Všechny VW ID.4 musí do servisů kvůli opravě řešení, které mělo předejít tomu, aby musely do servisů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle je skutečná ironie osudu. Na první pohled se člověk musí ptát, proč s takovou věcí automobilka zákazníky vůbec obtěžuje. Když ale zjistíte, co chce také vyměnit a proč, jste doma.

Koncern VW se po provalení dieselového skandálu rozhodl očistit s pomocí elektromobility. Do té vkládal velké naděje i proto, že bateriové vozy měly být osazeny špičkovým softwarem překonávajícím vše, co dosud nabízela konkurence. Opožděn kvůli němu nakonec byl i příchod osmé generace Volkswagenu Golf, což vyvolávalo velká očekávání. Jenže jak dnes už víme, naplněna zdaleka nebyla. A Němci ve výsledku řeší ještě více problémů.

Velkým vzorem VW byla Tesla a její online modernizace palubního softwaru. To je ostatně směr, jakým aktuálně míří celá branže, čemuž se nelze divit - takové řešení je pohodlnější pro zákazníky a výhodnější pro výrobce. Není totiž třeba pořádat hromadné opravy tak, že se do servisů naženou statisíc lidí jen proto, aby technik „připojil k autu krabičku“ a nahrál nový software. Místo toho se vše odehraje jediným kliknutím počítačové myši, ať je již produkce tisícikusová nebo čítající miliony aut.

Jakkoli se nicméně modernizace přes internet měla objevit již u zmiňovaného Golfu, stejně jako u elektrického hatchbacku ID.3, které oba přišly v roce 2019, VW nemá dobře fungující software dodnes. VW tak nyní ve Státech (ale dá se očekávat, že půjde o globální akci) povolal do servisů veškeré exempláře modelu ID.4. A pikantní je, že důvodem mají být softwarová vylepšení, kvůli nimž už lidé do servisů jezdit neměli.

Jednou z novinek je vylepšená informovanost o stavu baterií. Znamená to, že kapacita se bude zobrazovat v procentech a lidé na přístrojovém štítu uvidí i zvolený jízdní režim. Dále tu máme přidanou funkci Auto Hold, která udrží auto na místě ve chvíli, kdy zcela zastavíte. K opětovnému rozjedu pak stačí šlápnout na plynový pedál. Kromě toho ovšem mohou majitelé funkci aktivovat či deaktivovat skrze multimédia. Vylepšeno pak bylo vyhledávání dobíjecích stanic či bezpečnost systému. To je ale vše. Opravdu tedy nejde o něco, co by konkurence již dávno neměla. Nebo kvůli čemu by bylo třeba extra návštěvy servisu.

Proč tedy auta do servisu musí? Protože jim pro správné fungování online aktualizací musí být vyměněny i 12voltové baterie. A to pochopitelně na dálku realizovat nelze. V čem přesně spočívá problém dosavadních, často jen pár měsíců starých baterek, VW neupřesnil. Na dotaz kolegů z Carscoops pak jen potvrdil, že se tak děje proto, aby do budoucna byla online modernizace vůbec možná. Smysl nám to nedává, ale budiž.

Koncern na každý pád evidentně vyhodil z okna mnoho milionů kvůli něčemu, co nefunguje ani tři léta po premiéře. S ohledem na čistky, které aktuálně v automobilce probíhají pod taktovkou nového šéfa Olivera Blumeho, je pak otázkou, zda Němci náhodou nezačnou úplně od znovu. To by jen potvrzovala výše investic, které jsou spojeny s vylepšeným ID.3 - jen do továrny ve Wolfsburgu totiž Němci napěchovali 460 milionů Eur (cca 11,19 mld. Kč).

ID.4 je aktuálně nejžádanějším elektromobilem německé automobilky, ovšem jelikož používá stejný software jako jeho příbuzní, nelze ani o něm mluvit v superlativech. Aktuálně musí do servisů kvůli opravě řešení, které neustálým návštěvám servisů mělo zabránit. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen, Carscoops

