůz dostane v roce 2024 facelift, kterým VW oslaví padesáté výročí zrodu této legendy. Vpředu přitom Golfu dodají novou masku, zatímco vzadu se kromě sportovních verzí již nedočkáme viditelných výfuků. Uvnitř se pak vůz dočká 10,4palcového digitálního přístrojového štítu, se kterým bude spárována 12,9palcová obrazovka multimédií. Tím by se VW měl vypořádat s částí kritiky, i když zapracovat bude muset také na plastech, které jsou u osmé generace tvrdší a lacinější než u té předchozí.

Tím by se Golf mohl stát znovu atraktivním, se zájmem publika pak rázem může přijít i přehodnocení všech předchozích strategií. Je to skutečně pořád stejná past - dělat auta podle představ někoho, kdo je nekupuje, je naprostá absurdita. VW v podstatě začal uměle zhoršovat produkt, který většina lidí chce, a do popředí tlačit ten, o který většina lidí nestojí. To se nemůže divit, že se ocitl tam, kde je.

Na Golf osmé generace padá nemalá kritika, kvůli níž klesají i prodeje. VW totiž pod vedením Herberta Diesse až přespříliš tlačit na elektrickou strunu a model ID.3. Nyní se nicméně začíná ukazovat neschůdnost této cesty, Němci ale přesto pořád neví, co se svým tradičním bestsellerem udělají. Foto: Volkswagen

