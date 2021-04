VW to přehání, svůj nejstylovější kombík prodává v Německu za ceny lepších BMW a Audi před 2 hodinami | Petr Miler

Sebevědomí Němcům nikdy nechybělo, tohle nám ale přijde až absurdní. Přes veškerý respekt ke kvalitám Volkswagenů se zdá pošetilé prodávat čtyřválcový model mainstreamové značky za cenu šestiválcových prémiovek.

Jedním ze symbolů automobilového vývoje posledních let se stalo zvyšování cen nových aut. Zavadili jsme o to mnohokrát, zejména pak v případě nových Škod, jejichž ceny šly nahoru o desítky procent často aniž by ten či onen vůz nabídl cokoli podstatného navíc. Pokud přišla nová generace toho či onoho modelu, může být nárůst cen až raketový - taková Octavia III v roce 2013 vstoupila na trh s motorem 1,2 TSI a výbavou Active od 334 900 Kč. Dnes Octavia IV s horším, jen tříválcovým motorem 1,0 TSI a výbavou Active startuje na 493 900 Kč, to je o neskutečných 45 % víc. A i kdybychom se podívali na vývoj cen stále stejného Superbu III, dojdeme v závislosti na verzi k posunům klidně o 20 %.

Kdyby se takto posunuly výše ceny všech aut na trhu, šlo by si jen postesknout, ale ono to tak není. Zatímco ceny mainstreamových modelů takto rychle stoupají, u těch prémiových to vždy neplatí. I ty bývají dražší, třeba takové BMW M3, které mezigeneračně podražilo a někteří si na to stěžují, i tak dnes stojí o 10 procent více než v roce 2013. To je skoro nic ve srovnání s Octavií - kdyby u M3 mělo dojít ke stejnému posunu jako u ní, startuje dnes M3 na 2,9 milionu Kč. Ona ale stojí „jen” 2,2 milionu.

Tyto rozdíly mají ve výsledku logický dopad - ceny aut mainstreamových a prémiových značek se přibližují a situace někdy zachází až komicky daleko. Kolegové z Carscoops si všimli, že Volkswagen začal svůj Arteon R Shooting Brake, tedy vrcholnou verzi svého nejstylovějšího kombíku, která loni zklamala technikou shodnou s Golfem R, v Německu prodávat za ceny tak vysoké, že si můžete vybírat mezi ním a BMW M340i nebo Audi S4.

Není to žert, Arteon R Shooting Brake začíná v Německu na 63 980 Euro (1,66 milionu Kč), zatímco M340i můžete mít od 65 200 euro a Audi S4 od 63 750 euro. Jde opravdu o téměř shodné ceny, Audi je dokonce levnější, a to nám přijde přehnané. I když je Arteon zajímavé auto a technika verze R je povedená, je to pořád jen Volkswagen poháněný 320koňovým čtyřválcem. Audi má šestiválcový diesel s 341 koňmi, což je prostě lepší technika, BMW má dokonce 374koňový šestiválcový benzin. Museli bychom být hodně pobláznění do VW nebo Arteonu, abychom toto chápali a vůz si v Německu koupili.

Dodejme, že v České republice je situace odlišná, neboť VW Arteon R Shooting Brake je tu o něco levnější (1 561 900 Kč), zatímco BMW a Audi jsou dražší (1 756 300 resp. 1 749 900 Kč), takže Volkswagen si přece jen ponechává jistý cenový odstup. I tak je ale vzhledem k faktickým rozdílům mezi těmito modely velmi malý, navíc umocněný uměle vyšší cenu prémiových modelů.

Arteon R Shooting Brake je zajímavé auto, za cenu BMW M340i resp. Audi S4 ale nedává smysl. Tolik stojí v Německu, v Česku je situace o něco jiná, částečné ale i kvůli uměle vyšším cenám BMW a Audi. Foto: Volkswagen

