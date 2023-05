VW ukázal poslední ostrou novinku svého druhu, dopřeje ji jen hrstce zákazníků před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Žijeme v době mnoha automobilových naposledy, a tak je třeba se smířit s tím, že životní příběhy řady zajímavých aut se uzavírají. Tento trval jen 25 let, přesně v roce 1998 přišlo první Polo GTI. Teď je tu to poslední.

Je skutečně otázkou, zda se Škoda Fabia, stejně jako řada dalších malých aut, bude ještě za pár let prodávat. Důvodem je pochopitelně návrh normy Euro 7, jímž europolitici jen potvrdili, jak moc odtržení od reality jsou. Novinkou chtějí řešit hlavně situace, ve kterých se auta pohybují jen po méně než 1 % času svého provozu, razantně by ale zdražila 100 procent všech nových vozů. Není tak vlastně ani překvapivé, že se uvnitř EU vytvořila frakce, která nesmysl, jenž starý kontinent poškodí po všech stránkách, odmítá. Budou však státy vedené Matteo Salvinim ve svém odporu úspěšné? Na to momentálně nedokáže nikdo odpovědět.

Je nicméně jasné, že pokud ze světa zmizí Fabia, nebude k mání ani spřízněné Polo. A bez ohledu na to zákazníci přijdou o nejmenší aktuálně nabízené provedení GTI, které je už dnes exotem. Tento ostrý hatchback dostal přeplňovaný dvoulitr naladěný na 207 koní a 320 Nm. To jsou již zajímavá čísla, která spolu s hmotností 1 307 kg dělají z tohoto vozu kapesní raketu. I když slovo kapesní bude lepší dát uvozovek. Dnešní Polo má totiž na délku něco přes čtyři metry, načež je o 40 centimetrů delší než původní Golf.

Polo je v nabídce značky již od roku 1975, s představením verze GTI nicméně Němci poněkud otáleli - takové provedení přišlo až v roce 1998. Na letošek tedy připadá pětadvacáté výročí, jenž se VW rozhodl patřičně oslavit. I proto, že na třicátiny již nedojde. Je ovšem poněkud smutné, že Němci se rozjeli hlavně po vizuální stránce. Pod kapotu již nesáhli, přední kola tedy roztáčí výše popsaná jednotka beze změn. Stovku tedy i novinka zvládne za 6,5 sekundy, její maximum pak činí 210 km/h.

Daná čísla jsou jistě solidní, ovšem člověk by zkrátka při takové příležitosti očekával trochu více. Ve finále tak alespoň můžeme být vděčni, že novinka dostala sportovněji naladěný podvozek, který klesnul o 15 milimetrů blíže k zemi. Jinak zde skutečně máme jen vizuální modifikace, které zvenčí zahrnují specifické polepy, instalaci lepších diodových čelních světel či 18palcová litá kola, střechu a kryty zrcátek v černé barvě. Třmeny brzd jsou pak pro změnu vyvedeny v červeném odstínu.

Uvnitř lze počítat se sportovními sedadly čalouněnými perforovanou kůží a ozdobená jak červenými švy, tak i logem GTI na opěrkách. Dveřní prahy pak nesou ozdobnou lištu, která odkazuje na jeden z 2 500 výjimečných exemplářů - víc toto kvantum, z pohledu prodejů Volkswagenu hrstka lidí tento vůz nedostane. Na volantu se pak objevuje číslovka 25, tím ale unikátní prvky končí. Dále lze zmínit už jen rozšířenou standardní výbavu. I v důsledku toho ovšem cena vozu narostla na 35 205 Eur (cca 834 000 Kč). To není málo, za pár let ale můžeme snadno vzpomínat, že jsme si takto schopné malé auto za tak malé peníze mohli koupit.

Polo GTI slavící pětadvacáté výročí příchodu sportovně laděné verze má bohužel poněkud hořkou příchuť, je to rozlučka svého druhu. Auto se dočkalo hlavně vizuálních úprav, pod kapotu Němci nesáhli. Foto: Volkswagen

