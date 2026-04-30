Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

VW ukázal hotové nové Polo a zavání to bláznovstvím, za cenu jednoho můžete mít dvě Škody Fabia

před 6 hodinami | Petr Prokopec

/

Foto: Volkswagen

Němci slibovali hory doly a nakonec se skutečně překonali, ne však v dobrém slova smyslu. Základní verze jejich nového Pola počítá s velmi nepřesvědčivou technikou, za cokoli normálnějšího budou účtovat hodně přes 800 tisíc korun.

Na nové Polo láká Volkswagen už hezky dlouho. V prosinci loňského roku tak Němci odhalili část technických parametrů, aby letos v lednu hodili do placu také snímky interiéru. V březnu pak unikly i fotky exteriéru, čímž se nám celé puzzle prakticky zkompletovalo. Přesto jsme ale museli čekat ještě další měsíc na oficiální premiéru. Nyní má ID.Polo, jak si vůz celým jménem říká, po debutu a část médií VW vyzdvihuje pomalu až do nebes. Z toho nám ale jde hlava kolem, neboť jakkoli jsme od automobilky nečekali prakticky nic vyloženě dobrého, Němci se překonali a nedokázali dostát ani takovým očekáváním.

VW do popředí tlačí hlavně startovní cenu 24 995 Eur, tedy něco málo přes 610 tisíc korun, kterou vnímá jako příznivou. Vzhledem k tomu, že za takovou cenu dnes koupíte novou Octavii 1,5 TSI (a ještě vám zbude aspoň na plnou nádrž), je těžké věc takto vnímat. Navíc je třeba si uvědomit, co za zmíněnou sumu od VW dostanete. Základ nabídky totiž tvoří varianta osazená elektromotorem naladěným na 116 koní, který bude spojen s bateriemi o kapacitě pouhých 37 kWh. Dojezd pak byl vypočítán na 329 km, takové porce však s ekvivalentem ani ne 10litrové nádrže na naftu dosáhnete maximálně ve městě s velkým sebezapřením.

Tato varianta nicméně v dohledné době k dispozici vůbec nebude, a stejně tak bude třeba vyčkat na provedení, které stejný paket spojí se 135 koňmi. Momentálně lze totiž objednávat pouze verzi naladěnou na 211 kobyl, kterým společnost dělají baterie o kapacitě 52 kWh. S nimi pak lze na jeden zátah zvládnout až 454 km, znovu však především v městské zástavbě. Dobíjecí výkon pak u tohoto modelu vzrostl z 90 na 105 kW, pročež na navýšení kapacity z 10 na 80 procent potřebujete 24 minut místo 27 minut u menšího paketu. Bída vedle bídy, to nejhorší ale teprve přijde.

Za 211koňové ID.Polo si totiž VW hodlá účtovat 33 795 Eur, což je 825 tisíc korun. Tedy částka, za jakou si již můžete koupit třeba Škodu Octavia Combi 2,0 TDI ve slušné výbavě. A jak už padlo, základ je k dispozici od 609 900 Kč. Místo 4 053 milimetrů dlouhého elektrického hatchbacku se tak můžete stát majiteli 4,7metrového kombíku s dieselovým motorem, které s dojezdem problémy mít nebude prakticky nikdy. Navíc půjde o výbavu Top Selection, která už není nuzná.

ID.Polo je automobilkou popisováno jako elektromobil nejen do města, což má potvrdit objem zavazadelníku. Ten totiž v důsledku přesunu pohonné jednotky pod přední kapotu narostl na 441 litrů ve standardu a na 1 240 litrů při sklopených sedadlech. Vedle spalovacího Pola (351-1 125 l) jde samozřejmě o skušný posun, jenže ona Octavia Combi má na kontě 640 až 1 700 litrů. A v jejím případě zavazadelník díky neomezenému dojezdu skutečně využijete, u ID.Polo nejspíš nikoli. Pokud byste chtěli vedle novinky postavit srovnatelnější auto, tak aktuální Fabie můžete mít za jeho cenu hned dvě.

Malý elektromobil je tak pomalu ztělesněním všeho, co je dnes ve Wolfsburgu špatně. Za ranec peněz dostáváte především kopici ideologie. A je otázkou, zda je u auta této třídy k chlubení byť jen to, že s menšími bateriemi ID.Polo váží 1 568 kg a větší paket zvedá hmotnost na 1 576 kg, ani to zkrátka k oslnění davů stačit nebude. Podobně jako třeba návrat tlačítek do kabiny, která standardně počítá s 10palcovým přístrojovým štítem a 13palcovou obrazovkou multimédií.

Němci pak nejspíš opravdu mají pocit, že jejich nabídka je lákavá a dostupná. Proto u tohoto vozu hodlají nabídnout příplatkovou výbavu, jaká se v daném segmentu nevidí - sáhnout totiž budete moci po audio systému Harman Kardon o hudebním výkonu 425 W, panoramatické střeše či předních sedadlech ovládaných elektricky ve 12 směrech, které mají integrovanou pneumatickou masáž o třech programech. S těmito prvky ale ceny jistojistě zamíří k milionu korun.

Nic z toho ovšem klientela kupující čtyřmetrové hatchbacky primárně nepožaduje a ani neočekává. Klíčová je pro ni cena a použitelnost, v obou případech je ID.Polo smutným kinem na kolech. Jistě, v zemích plných přerozdělovacích mechanismů ve prospěch takových bude ID.Polo nejspíš bodovat, ale z peněz „těch druhých” nelze žít věčně. Jinde bude vůz bodovat zřejmě ještě míň podobně velký Renault 5, kterého se u nás za první tři měsíce prodalo jen 57 kusů. A to tento Francouz má velkou výhodu ve svém roztomilém retro vzhledu. A jakkoli ID.Polo nevypadá nijak odpudivě, vyložený lev salonů to zkrátka není. Premiéra takového auta v dubnu 2026 zavání čirým bláznovstvím, je to od první minuty ve větším měřítku neprodejné zboží v jakkoli přirozenějším tržní prostředí.


Nový VW Polo vypadá docela sympaticky, dovnitř se vrátila fyzická tlačítka a jeho vnitřní prostor zaujme. Tím ale pozitiva končí, při své použitelnosti a ceně je dvěma slovy k ničemu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.