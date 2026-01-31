VW ukázal ještě levnější verzi svého hitu, auto větší než Škoda Octavia bude prodávat za míň než 300 tisíc Kč
dnes | Petr Prokopec
Už tak mimořádná nabídka se stává ještě mimořádnější. Tohle auto si na nic nehraje a 4,7metrovou délku s bohatou výbavou v základu bez okolků páruje klidně jen se 110koňovým motorem. Výsledkem je spousta auta za málo peněz, skutečný Volkswagen.
Volkswagen Sagitar patří mezi největší prodejní hity německé automobilky. Řada lidí o něm ale nejspíš ani neslyšela, třebaže se vyrábí už od roku 2006. K mání je totiž primárně na čínském trhu, vedle toho po něm mohou sáhnout také zákazníci na Středním východě. Pro tuto zemi ovšem VW sedan přejmenoval na Jettu, která se v Říši středu pro změnu stala samostatnou značkou. Pod svou hlavičkou přitom momentálně nabízí třeba Sagitar třetí generace, ovšem pod názvem VA7. Že už to chce tužku a papír, abyste věděli, kdo to s kým táhne? Nedivíme se vám, zmatků ale bude ještě o trochu víc.
VW se totiž loni pochlubil modernizací tohoto bestselleru. A jakkoli reálně šlo o facelift, značka Sagitar L prezentuje jako čtvrtou generaci. Vůz zatím nabízela pouze v jeho prodloužené verzi, která má na délku 4 812 milimetrů a disponuje rozvorem 2 731 mm. Jde tedy o auto velké skoro jako Škoda Superb, které je ovšem nabízeno za skutečně lidovou cenu - základní verze v přepočtu startuje na 350 tisících Kč, přičemž stejně jako ty výše postavené dostalo do vínku 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec posílající na přední kola skrze sedmistupňový automat 160 koní.
Nově ovšem Němci vyrukovali s provedením Sagitar S, které na první pohled vypadá naprosto stejně jako „eLko“. Když se na něj ovšem zadíváte zblízka, objevíte drobné nuance. Třeba čelní maska je užší, což ovlivnilo také tvar světlometů. Nárazník pak má menší boční „kapsy“, zatímco vzadu není světelná lišta propojující lampy vykrojená směrem dolů, nýbrž směrem nahoru. Odlišná pak není jen grafika světel, ale i jejich tvar. Nárazník se pak tváří, jako kdyby hostil rozměrný difuzor, zatímco linky na bocích jsou méně prominentní.
Sagitar S totiž nevychází z varianty L, místo toho sdílí platformu se čtvrtou generací Volkswagenu Bora, která je taktéž určena pro čínský trh. Počítat tedy musíme s menšími rozměry (délka 4 702 mm, rozvor 2 688 mm), pořád to ale stačí na překonání čtvrté generace Škody Octavia. Němci uvádí, že nový model má oslovit mladší klientelu, proto „eSko“ nebudou nabízet pouze s přeplňovanou jedna-pětkou, ale taktéž s její atmosférickou verzí. Ta produkuje 110 koní, o které se stará šestistupňový automat. U silnější varianty lze nadále počítat se sedmistupňovým DSG a 160 kobylami.
Dle automobilky má slabší provedení dosáhnout nejvyšší rychlosti 190 km/h, přesnější data o dynamice a spotřebě však budou známa až blíže k březnovému zahájení prodeje. Čínské publikum však zrychlení či maximálka až tak moc nezajímají, důraz kladou hlavně na kabinu. Sagitar S proto již v základu počítá s 10,25palcovým přístrojovým štítem a 12,9palcovou dotykovou obrazovkou multimédií. Řazení automatu se přitom přesunulo na sloupek řízení, pročež je nyní možné lépe využít středovou konzoli.
Na prostor se VW zaměřil především, v oblasti loktů a hlavy tak má novinka nabízet nejvíce místa ve svém segmentu. Zároveň chce klientelu potěšit možností volit až 30 barev podsvícení kabiny. Chybět pak nebude ani hlasové ovládání či elektrické nastavení sedadel. Přesné ceny zatím známé nejsou, startovat ale mají pod psychologickou hranicí 100 tisíc juanů, což je méně než 300 tisíc korun. Za to vám VW v Evropě neprodá ani Polo, čtyřmetrový hatchback s tříválcovým motorem u nás totiž startuje na neskromných 464 900 Kč. A ani Škoda vám za takové peníze neprodá nic, natož pak Octavii.
Sagitar S je menší verzí loni odhaleného „eLka“, oproti kterému nabídne menší centrální displej v kabině či také atmosférickou verzi jedna-pětky. Startovat bude pod 300 tisíci korunami. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
