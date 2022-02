VW pořád umí nabídnout velké, moderní rodinné auto za 336 tisíc Kč, nám ho ale neprodá před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Německá automobilka se z našeho pohledu dávno vzdálila doslovnému významu svého jména, ne všude tomu ale tak je. Mimo Evropu stále dokáže nabídnout lidové vozy, které přitom nepůsobí nijak zastarale, příkladem budiž Lavida 2022.

Lavida je jedním z největších pilířů úspěchu Volkswagenu v Číně. V roce 2020 tam sedanu a spřízněného kombíku prodal 419 793 exemplářů a i loni, kdy se za velkou zdí potýkal s masivním propadem prodejů, si tento model našel 383 314 kupců. Za tento úspěch vděčí hlavně ceně, která startuje na 99 900 yuanech (asi 336 tisíc Kč), což je z našeho pohledu na jakýkoli Volkswagen láce. A to je třeba dodat, že nejde zrovna o malý model - jde o 4,7metrový vůz s rozvorem 2 688 mm.

Německá automobilka nicméně nehodlá nic ponechat náhodě a jelikož třetí generaci vozu představila již v roce 2018, nepřekvapí, že nyní přichází s modernizací. Co ovšem již udivit může, to je duální pojetí vozu. Lavida bude totiž k dispozici nejen ve standardním hávu, ale také jako verze Star Edition, která se liší zejména specifickou maskou chladiče. Kromě toho ovšem dostala do vínku také zatmavené světlomety, sportovní nárazník a černé kryty zpětných zrcátek, stejně jako zadní spoiler v téže barvě.

Jak se tedy zdá, VW již evidentně pochopil poměry čínského trhu. Tamní publikum totiž netouží ani tak moc po inovacích techniky. Místo toho chce především auta, která se budou lišit vizuálně. A čím častěji změní vzhled, tím lépe. Jakkoliv pochopitelně nejde o proces, kde je úspěch automaticky zaručen. Zapotřebí je totiž i ona příznivá cena, která bude kráčet ruku v ruce s prostorným a digitálně zaměřeným interiérem.

Přesně na tyto karty inovovaná Lavida sází. Venkovní posun faceliftu je u standardní varianty spíše jen minimální a omezuje se na širší masku, agresivněji tvarované nárazníky či jiná litá kola. Uvnitř ale VW přepracoval palubní desku, které dodal větší „plovoucí“ dotykovou obrazovku multimédií. Nový je pak i volant, stejně jako dekory či ambientní podsvícení. Provedení Star Edition pak navíc přináší do hry černé kožené čalounění, se kterým kontrastují červené švy a červené doplňky.

Pod kapotou pak zůstává vše při starém, což znamená, že zákazníci budou moci volit mezi atmosférickou jedna-pětkou (113 koní) a přeplňovanou jedna-čtyřkou (150 koní). V prvním případě pak motor bude možné spárovat s manuálem či automatem, ve druhém je nicméně vždy standardem převodovka DSG. Stejně tak lze za všech okolností počítat pouze s pohonem předních kol, nic jiného ani v této cenové třídě čekat nelze.

Výstavní premiéru si inovovaná Lavida velmi pravděpodobně odbyde až na dubnovém autosalonu v Pekingu. Do prodeje nicméně půjde možná již v době jeho zahájení, nejpozději však ihned po jeho skončení. Kromě Číny pak bude k mání třeba i na Filipínách, u nás ho ale nečekejme. VW zkrátka stále umí vyrobit zajímavý lidový vůz za lidovou cenu, evropské regulace ale místní prodej ani takového auta bez dalších úprav nedovolí.

VW Lavida prošel faceliftem, nově tak bude k mání ve standardním provedení a jako luxusněji působící verze Star Edition. Určen není jen pro Čínu, v Evropě se jej ale zcela jistě nedočkáme. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

