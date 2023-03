VW ukázal základy budoucí Škody Fabia, stát bude přes 600 tisíc Kč před 6 hodinami | Petr Prokopec

Špatně tohle auto nevypadá a ani jeho technické parametry nejsou nezajímavé, komu ale chce skupina VW prodávat auto velikosti Fabie za cenu, kterou dnes lidé považují za vysokou i u Octavie?

Co přesně lidé od nového vozu skutečně potřebují? V prvé řadě to, aby byl cenově dostupný. Pobrat pak musí jak celou rodinu, tak i její mazlíčky a nějakou tu bagáž. Z jednoho místa na druhé by se pak měl přepravit za co nejnižší náklady při zachování alespoň nějakého komfortu. Což v podstatě znamená, že klimatizace je dnes nutností. A stejně tak alespoň základní rádio. Vše ostatní je ovšem balast, bez kterého se dá velmi snadno žít. Ostatně dnes se opasky utahují na všech frontách, pročež opravdu není důvod, abyste vlastnili holobyt v paneláku, před kterým by vám parkovalo auto za milion či víc.

Výše zmíněné nepředstavuje raketovou vědu, k danému závěru se snadno dostane každý, kdo má v hlavě alespoň špetku rozumu. Automobilky však evidentně nikoho takového nezaměstnávají. Či na jejich vedoucích místech sedí lidé, kteří zcela ztratili kontakt s realitou. Nebo jsou jen neskutečně naivní. Případně věřící, vážně nevíme. Jinak si totiž nelze vysvětlit tlak výrobců na elektromobilitu, která je většinou publika nechtěná. Zejména proto, že je nedosažitelná. Ostatně už třeba jen takový VW Golf startující na 632 900 Kč je pro běžného člověka často nesplnitelným snem. ID.3 však stojí ještě dvakrát tolik.

Němci proto doufají, že zákazníky, jenž v posledních zhruba čtyřech letech ztratili, přivábí zpět s pomocí nových základních modelů. První vlaštovkou z tohoto hejna se stává Volkswagen ID.2all, který byl aktuálně představen ve formě konceptu budoucího elektrického nástupce Pola, ze kterého vzejde mim jiné i Škoda Fabia. Koncept má být sériové verzi velmi blízký, ta pak bude k mání od roku 2025. Její cena má startovat nad 25 tisíci Eur, tedy za hranicí 600 tisíc Kč, což na elektromobily není vysoká částka. Nicméně je třeba vzpomenout na výše zmíněné. Golf je přitom vozem, který splňuje vše, co lidé skutečně požadují. Tedy až na skutečnost, že jeho cena se vymkla kontrole.

ID.2all je nicméně při délce 4 050 milimetrů kratším vozem než současné Polo. Sendvičová platforma MEB ovšem značce umožnila, aby i na tak malém půdorysu přišla s velmi slušným vnitřním prostorem. Rozvor 2 600 mm se totiž velmi blíží Golfu (2 636 mm). Do zavazadlového prostoru pak novinka zvládne pobrat 490 až 1 330 litrů, čímž Golf dokonce překonává. Jenže na jeden zátah má zvládnout urazit jen 450 kilometrů, což je navíc údaj spojený s normovaným cyklem WLTP. Realitou tak budou o desítky procent nižší hodnoty podle stylu jízdy, počasí apod.

VW navíc neupřesnil, jaké baterie novinka skutečně vyfasuje. Stejně jako to, jaký výkon za dané peníze nabídne. Koncept je totiž osazen jedním elektromotorem naladěným na 226 koní. To je nicméně na základní model až přespříliš. Reálně se spíše dá očekávat, že za oněch 600 tisíc korun ID.2 nabídne 150 koní v kombinaci se zhruba 35 kWh. Což znamená, že většina lidí si jej zkrátka nekoupí, i kdyby chtěli. Novince totiž nemůžeme upřít zajímavý zevnějšek, jehož přitažlivost mimo jiné umocňuje použití 20palcových kol s pneumatikami o rozměru 225/40.

Potlesk si pak ostatně VW zaslouží také v případě interiéru, jakkoli se nemůžeme ubránit dojmu, že ten vypadá poněkud lacině. Automobilka nicméně kabinu osadila nejen otočným ovladačem multimédií na středovém tunelu, ale rovněž i pád dalšími fyzickými tlačítky. Němci tak zareagovali na kritiku, jenž se snášela na jejich současné dotykové plošky. Zároveň se rozhodli propojit modernu s historií, 10,9palcový digitální displej a 12,9palcovou centrální obrazovku tak lze přepnout do režimu připomínajícího budíky klasického VW Beetle.

Závěrem už jen zmíníme, že na rozdíl od ostatních modelů postavených na platformě MEB nedostal ID.2all motor vzadu a pohon zadních kol. Místo toho zde máme koncepci „vše vpředu“. Stejnou pak VW plánuje také pro ID.1, jenž by měl startovat dokonce na 20 tisících Eur (481 tisíc korun). To sice na první pohled zní více než lákavě, jenže za tuto částku dostanete nástupce modelu up! Tedy ještě menší auto s ještě kratším dojezdem, jehož spalovací alternativa stávala znovu méně než polovinu. Quo vadis, VW?

Nový koncept ID.2all působí přitažlivě, i přes malé venkovní rozměry pak uvnitř nabízí nemalou praktičnost. Je nicméně otázkou, jak se vám strohá a poněkud lacině působící kabina bude zamlouvat. Pokud ovšem nemáte alespoň 600 tisíc korun, za které toho asi mnoho nedostanete, nemusíte o voze ani přemýšlet. Foto: Volkswagen

