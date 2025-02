VW ukázal svůj Passat pro Čínu v novém, s jeho cenami by v Evropě zastavil propouštění před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jak těžké je dnes stvořit auto, které by se stalo i v Evropě okamžitým prodejním hitem? Vlastně vůbec, tohle by tu stačilo nabídnout, jak stojí a leží. A VW by najednou nevěděl leda to, ve které chřadnoucí továrně ho by ještě měl začít vyrábět.

Pokud evropští zákazníci Volkswagenu zatouží po modelu Passat, mohou si jako nový koupit už jen kombík. Ten startuje na 849 900 Kč, za které dostáváte jedna-pětku posílající na přední nápravu 150 koní, 16palcová litá kola či 10,25palcový přístrojový štít, 12,9palcovou obrazovku multimédií a dvouzónovou klimatizaci. Není zrovna hodně za málo, když si ale člověk uvědomí, že za cenu nižší je o 50 tisíc korun vám německá automobilka prodá základní ID.3, který sice má na kontě 170 koní, ale jinak je to třídu menší a nesrovnatelně méně využitelné auto, je vlastně Passat Variant docela terno.

VW loni přišel také s Passatem sedan, dokonce ve dvou verzích, v Evropě se však neprodává ani jedna. Vyhrazené jsou Číně, kde si klientela přitom může zvolit buď Passat Pro, který vzniká ve spolupráci se značkou SAIC a tváří se podobně jako evropské provedení, či provedení zvané Magotan, pod nímž je kromě VW podepsána také automobilka FAW. Tento model se dočkal unikátních čelních partií, díky kterým jeho délka narostla bez 10 milimetrů na pět metrů a autu docela sluší.

Ve srovnání s předchozí generací si tak Magotan polepšil o 124 mm, stejně jako je zároveň o 22 mm širší a o 8 mm vyšší. Rozvor 2 871 mm je však stejný, s jakým je spojen Passat Pro i evropské provedení a nijak se neliší od předchozího provedení. To ovšem ještě bylo spojeno s přeplňovanou jedna-čtyřkou, zatímco stávající sedan již přepřáhl na jedna-pětku. A protože výkon povyskočil ze 150 na 160 koní, není již tato základní verze nabízena pod označením 280 TSI, nýbrž jako Magotan 300 TSI.

Vrcholná úroveň 380 TSI ale již žádnými změnami neprošla, stále jde totiž o dvoulitr naladěný na 220 koní. Oba motory jsou standardně spojeny se sedmistupňovým automatem a pohonem předních kol, žádné další volby neexistují. Pro Číňany totiž pohon 4x4 není tak důležitý, stejně jako neinklinují k manuálům. I proto ostatně stejnou koncepci zastává také Passat Pro, u kterého je však stále používán 1,4litrový motor, přičemž dvoulitr lze objednat i ve slabší 186koňové verzi.

Magotan pro rok 2025 prošel několika změnami. Zvenčí tu máme upravenou optiku předních světel a modifikovanou masku chladiče, uvnitř byla rozšířena standardní výbava, a to o detekci dopravního značení a bezklíčové odemykání. Mimo to v ní nechybí 18palcová litá kola či 15palcový displej multimédií. Číňané tedy dostávají všeho víc, za to ovšem platí daleko míň.

I přes rozšíření výbavy a větší vizuální atraktivitu totiž Magotan zůstává na loňských cenách, které se pohybují od 179 900 do 246 900 yuanů, tedy v pásmu od 590 do 809 tisíc korun. Být tu to samé auto k dispozici za ty samé peníze, místo zavírání továren a propouštění by mohl myslet spíš na pravý opak. Ale to možné není, s místními náklady na kdeco tu Passat za takové peníze nikdo nevyrobí. A dovážet ho VW zjevně nechce.

Auto tak zůstane hitem aspoň v Číně, kde Magotan s dalšími spalovacími sedany drží jinak strádající VW nad vodou. Letos v lednu si podle CAAM našel 18 873 kupců, dalších 18 697 lidí si koupilo Passat Pro. Pokud bychom odbyt obou vozů sečetli jako téhož v bledě modrém, jde o jasně nejprodávanější auto střední třídy (i každý za sebe jsou v tabulce 3. a 4.) a těsně třetí nejprodávanější auto na celém trhu za BYD Seagull a Changanem CS75. Ale jasně, budoucnost je... Ne, nebudeme se opakovat.

VW Magotan se ukázal v novém pro rok 2025. Je zase o fous atraktivnější, v Číně je to velký prodejní hit. A byl by jím i u nás, kdy jím být mohl. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

