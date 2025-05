VW unikla podoba ostré verze auta, které i s velikostí překonávající Octavii stojí 465 tisíc Kč. Takhle zkusí odvrátit svůj úpadek před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Víc hodnoty za peníze, to je nezpochybnitelná cesta k dobytí jím ztracených pozic. Právě po takové se Volkswagenu zkouší vydat s inovovaný Lamandem, které nabídne také v ostré verzi GTS. Poměrem hodnoty a ceny oslní, ovšem možná jen Evropany, v Číně to bude mít složitější.

Volkswagen Lamando je pro německou automobilku jedním z vůbec nejdůležitějších modelů, třebaže u nás na něj v prodeji nenarazíte. Jde totiž především o čínskou záležitost, jejíž první generace debutovala v roce 2014. Osm let na to pak dorazilo stávající provedení, u kterého značka přistoupila k opravdu výrazné modernizaci. S evoluční verzí platformy MQB došlo na protažení jak délky, tak i rozvoru. VW se nicméně rozhodl, že spolu s ní spojí pouze 1,5litrový benzinový motor.

Na Lamando L, jak oficiálně zní název druhé generace, jsme si mohli posvítit již před časem, kdy přes veřejnou přístupnou databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT) unikly první snímky vozu i informace o něm. V rámci modernizace chce VW nabídku řádně zatraktivnit, protože v Číně dostává v posledních letech pořádně na frak od domácí konkurence. Chce tedy znovu nabízet maximum hodnoty za peníze a v rámci těchto snah pošle na trh také ostrou variantu GTS. Tu lze vnímat jako jistý ekvivalent Golfu GTI, jehož přeplňovaný dvoulitr ostatně bude používat. Jednotka bude v tomto případě naladěna na 220 koní výkonu a 350 Nm točivého momentu.

Ve srovnání se 160 kobylami a 250 Newtonmetry základní verze jde o významný posun, který by měl přinést citelně lepší jízdní dynamiku. Tato data nicméně čínské ministerstvo v tuto chvíli nenabízí. Další informace ale známy jsou, Lamando L GTS si tak můžeme blíže představit. Začneme přitom u délky 4 791 milimetrů, která základ o chlup překonává kvůli agresivněji pojatému přednímu nárazníku. U délky je dobré se na chvíli zastavit, neboť ukazuje, jak velké auto to jde - je to o víc jak 10 cm delší hodnota než u současné Octavie, která se blíží i současnému Superbu. Lamando tedy trochu klame tělem, je to větší macek, než se zdá.

Ale vraťme se k modifikovanému vzhledu, který podpoří i zadní nárazník s jakýmsi náznakem difuzoru. VW v případě ostré varianty dále v základu počítá s 19palcovými litými koly, která bude možné objednávat v několika designech. Výkon motoru pochopitelně bude směřovat na ta přední skrze sedmistupňový dvouspojkový automat. Němci tak kuchtili podle osvědčeného receptu, počítat však nemohou s podobnou propagací jako originál, který se objevil v čínské mutaci Top Gearu jako dostupné auto, ve kterém se střídaly místní celebrity.

To nejzajímavější je ale - jak to v Číně bývá - cena. Vylepšené výchozí Lamando L do prodeje zamíří ještě před koncem června s cenou startující na 153 tisících CNY, tedy na zhruba 465 tisících korunách. To jsou na auto větší než Škody Octavia i Octavia Pro parádní peníze, v případě verze GTS se pak bude jednat o nějakých 210 000 CNY, což odpovídá 640 tisícům korunám.

I tím by tu VW rozbil bank, jen máme trochu obavu, že stvořil lákavý vůz z evropského úhlu, se kterým ten čínský nemusí úplně souznít. Lamando GTS se Číňanům líbit bude, o to žádná, ale jeho cena je přece jen na tamní poměry už poněkud neskromná. Přesto je to asi ten nejlepší nápad, jak VW může v Číně odvrátit svůj úpadek, s ničím jiným než s podobnými auty tam teď neboduje.

Lamando L GTS dostalo do agresivnější vizáž spojenou s 220 koňmi výkonu. Za nějakých 640 tisíc korun by to byl v Evropě hit, v Číně to bude mít o něco složitější. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: MITT přes Autohome China

