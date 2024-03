VW up! se vrátil ze záhrobí. Tohle je Geparda a není to aprílový žert, zadní kola nemá jen naoko před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geparda

Je to bizarní auto napohled i svým jménem, navíc přichází v době, kdy up! odchází. Není to ale žádný vtípek, jde o další ze svérázných vozů, který využívá docela podivného prostoru vytvořeného německou legislativou.

Ordnung muss sein, říkají s oblibou Němci, pořádek prostě musí být. A byť v řadě ohledů není problém Německo vnímat přesně v souladu s tímto heslem, na silnicích tam můžete narazit na auta, která s ním dohromady moc nejdou.

Tamní teenageři se mohou dostat za volant aut už v 16 letech, což na jednu stranu není zas tak mimořádné, byť v Evropě se to úplně nenosí. Pikantní je, že to nemohou být vozy, jaké u nás můžeme řídit o rok resp. dva později, jakkoli tak na první pohled vypadají. Jde o auta upravená tak, aby byla klasifikována jako skútr, i když nejde nic ve stylu v Česku dobře známých Aixamů, Ligierů a jim podobných strojů.

Jde o skutečná, jen upravená auta, nakonec jsme se v minulosti pozastavovali třeba nad takovou Škodou Fabia. Stejnou proměnou nyní prošel další koncernový vůz, Volkswagen up!, a to paradoxně v době, kdy jsou jeho dny sečteny. Do parády si jej vzala společnost Geparda, která vyhodila klasickou zadní nápravu a místo ní instalovala novou s koly uprostřed.

Nemáme tu tedy sice klasickou tříkolku, na druhou stranu lze počítat s podobným chováním. V tomto směru jsou tyto konverze pochybné - tímto způsobem upravené auto je nevyhnutelně nebezpečnější než standardní provedení, přesto jej máte svěřit odrostlejšímu dítěti?

Němci prý zadní nápravu upravili tak, aby nedošlo k převrácení vozítka, žádná z provedených modifikací ale nedokáže popřít fakt, že vůz má vzadu zlomek původního rozchodu kol. Mezi změny patří příchod předního stabilizátoru HR, stejně jako zadních pružin od společnosti Eibach. Dále se Geparda podívala na motor, jenž musí odpovídat pravidlům kategorie A1. Litrová atmosférická jednotka tedy produkuje 20 koní, což nezní jako nějaký enormní výkon, a to ani vedle hmotnosti jen 908 kg. Přesto by nicméně tříkolka měla zvládat maximální tempo 111 km/h. Zjevně s ní tedy mladiství mohou vyrazit i na dálnici.

I přes veškeré modifikace je nicméně otázkou, zda by něco takového bylo dobrý nápad. Dá se totiž očekávat, že Geparda bude citlivá na boční vítr. Navíc i přes onu maximálku bude pružné zrychlení otázkou několika desítek vteřin. Při drcení plynového pedálu lze pak ostatně zapomenout na udávanou spotřebu 4,9 l/100 km. Počítat je naopak třeba s nelidovou cenou, základ totiž vychází na 20 tisíc Eur (cca 506 tisíc korun).

Za danou sumu přitom kromě upraveného motoru a odlišné nápravy dostáváte třeba přední kotoučové a zadní bubnové brzdy. Dále je standardem ABS, ESP a čtyři airbagy, za klimatizaci si klientela nicméně již musí připlatit. Jako úplně úchvatná nabídka nám to tedy rozhodně nepřijde. Na druhou stranu, v šestnácti letech bychom asi dali cokoli za to, abychom mohli legálně za volant. Jen bychom čekali, že nám dospělí svěří skutečné, třebaže výkonově omezené auto, ne tuhle... Gepardu.

Němci přepracovali Volkswagen up! Na tří-, respektive čtyřkolový skútr, tedy alespoň dle legální klasifikace. Díky tomu jej mohou řídit už šestnáctiletí. Foto: Geparda

Zdroj: Geparda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.