VW Touareg se nakonec vrátí, na povahu nástupce se ale radši ani neptejte, to nechcete slyšet
včera | Petr Prokopec
Je to písnička tak ohraná, že nám přijde skoro trapné ji pouštět znovu, VW ale očividně pořád neprodělal dost peněz na to, aby byl schopen se zamyslet nad jiným postupem. I když je současné provedení velkého SUV docela úspěšné, skončí. A nahradí ho s odstupem něco, co prodejně nemůže fungovat.
Nejdražším u nás nabízeným Volkswagenem je velké SUV Touareg, které startuje na 1,5 milionu korun. Třetí generace tohoto vozu je navíc na trhu už od roku 2018, pročež by už mnoho lidí lákat neměla. Jenže za prvních osm měsíců letošního roku se pro ni rozhodlo 373 zákazníků. To je vlastně velký úspěch, neboť místní zastoupení tento model prakticky nikterak nepropaguje a nepodporuje, na webu automobilky je uklizený pěkně v rohu.
Na piedestalu jsou elektrické modely VW, přesto Touareg sám o sobě válcuje pomalu celé bateriové portfolio značky, neboť ID.3 se za dané období dostal na 137 registrací, ID.4 na 54 kusů, ID.5 na pouhé tři exempláře a ID.7 na 233 prodaných aut. Tato čtveřice tak sedm let staré spalovací SUV dokázala překonat jen o 54 vozů, čímž po tisící názorně ukazuje, jak absurdně se Němci chovají. Wolfsburg se ale hned tak vzdát nehodlá, do boje tak hodlá poslat další elektromobil, který by situaci měl zvrátit.
Spalovací Touareg totiž skutečně končí, a to bez nástupce. Ale pozor, v roce 2029 má vstát jako bájný Fénix z popela a poměr prodejů u značky může dramaticky změnit. Jen jinak, než si myslíte. Němci jej totiž pošlou do prodeje jako ID.Touareg, tedy s bateriovým pohonem, jak zjistil Automobilwoche. Tím pádem si zcela odmažou prodeje na spalovací straně, na té elektrické je ale sotva nějaké přidají. Velké SUV takové značky s elektrickým pohonem... Nedá se čekat, že by to fungovalo na víc než hrstku lidí, a to i když by novinka měla být vůbec prvním vozem značky postaveným na nové platformě SSP.
O SSP se pomalu už vypráví báje, neboť původně měla debutovat již příští rok. Poté ovšem došlo na odložení její premiéry na rok 2028. Ani to ale již neplatí, stejně jako skutečnost, že jako první vůz VW ji bude používat elektrický ID.T-Roc od roku 2029. Ten je totiž stejně jako ID.Golf u ledu. A kdo ví, jak dlouho tam zůstane.
Za veškerými průtahy měl stát špatný software vlastní divize Cariad, i proto má ID.Touareg dostat software od Rivianu, do kterého VW investoval obrovské peníze. Stejnou strategii hodlá VW využít také u znovuzrozené značky Scout, nicméně ta bude k dispozici pouze na americkém trhu, zatímco na ty evropské se zaměří právě ID.Touareg. To je ale asi jediná logická věc, kterou na tom všem lze najít, vše ostatní se ale skutečně příčí zdravému rozumu.
Aby totiž velké elektrické SUV vůbec někam dojelo, navíc v alespoň nějakém tempu, nemůže si vystačit s bateriemi o kapacitě 86 kWh a elektromotorem naladěným aspoň na 286 koní, jaké má k dispozici třeba ID.7. Už za ten ovšem v současné době dáte 1,6 milionu korun, tedy více než za Touareg, který díky 78litrové palivové nádrži nemá ve verzi 3,0 TDI problém zvládnout výlet na Azurové pobřeží s jednou několikaminutovou zastávkou. Aby měl srovnatelné množství energie v akumulátorech, musely by mít kapacitu přes 300 kWh a vážit okolo 2 tun. Utopie.
I s oním méně jak třetinovým paketem, se kterým bude na dvě věci, cena naroste někam ke dvěma milionům korun. A cesta do Marseille se může protáhnout i na dva dny, neboť dobíjet několikrát na kapacitu a ještě jet jako šneci. Jinými slovy, VW chystá odpálení svého dalšího úspěšného vozu, který chce nahradit něčím, co nedokáže publikum nadchnout ani na papíře, který přitom snese vše. Wolfsburgu tak zjevně dál uniká smysl pro realitu, v čemž ale není osamocen. Ač tedy mnozí výrobci mluví o krušných časech, stále ještě nedosáhli dna, od kterého by se mohli odrazit. A plavat směrem vzhůru vlastní silou zjevně nechtějí.
Spalovací Touareg je i přes své stáří a vysokou cenu vlastně slušný prodejní hit, u nás pomalu poráží celou elektrickou flotilu značky. Pochopitelně hlavně díky spalovacímu pohonu. Ten mu proto značka vezme a nahradí jej bateriovým. Chytré, že? Foto: Volkswagen
Zdroj: Automobilwoche
